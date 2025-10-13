ट्रंप की रूस को खुली चेतावनी, यूक्रेन को मिलेंगी टॉमहॉक मिसाइलें!
रूसी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भेजने पर विचार कर रहे हैं.
Published : October 13, 2025 at 12:58 PM IST
वाशिंगटन डीसी: कई स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को इन हथियारों की आपूर्ति करने का अंतिम निर्णय लेने से पहले, कीव को अमेरिका निर्मित टॉमहॉक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भेजने पर विचार कर रहे हैं.
रूसी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी नेता ने रविवार को पश्चिम एशिया जाते हुए एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा, "सच कहूं तो, मुझे टॉमहॉक मिसाइलों के बारे में रूस से बात करनी पड़ सकती है." उन्होंने आगे कहा कि अगर यूक्रेन विवाद "सुलझता नहीं है," तो वह कीव टॉमहॉक मिसाइलें भेजेंगे.
इस बीच, नाटो सहयोगी एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्सखना ने एबीसी न्यूज को बताया कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की अमेरिकी आपूर्ति "रूस को पीछे धकेलने" में मदद कर सकती है और इससे मास्को को "एक बहुत कड़ा संदेश" जाएगा.
वॉशिंगटन, डी.सी. स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के अनुसार, जैसा कि एबीसी न्यूज ने उद्धृत किया है, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पुष्टि की है कि कीव लंबी दूरी की मिसाइल तक पहुंच चाहता है, जिसके विभिन्न संस्करणों की मारक क्षमता 1,550 मील तक है.
जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि उन्होंने दो दिनों में दूसरी बार ट्रंप से बात की है और रूस के साथ युद्ध, यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं और ऊर्जा क्षेत्र पर उनकी बातचीत को "काफी उपयोगी" बताया.
एक्स से बात करते हुए, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप के साथ उनकी बातचीत में "स्थिति के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई." इसमें देश में यूक्रेन की जीवन रक्षा और उसकी वायु रक्षा, लचीलापन और लंबी दूरी की क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है. जेलेंस्की ने आगे कहा कि उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के बारे में "कई विवरणों" पर भी चर्चा की. हालांकि उन्होंने किसी भी विषय पर विस्तार से नहीं बताया.
रविवार को प्रसारित एक विशेष साक्षात्कार में जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इजराइल-हमास युद्ध विराम में ट्रम्प की सफलता इस बात का संकेत है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध के साथ भी ऐसा ही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है.
रूसी सरकारी मीडिया ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में, 2 अक्टूबर को, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब के पूर्ण सत्र में अपने संबोधन में कहा था कि टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य कर्मियों की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना "नहीं किया जा सकता" और इसका मतलब रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में गुणात्मक रूप से नए स्तर की वृद्धि होगी.
TASS के मुताबिक 5 अक्टूबर को, रूसी नेता ने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति करने का अमेरिका का संभावित निर्णय रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में सकारात्मक रुझान को बिगाड़ सकता है.
आरटीएक्स कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित बीजीएम-109 टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल, एक सटीक-निर्देशित, जेट-संचालित, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो 1980 के दशक की शुरुआत से सेवा में है. अमेरिका निर्मित मिसाइलें आमतौर पर युद्धपोतों, पनडुब्बियों या विशेष जमीनी प्रणालियों से दागी जाती हैं.
युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार, 1,550 मील की दूरी वाले टॉमहॉक संस्करण की सीमा के भीतर कम से कम 1,945 रूसी सैन्य वस्तुएं हैं और 1,000 मील की दूरी वाले संस्करण की पहुंच कम से कम 1,655 तक हो सकती है.
समूह ने 5 अक्टूबर को अपने अपडेट में कहा, "यूक्रेन रूस के अग्रिम मोर्चे के युद्धक्षेत्र में रूस के कमजोर रियर सपोर्ट क्षेत्रों को निशाना बनाकर उसके प्रदर्शन को काफी कमजोर कर सकता है, जो रूस के अग्रिम मोर्चे के अभियानों को बनाए रखते हैं और उनका समर्थन करते हैं."
यूक्रेन की रूस के पिछले हिस्से में बड़े पेलोड के साथ मिसाइल हमले करने की क्षमता, यूक्रेन को रूस की प्रमुख सैन्य संपत्तियों को काफी नुकसान पहुँचाने में सक्षम बनाएगी, जैसे कि तातारस्तान गणराज्य के येलाबुगा में शाहिद ड्रोन फैक्ट्री, या सारातोव ओब्लास्ट में एंगेल्स-2 एयर बेस, जहां से रूस यूक्रेन पर हवाई-लॉन्च क्रूज़ मिसाइलें दागने वाले रणनीतिक बमवर्षक विमानों को उड़ाता है, जैसा कि ISW (एएनआई) में बताया गया है.
