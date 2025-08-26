ETV Bharat / international

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी - TRUMP WARNS RUSSIA UKRAINE

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब 'गंभीर परिणाम' की धमकी देकर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता बैठक करवाना चाहते हैं.

Trump warns Russia Ukraine
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2025 at 7:28 AM IST

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (स्थानीय समय) को चेतावनी दी कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की बातचीत करने में विफल रहे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके नेतृत्व में यह युद्ध नहीं हुआ होता.

यह पूछे जाने पर कि यदि दोनों नेता नहीं मिलते हैं तो क्या इसके परिणाम होंगे, ट्रंप ने कहा, 'इसके गंभीर परिणाम होंगे. यदि मैं राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध कभी नहीं होता. हम देखेंगे कि अगले एक या दो सप्ताह में क्या होता है, और उस समय मैं बहुत मजबूती से कदम उठाऊंगा.'

उनकी हालिया चेतावनी पिछले सप्ताह की गई उस टिप्पणी के बाद आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा था कि वह अगले दो सप्ताह में रूस-यूक्रेन युद्ध पर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. इसमें उन्होंने रूस पर भारी प्रतिबंध या टैरिफ लगाने की संभावना का संकेत दिया था या यूक्रेन से कहा था कि यह वाशिंगटन का युद्ध नहीं है.

ट्रंप ने कहा कि उनका निर्णय अगले दो सप्ताह में होने वाली घटनाओं पर निर्भर करेगा तथा उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच बैठक के लिए दबाव डाला. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'दो सप्ताह में हमें पता चल जाएगा कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक या दूसरे रास्ते पर जा रहा हूँ. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है. मैं यह तय करने जा रहा हूँ कि क्या यह बड़े पैमाने पर प्रतिबंध या बड़े पैमाने पर टैरिफ या दोनों नहीं होगा, या हम कुछ नहीं करेंगे और कहेंगे कि यह आपकी लड़ाई है?'

उन्होंने कहा, 'इसमें दोनों देश जिम्मेदार हैं. मैं उन दोनों के साथ बैठक करना चाहता था. हम देखेंगे कि अगर वे बैठक नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैंने उन्हें बैठक करने के लिए कहा था.' हाल ही में रूसी मिसाइल हमलों के दौरान यूक्रेन में एक अमेरिकी कारखाने को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मैं इससे खुश नहीं हूँ और मैं उस युद्ध से जुड़ी किसी भी चीज से खुश नहीं हूँ. मैंने सात युद्ध निपटाए हैं और अगर आप युद्ध-पूर्व के बारे में सोचें तो वे तीन होंगे, यानी 10 युद्ध. मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ. अगले दो हफ्तों में हमें पता चल जाएगा कि यह किस ओर जाएगा.'

इससे पहले, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के समाधान से संबंधित सभी मुद्दों पर पूरी तरह से काम किया जाए.

लावरोव ने गुरुवार को आर.टी. से कहा, 'रूसी राष्ट्रपति ने बार-बार कहा है कि वह जेलेंस्की सहित अन्य लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि यह समझ हो कि उच्चतम स्तर पर विचार किए जाने वाले सभी मुद्दों पर विशेषज्ञों और मंत्रियों द्वारा गहनता से काम किया गया है.'

