ट्रंप प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर रूडी गिउलिआनी को करेंगे सम्मानित - PRESIDENTIAL MEDAL OF FREEDOM

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूडोल्फ गिउलिआनी को "न्यूयॉर्क शहर के इतिहास का सबसे महान मेयर और उतना ही महान अमेरिकी देशभक्त" कहा.

PRESIDENTIAL MEDAL OF FREEDOM
न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर रूडी गिउलिआनी. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 2, 2025 at 10:49 AM IST

वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर रूडोल्फ गिउलिआनी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ़्रीडम से सम्मानित करेंगे. यह बात उनके लंबे समय के राजनीतिक सहयोगी के एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के दो दिन बाद कही गई.

यह फैसला एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिसकी 11 सितंबर, 2001 के हमलों के बाद न्यूयॉर्क का नेतृत्व करने के लिए प्रशंसा की गई थी और बाद में 2020 के चुनाव के बारे में झूठे दावों को बढ़ावा देने के लिए अदालतों द्वारा दंडित किया गया और अयोग्य घोषित किया गया.

गिउलिआनी पर दो राज्यों में आपराधिक आरोप भी लगाए गए थे. उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान में गिउलिआनी को "न्यूयॉर्क शहर के इतिहास का सबसे महान मेयर और उतना ही महान अमेरिकी देशभक्त" कहा.

पिछले दो दशकों में, गिउलिआनी का सार्वजनिक जीवन उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. 11 सितंबर के बाद न्यूयॉर्क का नेतृत्व करने के बाद, उन्होंने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए एक संक्षिप्त अभियान चलाया और देश के सबसे चर्चित राजनीतिक हस्तियों में से एक बन गए.

लेकिन ट्रंप के निजी वकील के रूप में, वह 2020 के चुनाव को पलटने के प्रयासों में एक केंद्रीय व्यक्ति बन गए. अदालतों ने उनके द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के दावों को बार-बार खारिज किया, और जॉर्जिया के दो पूर्व चुनाव कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ 148 मिलियन डॉलर के मानहानि के मुकदमे में जीत हासिल की.

चुनाव कार्यकर्ताओं, रूबी फ्रीमैन और वांड्रिया "शे" मॉस ने कहा कि चुनाव चोरी होने के बारे में ट्रंप के झूठ को बढ़ावा देने के गिउलिआनी के प्रयासों के कारण उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिलीं, जिससे उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है.

चुनाव के बारे में बार-बार झूठे बयान देने के कारण गिउलिआनी को न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में निलंबित कर दिया गया था, और डेमोक्रेट जो बाइडेन से ट्रंप की हार को पलटने की कोशिशों के सिलसिले में जॉर्जिया और एरिजोना में उन पर आपराधिक आरोप लगाए गए थे.

न्यू हैम्पशायर में शनिवार रात हुई टक्कर के बाद 81 वर्षीय गिउलिआनी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. राज्य पुलिस ने बताया कि वह अपने प्रवक्ता टेड गुडमैन द्वारा चलाई जा रही एक किराए की फोर्ड ब्रोंको में सवार थे, जब वाहन को पीछे से एक होंडा एचआर-वी ने टक्कर मार दी.

गिउलिआनी के सुरक्षा प्रमुख माइकल रागुसा के अनुसार, गिउलिआनी की वक्षीय कशेरुका में फ्रैक्चर के साथ-साथ उनके बाएं हाथ और पैर में कई घाव, चोटें और चोटें आई हैं. सोमवार को, रागुसा ने कहा कि गिउलिआनी अभी भी अस्पताल में हैं, लेकिन उनके "जल्द ही" छुट्टी मिलने की उम्मीद है.

1963 में स्थापित मेडल ऑफ फ्रीडम उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों, विश्व शांति, या सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रयासों में विशेष रूप से सराहनीय योगदान दिया हो.

