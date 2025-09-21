ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान को चेतावनी दी, परिणाम भुगतने की धमकी दी
अमेरिका ने करीब 20 साल बाद जुलाई 2021 में बगराम एयरबेस खाली कर दिया था. ये उसका अहम सैन्य अड्डा था.
Published : September 21, 2025 at 9:48 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस करने की मांग की है. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, 'अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस नहीं करता है, तो बुरी चीजें होने वाली हैं.
उल्लेखनीय है कि एक खबर आई थी कि चीन बगराम एयरबेस को हथियाना चाहता है. हालांकि चीन ने इन खबरों का खंडन किया था. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेली ने चीन के बगराम एयरवेस पर कब्जा करने का आशंका जाहिर की थी. उन्होंने कहा कि चीन अफगानिस्तान पर भी पैर जमा रहा है. इसपर नजर रखने की जरूरत है.
ट्रंप ने पहले दोहराया था कि वाशिंगटन इस अड्डे पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो 11 सितंबर, 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना के लिए एक प्रमुख परिचालन केंद्र था. शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने पुष्टि की कि इस मामले पर अफगानिस्तान के साथ चर्चा चल रही है.
Imagine threatening Afghanistan over an airbase when it was Trump who signed the deal with the Taliban that surrendered the country in the first place. pic.twitter.com/76YfJPC6VP— Alex Cole (@acnewsitics) September 20, 2025
बगराम एयरबेस कभी अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान था. इसे 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया था. इस बीच तालिबान शासन ने बगराम पर ट्रंप की टिप्पणी की निंदा की है.
अफगानिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अफगान लोग अपने देश में विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं करते हैं. जैसा कि सरकारी रेडियो और टेलीविजन ऑफ अफगानिस्तान (आरटीए) ने बताया. अधिकारी ने कहा, 'अफगानिस्तान ने पूरे इतिहास में अपनी भूमि पर कभी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है.'
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार सरकारी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक जलाली के हवाले से कहा, 'अफगानिस्तान और अमेरिका को द्विपक्षीय सम्मान और साझा हितों के आधार पर आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर बातचीत की जरूरत है.' ट्रंप अगस्त 2021 में अमेरिकी वापसी के दौरान बगराम एयरबेस को छोड़ने के लिए अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन की आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने गुरुवार को लंदन में संवाददाताओं से कहा कि 'हम इसे वापस लेना चाहते हैं.'
काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित बगराम एयरबेस ने अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन बलों की 20 साल की सैन्य उपस्थिति के दौरान अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के मुख्य सैन्य अड्डे के रूप में कार्य किया था. ये अगस्त 2021 में समाप्त हो गया और पश्चिमी समर्थित बलों के हटने और वर्तमान अफगान शासन द्वारा सत्ता पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त हुआ.