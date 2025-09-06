अगले साल US करेगा जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, जानें ट्रंप को होगा नुकसान या फायदा

ट्रंप ने कहाकि वह इस साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, उनकी जगह उपराष्ट्रपति वेंस जाएंगे.
Published : September 6, 2025 at 11:54 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका अगले साल जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्लोरिडा के डोरल स्थित उनके गोल्फ क्लब में करेगा. उन्होंने तर्क दिया कि यह इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए "सबसे अच्छी जगह" है. हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके परिवार का व्यवसाय "इससे कोई कमाई नहीं करेगा."
अपने पहले कार्यकाल में, ट्रंप ने क्लब में एक अलग वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी ही पार्टी द्वारा इसके औचित्य पर की गई आलोचना के बाद वे पीछे हट गए थे. हालांकि, अब ट्रंप अपने नाम वाली संपत्तियों में गोल्फ खेले बिना या ठहरे बिना शायद ही कभी घरेलू यात्रा करते हैं और उन्हें बहुत कम राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा है.
ट्रंप के बेटों ने अपने पिता के व्हॉइट हाउस में रहते हुए ट्रंप ऑर्गनाइजेशन का कार्यभार संभाल लिया है. फिर भी, राष्ट्रपति को घरेलू और वैश्विक नीति के बीच की रेखा को धुंधला करने और ट्रंप ब्रांड के लिए मुनाफा कमाने पर गर्व है.
उन्होंने अपने $TRUMP मीम कॉइन का सक्रिय रूप से प्रचार किया है और मई में वर्जीनिया स्थित अपनी गोल्फ संपत्ति में इसके शीर्ष 220 निवेशकों के लिए एक शानदार रात्रिभोज का आयोजन भी किया था.
राष्ट्रपति ने अपनी पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब की की, इससे पहले उनके बेटे परिवार के अन्य क्रिप्टोकरेंसी उपक्रमों के लिए व्यापार बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में घूमे थे. ट्रंप स्कॉटलैंड में अपने नए गोल्फ कोर्स का उद्घाटन करने भी गए थे.
G20 दुनिया की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ से बना है. डोरल में जी-20 की मेजबानी करना राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल अपने परिवार को समृद्ध बनाने के लिए करने का एक खास उदाहरण होगा. वहीं ट्रंप ने इसका बचाव करने में जरा भी समय नहीं गंवाया.
जब उनसे पूछा गया कि क्या वैश्विक शिखर सम्मेलन उनके गोल्फ क्लब और स्पा में होगा, तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हर कोई इसे वहीं चाहता है." ट्रंप ने बताया कि यह सम्मेलन दिसंबर 2026 में होगा, जो साल का वह समय है जब दक्षिण फ़्लोरिडा के होटल अक्सर ज़्यादा भरे रहते हैं. उन्होंने कहा कि डोरल में जगह है और शहर के हवाई अड्डे के नजदीक होने के कारण यह आदर्श स्थिति है.
साल 2009 में पिट्सबर्ग में आयोजित होने के बाद से अमेरिका ने जी-20 की मेजबानी नहीं की है. राष्ट्रपति ने बताया कि आयोजकों ने शिखर सम्मेलन उनके घर पर आयोजित करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया. उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल के पास "अपनी अलग इमारत होगी."
ट्रंप ने कहा, "यह सबसे अच्छी जगह है, यह सुंदर है, सब कुछ सुंदर है." साथ ही उन्होंने आगे कहा, "हम इससे कोई पैसा नहीं कमाएंगे."
ट्रंप ने कहा, "हम एक ऐसा सौदा कर रहे हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें कोई पैसा नहीं है. मैं बस यही चाहता हूं कि यह सफल हो." "मुझे लगता है कि यह वाकई एक खूबसूरत चीज होगी." साथ ही उन्होंने डोरल को "बहुत ही सफल, देश की सबसे सफल संपत्तियों में से एक" भी कहा.
ओवल ऑफिस में शुक्रवार को जी20 स्थल की घोषणा में शामिल मियामी की मेयर फ्रांसेस सुआरेज ने कहा कि यह "हमें वैश्विक मानचित्र पर ला खड़ा करता है." लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस क्षेत्र के लिए, "यह आपकी अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त उछाल है." सुआरेज ने आगे कहा, "जैसा कि राष्ट्रपति जानते हैं. उनके पास कई आतिथ्य संपत्तियां हैं." ट्रंप ने शुक्रवार को यह भी कहा कि वह इस साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी20 में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजने की योजना है.
