गाजा समझौते से बंधकों की सुरक्षा और शांति प्रयासों के बीच ट्रंप इजराइल और मिस्र का दौरा करेंगे
इजराइल- हमास के बीच समझौते के बाद युद्धविराम लागू हो गया. बंधकों की अदला- बदली और गाजा इजराइली सैनिकों की जल्द वापसी की उम्मीद है.
Published : October 11, 2025 at 7:22 AM IST
वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को गाजा पर एक ऐतिहासिक समझौते के बाद इजराइल और मिस्र की अपनी आगामी यात्राओं की रूपरेखा तैयार की और इसे दुनिया के लिए एक महान सौदा बताया.
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, इस समझौते से बंधकों की रिहाई और लगभग 28 शवों की वापसी सुनिश्चित होगी. यह इजराइल के लिए एक बड़ा सौदा है, लेकिन यह सभी के लिए अरब देशों के लिए, मुसलमानों के लिए, सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सौदा है.'
उन्होंने कहा, 'बंधक सोमवार को वापस आएँगे. वे धरती के नीचे कुछ बेहद दुर्गम जगहों पर हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि वे कहाँ हैं. लगभग 28 शव भी मिल रहे हैं. उनमें से कुछ शव अभी खुदाई में निकाले जा रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं. यह एक त्रासदी है. मैं इजराइल जाऊँगा. मैं नेसेट में भाषण दूँगा. फिर मैं मिस्र भी जाऊँगा. हर कोई चाहता है कि यह समझौता हो.'
ट्रंप ने आगे कहा कि यह समझौता मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक व्यापक कदम है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'मुझे लगता है कि गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा. वहाँ कुछ बहुत धनी देश हैं. ऐसा करने के लिए उनकी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा लगेगा. गाजा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह गाजा से परे है.
इससे पहले सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार इजराइली सरकार ने ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना के तहत युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते के पक्ष में मतदान किया. यह तब हुआ जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले पर चर्चा के लिए पहले इजराइली सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और बाद में मंत्रियों के साथ बैठक की.
द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार सुबह-सुबह घोषणा की, 'सरकार ने अब सभी बंधकों - जीवित और मृत - की रिहाई की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है.' रिपोर्ट के अनुसार युद्धविराम तुरंत प्रभावी होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी यरुशलम में इजराइली सरकार की बैठक में मौजूद थे जहाँ सरकार ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते पर मतदान किया.
रिपोर्ट के अनुसार इसके साथ ही इजराइली सरकार ने युद्धविराम समझौते के पहले चरण को मंजूरी दे दी. इसके तहत बंधकों की अदला-बदली और गाजा के कुछ हिस्सों से इजराइली सेना की वापसी की उम्मीद है. हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल-हय्या ने अमेरिका से प्राप्त गारंटियों के बारे में कहा कि युद्ध विराम समझौते के प्रथम चरण का अर्थ है कि गाजा में युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया है.
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि इज़राइल और हमास शांति योजना के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं, जिसके तहत गाजा में युद्ध विराम समझौते के साथ युद्ध समाप्त होगा. इसमें उन्होंने कहा कि बंधकों को रिहा किया जाएगा. बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार सुबह व्हाइट हाउस में एक कैबिनेट बैठक की. इसमें घोषणा की गई कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते का पहला चरण जल्द ही शुरू होगा.