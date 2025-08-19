वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच एक बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी है. इसके बाद अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा.

ट्रंप ने सोमवार शाम को सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं के साथ बैठकों के दौरान पुतिन के साथ फोन पर इस मामले पर चर्चा की. इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन तथा राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी, जिसके लिए एक स्थान निर्धारित किया जाएगा.

ट्रंप ने आगे कहा कि उस बैठक के बाद एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे. इसमें दोनों राष्ट्रपतियों के अलावा वह भी शामिल होंगे. लगभग चार वर्षों से चल रहे युद्ध के लिए एक बहुत अच्छा प्रारंभिक कदम रहा. ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि दोनों बैठकें कब होगी. उन्होंने कहा कि सोमवार को उनकी बैठक यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर केंद्रित थी. ये सुरक्षा अमेरिका के साथ समन्वय के साथ विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा प्रदान की जाएगी.

ट्रंप ने लिखा, 'रूस-यूक्रेन के लिए शांति की संभावना को लेकर हर कोई बहुत खुश है.' उन्होंने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ वार्ता के दौरान कहा, 'हम एक निश्चित समय में देखेंगे, अब से बहुत दूर नहीं, एक या दो सप्ताह में हमें पता चल जाएगा कि हम इसे हल कर पाएंगे या नहीं या यह भयानक लड़ाई जारी रहेगी.

ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत तब हुई जब ट्रंप ने सोमवार को जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी बैठक रोक दी थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की के साथ बातचीत रोककर पुतिन को फोन किया. ट्रंप ने आश्वासन दिया कि अमेरिका कीव की 'भविष्य की सुरक्षा' में शामिल होगा, क्योंकि रूस युद्धग्रस्त राष्ट्र के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखे हुए है.

ट्रंप ने कहा, 'यूक्रेन के राष्ट्रपति का हमारे साथ होना सम्मान की बात है. हमारे बीच काफी अच्छी चर्चा और बातचीत हुई. मुझे लगता है कि प्रगति हो रही है, कई मायनों में काफी ठोस प्रगति हुई है. हाल में अलास्का में हमारी बैठक रूस के राष्ट्रपति के साथ हुई. ये बैठक अच्छी हुई.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा,'मुझे लगता है कि इस बैठक से कुछ न कुछ नतीजा निकलने की संभावना है और आज की बैठक बेहद अहम है. हमारे साथ यूरोप के सात बेहद ताकतवर नेता मौजूद हैं और हम इस बैठक के तुरंत बाद उनसे मुलाकात करेंगे. ट्रंप ने दो साल की शांति के बजाय स्थायी शांति पर जोर दिया.

ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे, हम सबके साथ काम करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर शांति है, तो वह लंबे समय तक बनी रहेगी. यह बहुत दीर्घकालिक है. हम दो साल की शांति की बात नहीं कर रहे हैं और फिर हम फिर से इस उलझन में फंस जाएंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे.

व्हाइट हाउस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, नाटो महासचिव मार्क रूट, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन सहित अन्य यूरोपीय नेता भी मौजूद थे. जल्दबाजी में बुलाई गई यह बैठक पिछले सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में हुई गैर-निष्कर्षपूर्ण शिखर बैठक के बाद हुई है.