थम जाएगा यूक्रेन युद्ध! ट्रंप के सलाहकार नवारो का दावा, जानें क्या करना होगा भारत और चीन को - UKRAINE CONFLICT

ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो ने कहाकि जैसे ही भारत और चीन रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे, यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा.

Ukraine Conflict
व्हॉइट हाउस के व्यापार सलाहकार, पीटर नवारो. (फोटो - एपी)
Published : August 28, 2025 at 10:38 AM IST

नई दिल्ली: व्हॉइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौंकाने वाली टिप्पणी की है. उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन संघर्ष "मोदी का युद्ध" है और भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद इस संघर्ष को 'बढ़ावा' दे रही है. नवारो ने चीन के साथ भारत के संबंधों का भी ज़िक्र किया और कहा कि नई दिल्ली "अधिनायकवादियों के साथ मिल रही है."

बुधवार को ब्लूमबर्ग टेलीविजन के कार्यक्रम बैलेंस ऑफ पावर को दिए एक साक्षात्कार में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार और विनिर्माण मामलों के प्रमुख सलाहकार, नवारो ने कहा कि रूस भारत को अपना तेल बेचकर जो पैसा कमाता है, उसका इस्तेमाल "अपनी युद्ध मशीनरी को वित्तपोषित करने" और "और ज़्यादा यूक्रेनियों को मारने" में करता है.

अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने और क्या वाशिंगटन इस संख्या को बदलने के लिए नई दिल्ली के साथ बातचीत कर रहा है. इस पर नवारो ने कहा, "देखिए, यह आसान है; अगर भारत रूसी तेल खरीदना और युद्ध मशीनरी को मदद देना बंद कर दे, तो उसे कल ही 25 प्रतिशत की छूट मिल सकती है. ऐसा नहीं है. मैं हैरान हूं. मोदी एक महान नेता हैं. यह एक परिपक्व लोकतंत्र है, जिसे बुद्धिमान लोग चला रहे हैं. वे हमारी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि हमारे यहां दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ नहीं हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है? अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो इसमें कोई विवाद नहीं है."

व्हॉइट हाउस के सलाहकार ने कहा कि अमेरिका के करदाताओं को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को "मोदी के युद्ध" के लिए धन देना पड़ रहा है.

"वे (भारत) कहते हैं कि हम रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे. इसका क्या मतलब है? जब भारत रूसी तेल को रियायती दरों पर खरीदता है और फिर भारतीय रिफाइनर, रूसी रिफाइनरों के साथ साझेदारी में, उसे बनाकर बाकी दुनिया को प्रीमियम पर बेचते हैं, तो रूस उस पैसे का इस्तेमाल अपनी युद्ध मशीन को चलाने और और ज़्यादा यूक्रेनियों को मारने में करता है. और फिर अगली बात यह होती है कि यूक्रेन हमारे और यूरोप के पास आता है और कहता है, 'हमें और पैसा दो.' इसलिए भारत जो कर रहा है, उसके कारण अमेरिका में हर कोई नुकसान उठा रहा है. उपभोक्ता और व्यवसाय नुकसान उठा रहे हैं, कर्मचारी नुकसान उठा रहे हैं... करदाता नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि हमें मोदी के युद्ध के लिए धन देना पड़ रहा है. शांति का रास्ता आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर जाता है."

इस पर, एंकर ने पूछा कि क्या नवारो का मतलब पुतिन के युद्ध से था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया: "मेरा मतलब मोदी के युद्ध से है."

जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका अगले सबसे बड़े आर्थिक विकल्प को खत्म करके चीन के साथ अपनी पकड़ खो रहा है, तो नवारो ने कहा कि वह "इन राष्ट्रवादी सुरक्षा रणनीतियों से थक चुके हैं जो आधी-अधूरी हैं."

उन्होंने कहा, "हकीकत यह है कि आपको भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने से रोकना होगा. आप कल ऐसा कर दें, और युद्ध खत्म हो जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि यूरोप का अब भी रूसी तेल खरीदना "पागलपन" है.

उन्होंने कहा कि अगर देश रूसी तेल खरीदना बंद कर देते हैं, तो यह बस समय की बात है जब पुतिन के पास युद्ध के लिए पैसे नहीं होंगे. उन्होंने कहा, "तो मोदी इसमें एक बड़ा हिस्सा हैं. यह प्रतिदिन डेढ़ लाख बैरल तेल है. इससे यूक्रेनियों को मारने के लिए ढेर सारे ड्रोन और बम खरीदे जा सकते हैं."

नवारो ने कहा कि उन्हें यह बात परेशान करती है कि टैरिफ को लेकर "भारतीय इतने अहंकारी" हैं. उन्होंने कहा "वे कहते हैं, 'हमारे यहां ज़्यादा टैरिफ नहीं हैं. यह संप्रभुता है. हम जिससे चाहें तेल खरीद सकते हैं.' भारत, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं. एक लोकतंत्र की तरह व्यवहार करें. लोकतंत्रों का साथ दें... आप सत्तावादियों के साथ मिल रहे हैं. चीन, आप दशकों से उनके साथ एक शांत युद्ध लड़ रहे हैं. उन्होंने अक्साई चिन और आपके पूरे क्षेत्र पर आक्रमण किया. ये आपके दोस्त नहीं हैं."

नवारो की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका के बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर हैं. रूसी तेल की खरीद के लिए ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ बुधवार को लागू हो गया. इससे नई दिल्ली पर लगाए गए शुल्कों की कुल राशि 50 प्रतिशत हो गई.

