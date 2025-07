ETV Bharat / international

ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ किया 10 अरब का केस, रूपर्ट मर्डोक का भी नाम शामिल - TRUMP EPSTEIN CASE

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 19, 2025 at 9:44 AM IST | Updated : July 19, 2025 at 10:01 AM IST 3 Min Read

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल के प्रकाशक और पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया. दायर मुकदमें में कहा गया है कि प्रकाशक ने उनके खिलाफ मानहानिकारक झूठी खबर छापी. दरअसल ट्रंप के बारे में खबर प्रकाशित की गई कि 2003 में ट्रंप ने अरबपति और यौन उत्पीड़न के आरोपी जेफरी एपस्टीन के 50 वें जन्मदिन पर एक गिफ्ट भेजा. इसमें एक पत्र में उनका नाम शामिल था साथ ही एक महिला की नग्न तस्वीर थी. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार मुकदमे में कम से कम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की गई है. साथ ही ट्रंप ने पत्र लिखने से इनकार किया है. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'ब्रेकिंग न्यूज: हमने वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक बेकार 'अखबार' में झूठे, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक, फर्जी समाचार 'लेख' को प्रकाशित करने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है.' आगे कहा,'यह कानूनी कार्रवाई इस मानहानि के तथाकथित लेखकों, पूरी तरह से बदनाम हो चुके वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसके कॉर्पोरेट मालिकों और सहयोगियों के खिलाफ की जा रही है. इसमें रूपर्ट मर्डोक और रॉबर्ट थॉमसन (उनकी भूमिका चाहे जो भी हो!) इस सूची में सबसे ऊपर है.'

ट्रंप ने कहा,'हमने गर्व के साथ एबीसी और जॉर्ज स्लोपाडोपोलोस, सीबीएस और 60 मिनट्स, फर्जी पुलित्जर पुरस्कार और कई अन्य लोगों को जवाबदेह ठहराया है. ये अमेरिकी लोगों के सामने घृणित झूठ और यहां तक कि धोखाधड़ी का कारोबार करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं. अमेरिकी फर्जी समाचार मीडिया के अपमानजनक गलत कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसलिए ये मुकदमा उन सभी की ओर से है.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे उम्मीद है कि रूपर्ट और उनके दोस्त इस मामले में घंटों की गवाही देने के लिए उत्सुक होंगे. इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद. हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे!' 18 पन्नों के इस मुकदमें में ट्रंप की कानूनी टीम ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की मूल कंपनी पर पत्रकारिता की नैतिकता और सटीक रिपोर्टिंग के मानकों में घोर विफलता का आरोप लगाया है. मुकदमें में कहा गया है कि जर्नल ने अपनी खबर में उस चित्र या पत्र को प्रकाशित नहीं किया, जिसके बारे में उसके पत्रकारों का आरोप है कि ट्रंप ने उसे लिखा था. ट्रंप के वकील ने मियामी की संघीय अदालत में दायर मुकदमे में लिखा, 'इन असफलताओं का कारण यह है कि कोई प्रामाणिक पत्र या चित्र मौजूद नहीं है. जर्नल के पत्रकारों खदीजा सफदर और जो पलाजोलो द्वारा लिखी गई इस खबर के गुरुवार दोपहर प्रकाशित होने के तुरंत बाद ही ट्रंप ने मुकदमा करने की धमकी दी थी. सीएनएन के अनुसार दोनों पत्रकारों को मुकदमे में प्रतिवादी बनाया गया है. ये भी पढ़ें- ट्रंप की हत्या की कोशिश: अब तक नहीं मिले इन पांच सवालों के जवाब - DONALD TRUMP

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल के प्रकाशक और पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया. दायर मुकदमें में कहा गया है कि प्रकाशक ने उनके खिलाफ मानहानिकारक झूठी खबर छापी. दरअसल ट्रंप के बारे में खबर प्रकाशित की गई कि 2003 में ट्रंप ने अरबपति और यौन उत्पीड़न के आरोपी जेफरी एपस्टीन के 50 वें जन्मदिन पर एक गिफ्ट भेजा. इसमें एक पत्र में उनका नाम शामिल था साथ ही एक महिला की नग्न तस्वीर थी. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार मुकदमे में कम से कम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की गई है. साथ ही ट्रंप ने पत्र लिखने से इनकार किया है. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'ब्रेकिंग न्यूज: हमने वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक बेकार 'अखबार' में झूठे, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक, फर्जी समाचार 'लेख' को प्रकाशित करने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है.' आगे कहा,'यह कानूनी कार्रवाई इस मानहानि के तथाकथित लेखकों, पूरी तरह से बदनाम हो चुके वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसके कॉर्पोरेट मालिकों और सहयोगियों के खिलाफ की जा रही है. इसमें रूपर्ट मर्डोक और रॉबर्ट थॉमसन (उनकी भूमिका चाहे जो भी हो!) इस सूची में सबसे ऊपर है.' ट्रंप ने कहा,'हमने गर्व के साथ एबीसी और जॉर्ज स्लोपाडोपोलोस, सीबीएस और 60 मिनट्स, फर्जी पुलित्जर पुरस्कार और कई अन्य लोगों को जवाबदेह ठहराया है. ये अमेरिकी लोगों के सामने घृणित झूठ और यहां तक कि धोखाधड़ी का कारोबार करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं. अमेरिकी फर्जी समाचार मीडिया के अपमानजनक गलत कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसलिए ये मुकदमा उन सभी की ओर से है.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे उम्मीद है कि रूपर्ट और उनके दोस्त इस मामले में घंटों की गवाही देने के लिए उत्सुक होंगे. इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद. हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे!' 18 पन्नों के इस मुकदमें में ट्रंप की कानूनी टीम ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की मूल कंपनी पर पत्रकारिता की नैतिकता और सटीक रिपोर्टिंग के मानकों में घोर विफलता का आरोप लगाया है. मुकदमें में कहा गया है कि जर्नल ने अपनी खबर में उस चित्र या पत्र को प्रकाशित नहीं किया, जिसके बारे में उसके पत्रकारों का आरोप है कि ट्रंप ने उसे लिखा था. ट्रंप के वकील ने मियामी की संघीय अदालत में दायर मुकदमे में लिखा, 'इन असफलताओं का कारण यह है कि कोई प्रामाणिक पत्र या चित्र मौजूद नहीं है. जर्नल के पत्रकारों खदीजा सफदर और जो पलाजोलो द्वारा लिखी गई इस खबर के गुरुवार दोपहर प्रकाशित होने के तुरंत बाद ही ट्रंप ने मुकदमा करने की धमकी दी थी. सीएनएन के अनुसार दोनों पत्रकारों को मुकदमे में प्रतिवादी बनाया गया है. ये भी पढ़ें- ट्रंप की हत्या की कोशिश: अब तक नहीं मिले इन पांच सवालों के जवाब - DONALD TRUMP

Last Updated : July 19, 2025 at 10:01 AM IST