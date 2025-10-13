ETV Bharat / international

ट्रंप की रूस को खुली चेतावनी, यूक्रेन को मिलेंगी टॉमहॉक मिसाइलें!

वाशिंगटन डीसी: कई स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को इन हथियारों की आपूर्ति करने का अंतिम निर्णय लेने से पहले, कीव को अमेरिका निर्मित टॉमहॉक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भेजने पर विचार कर रहे हैं.

रूसी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी नेता ने रविवार को पश्चिम एशिया जाते हुए एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, "सच कहूं तो, मुझे टॉमहॉक मिसाइलों के बारे में रूस से बात करनी पड़ सकती है." उन्होंने आगे कहा कि अगर यूक्रेन विवाद "सुलझता नहीं है," तो वह कीव टॉमहॉक मिसाइलें भेजेंगे.

इस बीच, नाटो सहयोगी एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्सखना ने एबीसी न्यूज को बताया कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की अमेरिकी आपूर्ति "रूस को पीछे धकेलने" में मदद कर सकती है और इससे मास्को को "एक बहुत कड़ा संदेश" जाएगा.

वॉशिंगटन, डी.सी. स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के अनुसार, जैसा कि एबीसी न्यूज ने उद्धृत किया है, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पुष्टि की है कि कीव लंबी दूरी की मिसाइल तक पहुंच चाहता है, जिसके विभिन्न संस्करणों की मारक क्षमता 1,550 मील तक है.

जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि उन्होंने दो दिनों में दूसरी बार ट्रंप से बात की है और रूस के साथ युद्ध, यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं और ऊर्जा क्षेत्र पर उनकी बातचीत को "काफी उपयोगी" बताया.

एक्स से बात करते हुए, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप के साथ उनकी बातचीत में "स्थिति के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई." इसमें देश में यूक्रेन की जीवन रक्षा और उसकी वायु रक्षा, लचीलापन और लंबी दूरी की क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है. जेलेंस्की ने आगे कहा कि उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के बारे में "कई विवरणों" पर भी चर्चा की. हालांकि उन्होंने किसी भी विषय पर विस्तार से नहीं बताया.

रविवार को प्रसारित एक विशेष साक्षात्कार में जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इजराइल-हमास युद्ध विराम में ट्रम्प की सफलता इस बात का संकेत है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध के साथ भी ऐसा ही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है.