वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए है. इस आदेश में निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए नियमों को आसान बनाया गया है. इसमें कुछ पर्यावरणीय समीक्षाओं को खत्म करना भी शामिल है. ट्रंप का यह कदम उनके पूर्व सलाहकार एलन मस्क को खुश करने वाला हो सकता है.
इस कार्यकारी आदेश में कहा गया था कि इसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की संख्या में "काफी" वृद्धि करना है. हालांकि एक पर्यावरण समूह ने इस कदम को लापरवाही भरा "लापरवाह" बताया है.
गौर करें तो जनवरी में व्हॉइट हाउस लौटने के बाद से, ट्रंप ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजने सहित कई अंतरिक्ष अभियानों की बात की है. चंद्रमा और मंगल मिशनों को एलन मस्क की निजी कंपनी स्पेसएक्स के विशाल स्टारशिप रॉकेट के सहारे सफल बनाने की योजना है.
हालांकि, स्टारशिप को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा है, जिसका नवीनतम नियमित परीक्षण जून में एक भीषण विस्फोट के साथ समाप्त हुआ है.
स्पेसएक्स वैश्विक प्रक्षेपण बाजार पर हावी है. इसके विभिन्न आकार के रॉकेट पिछले साल 130 से अधिक बार प्रक्षेपित किए गए. साथ ही ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद यह संख्या बढ़ने की संभावना है.
आदेश में कहा गया है, "2030 तक प्रतिस्पर्धी प्रक्षेपण बाजार को सक्षम करके और वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण गति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर अंतरिक्ष में अमेरिकी महानता को बढ़ाना संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति है."
यह बदलाव मस्क के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो लंबे समय से अंतरिक्ष उद्योग के विनियमन की वकालत करते रहे हैं. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति पहले ट्रंप के करीबी सलाहकार थे. इन दोनों नेताओं के बीच जुलाई में नाटकीय और सार्वजनिक रूप से मतभेद हो गए थे.
कार्यकारी आदेश में परिवहन सचिव सीन डफी से भी आग्रह किया गया है. डफी हस्ताक्षर के समय मौजूद थे और वर्तमान में नासा के प्रशासक हैं. इस प्रक्षेपणों के लिए परिवहन विभाग की पर्यावरणीय समीक्षा को समाप्त कर दिया जाए या इसमें तेजी लाई जाए, इसका भी उल्लेख है.
स्पेसएक्स की उन जगहों पर पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर बार-बार आलोचना की गई है. यहां से इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट, स्टारशिप, प्रक्षेपित होता है.
अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संस्था सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी ने कहा कि ट्रंप का नया कार्यकारी आदेश "संरक्षित पौधों और जानवरों के बड़े पैमाने पर विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है."
केंद्र के जेरेड मार्गोलिस ने एक बयान में कहा, "यह लापरवाह आदेश लोगों और वन्य जीवों को निजी कंपनियों द्वारा प्रक्षेपित विशाल रॉकेटों के खतरे में डालता है, जो अक्सर विस्फोट करते हैं और आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचाते हैं."
मस्क का मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने का सपना स्टारशिप की सफलता पर टिका है. स्पेसएक्स को उम्मीद है कि उसका "तेजी से असफल हो, तेजी से सीखो" सिद्धांत अंततः सफल होगा.
संघीय उड्डयन प्रशासन ने मई की शुरुआत में स्टारशिप रॉकेट प्रक्षेपणों की वार्षिक संख्या 5 से बढ़ाकर 25 करने को मंजूरी दी. यह कहते हुए कि बढ़ी हुई आवृत्ति पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी.
