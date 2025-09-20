ETV Bharat / international

ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से की बात, टिकटॉक को 'मंजूरी' देने की घोषणा की

ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति जिनपिंग ने टिकटॉक डील को मंजूरी दे दी. पिछले साल टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए कानून पारित किया गया.

Trump speaks Chinese President
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 9:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन पर बातचीत की और घोषणा की कि चीनी नेता ने टिकटॉक सौदे को मंजूरी दे दी है. इससे सोशल मीडिया ऐप अमेरिका में काम करना जारी रख सकेगा.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह टिकटॉक की स्वीकृति की सराहना करते हैं. साथ ही कहा कि अगले महीने दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं. मैंने अभी-अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बहुत ही उपयोगी बातचीत की. हमने व्यापार, फेंटेनाइल, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता और टिकटॉक सौदे को मंजूरी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति हुई.

ट्रंप ने लिखा, 'मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस बात पर भी सहमत हूं कि हम दक्षिण कोरिया में होने वाले एपीईसी शिखर सम्मेलन में मिलेंगे. मैं अगले वर्ष के आरंभ में चीन जाऊंगा और राष्ट्रपति शी भी उचित समय पर अमेरिका आएंगे.' चीनी बयानों में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच 'व्यावहारिक, सकारात्मक और रचनात्मक' फोन कॉल हुई.

टिकटॉक पर शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि चीन की स्पष्ट स्थिति है कि वह कंपनियों की इच्छाओं का सम्मान करता है और बाजार के नियमों के आधार पर वाणिज्यिक वार्ता करने और चीनी कानूनों और विनियमों का पालन करने वाले और हितों को संतुलित करने वाले समाधानों तक पहुंचने के लिए उनका स्वागत करता है. उन्होंने यह भी कहा कि चीन को उम्मीद है कि अमेरिका चीनी कंपनियों को अमेरिका में निवेश करने के लिए एक खुला, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करेगा.

राष्ट्रपति जिनपिंग ने दोनों टीमों के बीच हाल ही में हुए परामर्श की सराहना की. इसके बारे में उनका मानना ​​था कि इसमें समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ की भावना प्रदर्शित हुई है. इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की कि वह स्पेन के मैड्रिड में दो दिनों की चर्चा के बाद चीन के साथ टिकटॉक पर एक रूपरेखा समझौते पर पहुँच गया है.

वार्ता का नेतृत्व अमेरिकी पक्ष से अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने किया. इस दौरान चीनी पक्ष से चीनी उप प्रधान मंत्री ही लाइफेंग और शीर्ष व्यापार वार्ताकार ली चेंगगांग ने इसमें शामिल हुए. बेसेंट ने मैड्रिड में कहा, 'हमारे पास टिकटॉक सौदे के लिए एक रूपरेखा है. दोनों पक्षों ने अभी तक टिकटॉक समझौते का विवरण जारी नहीं किया है.'

ये भी पढ़ें- अमेरिका में टिकटॉक को बचाने के लिए हुई लास्ट मिनट डील, अब जिनपिंग से बात करेंगे ट्रंप

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP SPEAKS CHINESE PRESIDENTTIKTOK DEALचीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंगअमेरिका चीन टिकटॉक डीलTRUMP TIKTOK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा नरसंहार पर UN चीफ का छलका दर्द, बोले - इजराइल से नहीं डरना चाहिए दुनिया को

'कल्कि 2898 एडी 2' से OUT होते ही दीपिका पादुकोण ने शुरू की 'किंग' की शूटिंग, शाहरुख खान संग छठी बार करेंगी काम

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, H-1बी वीजा के लिए देने होंगे 89 लाख रुपये

शारदीय नवरात्रि 2025: इन राशियों को मिलेगा छप्पड़फाड़ धन, होंगे मालामाल, मां दुर्गा शुरू करेंगी गोल्डन टाइम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.