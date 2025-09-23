ETV Bharat / international

UN में 'वैश्विक' संस्थाओं और फिलिस्तीनी मान्यता को लेकर नाराजगी जताएंगे डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान भाषण देते हुए. ( AFP )

ट्रंप ने अपनी "अमेरिका फ़र्स्ट" नीति के तहत संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं की बार-बार आलोचना की है और कई संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के लिए या तो धन में कटौती की है या उनसे धन वापस ले लिया है. लीविट ने एक ब्रीफिंग में बताया कि इस बीच, ट्रंप संयुक्त राष्ट्र सभा में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन सहित प्रमुख मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ एक "बहुपक्षीय बैठक" करेंगे.

प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप अपने संबोधन में "दुनिया भर में अमेरिकी ताकत के नवीनीकरण" का बखान करेंगे. उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रपति इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि कैसे वैश्विक संस्थाओं ने विश्व व्यवस्था को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, और वह दुनिया के लिए अपना स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे."

वॉशिंगटन: व्हॉइट हाउस ने सोमवार को कहाकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में "वैश्विक संस्थाओं" पर निशाना साधेंगे और पश्चिमी सहयोगियों द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिए जाने की आलोचना करेंगे. ट्रंप मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला भाषण देंगे, क्योंकि वार्षिक राजनयिक सम्मेलन में गाजा में इजराइल के युद्ध का मुद्दा छाया रहेगा.

यह कदम कई पश्चिमी सरकारों द्वारा फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिए जाने के बाद उठाया गया है, जिससे इजराइल नाराज है. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देंगे, ने मान्यता के बाद क़ब्जो वाले पश्चिमी तट पर यहूदी बस्तियों का विस्तार करने का संकल्प लिया है. ट्रंप ने ख़ुद ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता दिए जाने के कदमों का विरोध किया था.

लीविट ने कहा, "राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह इस फैसले से असहमत हैं." उन्होंने बताया कि पिछले हफ़्ते ब्रिटेन की राजकीय यात्रा के दौरान उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति जताई थी. उन्होंने आगे कहा, "सच कहूं तो, उनका मानना ​​है कि यह हमास के लिए एक इनाम है, इसलिए उनका मानना ​​है कि ये फैसले सिर्फ बातें हैं और हमारे कुछ मित्रों और सहयोगियों की ओर से पर्याप्त कार्रवाई नहीं है, और मुझे लगता है कि आप उन्हें कल संयुक्त राष्ट्र में इस बारे में बात करते हुए सुनेंगे."

लीविट ने बताया कि ट्रंप संयुक्त राष्ट्र की बैठक से इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी मिलेंगे, क्योंकि कीव रूस के साथ एक मायावी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिमी समर्थित सुरक्षा गारंटी चाहता है. इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति अर्जेंटीना के समकक्ष और प्रमुख सहयोगी जेवियर माइली से भी मिलेंगे. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब एक दिन पहले अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा था कि वह अर्जेंटीना के लिए एक आर्थिक राहत पैकेज पर विचार कर रहा है, क्योंकि वह अस्थिर बाजारों को शांत करने के लिए संघर्ष कर रहा है.