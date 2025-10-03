ETV Bharat / international

ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, रविवार तक डील करो या झेलो 'ऑल हेल'

ट्रंप ने कहा कि यदि समझौते में सफलता नहीं मिलती है,तो चरमपंथी संगठन के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ap)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2025 at 9:41 PM IST

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए हमास पर दबाव बढ़ा दिया है. उन्होंने रविवार शाम छह बजे (वाशिंगटन डीसी समयानुसार) तक हमास को शांति समझौते पर सहमत होने की अंतिम चेतावनी दी. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अब तक कई देश इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं और यदि इस मौके पर समझौता नहीं होता है, तो हमास को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

ट्रंप ने कहा कि यदि समझौते में सफलता नहीं मिलती है, तो चरमपंथी संगठन के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया. उनका कहना है कि हर हाल में पश्चिम एशिया में शांति स्थापित की जाएगी. यह बयान उस समय आया है जब ट्रंप ने हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत के बाद युद्धविराम का प्रस्ताव रखा था.

