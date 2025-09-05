ETV Bharat / international

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जापान पर यू-टर्न, 25 की बजाए 15 फीसदी लगाया टैरिफ - US JAPAN TRADE AGREEMENT

इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने जापान पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने के आदेश दिए थे. विस्तार से पढ़ें.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जापान पर यू-टर्न (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 7:33 AM IST

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को जापान के साथ बिजनेस डील को लागू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. व्हाइट हाउस ने गुरुवार (अमेरिका के स्थानीय समय) को इस बात की जानकारी दी.

इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जापान सरकार ने अमेरिका में करीब 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने को तैयार है. ट्रंप ने इसे दोनों देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया. व्हाइट हाउस ने एक कहा कि समझौते के तहत, अमेरिका में प्रवेश करने वाले लगभग सभी जापानी आयातों पर अमेरिका 15 प्रतिशत का आधारभूत टैरिफ लगाएगा. इसके साथ ही ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एयरोस्पेस उत्पादों, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और प्राकृतिक संसाधनों के लिए यह टैरिफ लागू नहीं होगा.

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जापान अमेरिका निर्मित वाणिज्यिक विमानों के साथ-साथ अमेरिकी रक्षा उपकरण भी खरीदेगा. आदेश में आगे कहा गया है कि जापान विनिर्माण, एयरोस्पेस, कृषि, खाद्य, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादकों को अमेरिका के प्रमुख क्षेत्रों में बाजार पहुंच में अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेगा.

बता दें, अमेरिका ने पहले जापान और दक्षिण कोरिया पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही थी. इस वजह से दोनों देशों के बीच बिजनेस डील नहीं हो पाई थी. अब ट्रंप प्रशासन ने जापान पर 15 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.

महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान सरकार न्यूनतम पहुंच चावल योजना के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका से चावल की खरीद में 75 प्रतिशत की वृद्धि के त्वरित कार्यान्वयन की दिशा में काम कर रही है तथा अन्य अमेरिकी उत्पादों के साथ-साथ मक्का, सोयाबीन, उर्वरक, बायोएथेनॉल सहित संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि उत्पादों की खरीद, कुल मिलाकर प्रति वर्ष 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की होगी.

जो खबर मिली है उसके मुताबिक जिस समय इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, उस समय जापानी वार्ताकार अकाजावा रयोसेई वॉशिंगटन में ही थे.

पढ़ें: ट्रंप ने जापान के साथ 'अब तक के सबसे बड़े सौदे' की घोषणा की, अमेरिका को 90 फीसदी लाभ होने का दावा

डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लागू किया, 1 अगस्त से प्रभावी

US JAPAN TRADE DEALजापान पर 15 फीसदी टैरिफ15PC TARIFF ON JAPANDONALD TRUMPUS JAPAN TRADE AGREEMENT

