'धंधे' के लिए ट्रंप ने जोड़ा इस्लामाबाद से रिश्ता, तोड़ा इंडिया का दिल, US के फॉर्मर NSA जेक सुलिवन का खुलासा - TRUMP INDIA RELATIONS

पूर्व अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन का कहना है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ पारिवारिक व्यापार के लिए भारत के साथ संबंध तोड़ लिए.

Trump India Relations
पूर्व अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन. (ANI)
By ANI

Published : September 2, 2025 at 11:32 AM IST

वॉशिंगटन डीसी: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जेक सुलिवन ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान द्वारा ट्रंप के परिवार के साथ व्यापार करने की इच्छा के कारण भारत के साथ संबंध "तोड़" दिए.

मीडासटच नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को दिए एक साक्षात्कार में, सुलिवन ने भारत-अमेरिका संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप का यह कदम अमेरिका के सहयोगियों के वाशिंगटन पर विश्वास को कम करता है.

जेक सुलिवन ने मीडासटच को बताया, "अमेरिका ने भारत के साथ संबंध बनाने के लिए काम किया है, एक ऐसा देश जिसके साथ हमें तकनीक, प्रतिभा, अर्थशास्त्र और कई मुद्दों पर तालमेल बिठाना चाहिए. और चीन से आने वाले रणनीतिक खतरों से निपटने के लिए भी. अब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ट्रंप परिवार के साथ व्यापार करने की इच्छा के कारण, ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को दरकिनार कर दिया है. जर्मनी या जापान उस (भारत) को देखेंगे और कहेंगे कि कल हम भी ऐसा कर सकते हैं. अमेरिका के दोस्त सोचेंगे कि वे किसी भी तरह से हम पर भरोसा नहीं कर सकते."

सुलिवन की यह टिप्पणी वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है, क्योंकि भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. इसमें रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का जुर्माना भी शामिल है. इससे पहले, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने विश्वास व्यक्त किया था कि भारत और अमेरिका अपने बीच व्यापार तनाव को सुलझा लेंगे, क्योंकि उनका मानना ​​था कि नई दिल्ली के मूल्य चीन और रूस की तुलना में वाशिंगटन के ज़्यादा करीब हैं.

फॉक्स बिजनेस को दिए एक साक्षात्कार में, स्कॉट बेसेंट ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के महत्व को कम करके आंका और इसे "काफी हद तक औपचारिक" बताया. बेसेंट ने कहा, "यह एक लंबे समय से चली आ रही बैठक है, इसे शंघाई सहयोग संगठन कहा जाता है और मुझे लगता है कि यह काफी हद तक औपचारिक है."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि अंततः भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है. उनके मूल्य रूस की तुलना में हमारे और चीन के ज़्यादा करीब हैं."

उन्होंने फॉक्स बिजनेस को बताया, "मुझे लगता है कि अंततः दो महान देश इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे. लेकिन रूसी तेल खरीदने और फिर उसे बेचने, यूक्रेन में रूसी युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित करने के मामले में भारत कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा रहा है."

दूसरी ओर, व्हॉइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर भारत पर निशाना साधा. पत्रकारों से बात करते हुए, नवारो ने प्रधानमंत्री मोदी की "सत्तावादी के साथ हमबिस्तर होने" की आलोचना की और इस मुलाकात को शर्मनाक बताया.

"यह देखकर शर्म आती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी दुनिया के दो सबसे बड़े तानाशाहों - पुतिन और शी जिनपिंग - के साथ घुल-मिल गए. इसका कोई मतलब नहीं है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या सोच रहे हैं." पीटर नवारो ने कहा, "हमें उम्मीद है कि वह इस बात को समझेंगे कि उन्हें रूस के साथ नहीं, बल्कि हमारे साथ, यूरोप और यूक्रेन के साथ रहना चाहिए."

प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ में अपने संबोधन में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों के बीच संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत का हमेशा से मानना ​​रहा है कि मजबूत संपर्क न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देता है, बल्कि विकास और विश्वास के द्वार भी खोलता है."

