ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से की बात, टिकटॉक को 'मंजूरी' देने की घोषणा की
ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति जिनपिंग ने टिकटॉक डील को मंजूरी दे दी. पिछले साल टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए कानून पारित किया गया.
Published : September 20, 2025 at 9:22 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन पर बातचीत की और घोषणा की कि चीनी नेता ने टिकटॉक सौदे को मंजूरी दे दी है. इससे सोशल मीडिया ऐप अमेरिका में काम करना जारी रख सकेगा.
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह टिकटॉक की स्वीकृति की सराहना करते हैं. साथ ही कहा कि अगले महीने दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं. मैंने अभी-अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बहुत ही उपयोगी बातचीत की. हमने व्यापार, फेंटेनाइल, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता और टिकटॉक सौदे को मंजूरी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति हुई.
#WATCH | On TikTok deal with China, US President Donald J Trump says, " we are going to have a very tight control. it is an amazing thing that has been created... i am a little prejudiced because i frankly did so well on it. it got me numbers that nobody has ever even heard… pic.twitter.com/A38F9HqLqC— ANI (@ANI) September 19, 2025
ट्रंप ने लिखा, 'मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस बात पर भी सहमत हूं कि हम दक्षिण कोरिया में होने वाले एपीईसी शिखर सम्मेलन में मिलेंगे. मैं अगले वर्ष के आरंभ में चीन जाऊंगा और राष्ट्रपति शी भी उचित समय पर अमेरिका आएंगे.' चीनी बयानों में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच 'व्यावहारिक, सकारात्मक और रचनात्मक' फोन कॉल हुई.
टिकटॉक पर शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि चीन की स्पष्ट स्थिति है कि वह कंपनियों की इच्छाओं का सम्मान करता है और बाजार के नियमों के आधार पर वाणिज्यिक वार्ता करने और चीनी कानूनों और विनियमों का पालन करने वाले और हितों को संतुलित करने वाले समाधानों तक पहुंचने के लिए उनका स्वागत करता है. उन्होंने यह भी कहा कि चीन को उम्मीद है कि अमेरिका चीनी कंपनियों को अमेरिका में निवेश करने के लिए एक खुला, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करेगा.
राष्ट्रपति जिनपिंग ने दोनों टीमों के बीच हाल ही में हुए परामर्श की सराहना की. इसके बारे में उनका मानना था कि इसमें समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ की भावना प्रदर्शित हुई है. इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की कि वह स्पेन के मैड्रिड में दो दिनों की चर्चा के बाद चीन के साथ टिकटॉक पर एक रूपरेखा समझौते पर पहुँच गया है.
वार्ता का नेतृत्व अमेरिकी पक्ष से अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने किया. इस दौरान चीनी पक्ष से चीनी उप प्रधान मंत्री ही लाइफेंग और शीर्ष व्यापार वार्ताकार ली चेंगगांग ने इसमें शामिल हुए. बेसेंट ने मैड्रिड में कहा, 'हमारे पास टिकटॉक सौदे के लिए एक रूपरेखा है. दोनों पक्षों ने अभी तक टिकटॉक समझौते का विवरण जारी नहीं किया है.'