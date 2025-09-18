ETV Bharat / international

ट्रंप ने अलापा पुराना राग, भारत-पाकिस्तान संघर्ष सुलझाने का फिर किया दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( ANI )

लंदन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को ब्रिटेन की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान अपना यह दावा दोहराया कि उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था. बकिंघमशायर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के चेकर्स स्थित आवास पर कीर स्टार्मर के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी ‘‘सबसे बड़ी निराशा’’ यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष को लेकर ‘‘उन्हें हताश’’ किया, लेकिन व्यापार के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के साथ सफल रहे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘‘बहुत करीब’’ होने के बावजूद रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) का भी उल्लेख किया. ट्रंप ने कहा, ‘‘आप (भारत और पाकिस्तान) हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको साथ मिलकर काम करना होगा. और वे (भारत और पाकिस्तान) इस पर जोर-शोर से आगे बढ़ रहे थे.’’ अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले के जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान ‘‘पूर्ण और तत्काल’’ संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं और बार-बार दावा किया है कि उन्होंने परमाणु-संपन्न दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से कहा है कि यदि वे संघर्ष रोक दें तो अमेरिका उनके साथ ‘‘बहुत सारा व्यापार’’ करेगा. भारत ने किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है और कहा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी. भारत पर लगाए गए व्यापार शुल्कों पर ट्रंप ने कहा, ‘‘सीधी सी बात है, अगर तेल की कीमतें गिरती हैं, तो पुतिन युद्ध से पीछे हट जाएंगे. उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा. वह उस युद्ध से पीछे हट जाएंगे.’’