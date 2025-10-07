ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान युद्ध समाप्त कराने का झूठा दावा एक बार फिर दोहराया
ट्रंप ने वही पुराना राग एक बार फिर दोहराया जबकि भारत ने साफ तौर पर किसी विदेशी हस्तक्षेप होने से इनकार कर दिया था.
Published : October 7, 2025 at 7:14 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (स्थानीय समय) को फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान संकट समाप्त होने का दावा किया. ट्रंप ने एक बार फिर गलत दावा किया कि उन्होंने व्यापार के माध्यम से संघर्ष को समाप्त कर दिया, जबकि विदेश मंत्रालय ने कई मौकों पर उनके दावों को खारिज कर दिया था.
ट्रंप ने कहा, 'हम पुनः एक समृद्ध देश हैं, हम एक शक्तिशाली देश हैं, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने सात युद्ध समाप्त किये हैं, उनमें से कम से कम आधे युद्ध मेरी व्यापार क्षमता और टैरिफ के कारण हुए. यदि मेरे पास टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं होती, तो सात में से कम से कम चार युद्ध चल रहे होते. यदि आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे इसके लिए तैयार थे.'
#WATCH | On whether he would shift his position on tariffs, US President Donald J Trump says, " ... if i didn't have the power of tariffs, you would have at least four of the seven wars raging... if you look at india and pakistan, they were ready to go at it. seven planes were… pic.twitter.com/oI3r4cnzAV— ANI (@ANI) October 6, 2025
उन्होंने कहा,' सात विमान मार गिराए गए. मैं ठीक-ठीक नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या कहा, लेकिन जो मैंने कहा वह बहुत कारगर था. हमने न सिर्फ सैकड़ों अरब डॉलर कमाए, बल्कि टैरिफ की वजह से हम शांति रक्षक भी हैं.' इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की आगामी यात्रा की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा कि वह टैरिफ के बारे में बात करने के लिए आ रहे हैं.
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि वह शायद टैरिफ के बारे में बात करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कनाडा छोड़कर अमेरिका आ रही है और वे मेक्सिको छोड़कर आ रही है और वैसे, वे चीन छोड़कर आ रही है, वे पूरी दुनिया से अमेरिका आने के लिए आ रही है. वास्तव में किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा है.'
21 सितंबर को ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष मध्यस्थता के अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि उन्हें सात युद्धों को समाप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए. शनिवार को अमेरिकन कॉर्नरस्टोन इंस्टीट्यूट के संस्थापक रात्रिभोज में ट्रंप ने कहा, 'हम शांति समझौते कर रहे हैं और हम युद्ध रोक रहे हैं. इसलिए हमने भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रुकवाए.'
उन्होंने आगे कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचिए और आप जानते हैं कि मैंने इसे कैसे रोका - व्यापार के जरिए. वे व्यापार करना चाहते हैं और मैं दोनों नेताओं का बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन जब आप उन सभी युद्धों पर नजर डालेंगे जिन्हें हमने रोका है.'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य संघर्षों को भी सूचीबद्ध किया जिनके बारे में उनका दावा है कि वे उनसे प्रभावित हैं, जिनमें आर्मेनिया, अजरबैजान, कोसोवो और सर्बिया, इजरायल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, रवांडा और कांगो शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'जरा देखिए, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कोसोवो, सर्बिया, इजराइल, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, रवांडा और कांगो. हमने इन सभी को रोका और इनमें से 60 प्रतिशत को व्यापार के कारण रोका गया.'