अमेरिका के सबसे उम्रदराज निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत एक्सलेंट, डॉक्टरों ने लगाई मुहर
व्हॉइट हाउस ने कहा था कि शुक्रवार को होने वाली जांच "वार्षिक" होगी, हालांकि ट्रंप अप्रैल में ही ऐसी जांच करवा चुके थे.
Published : October 11, 2025 at 11:17 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज निर्वाचित राष्ट्रपति 79 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप के इस साल के दूसरे मेडिकल चेकअप के बाद उनके चिकित्सक ने शुक्रवार को कहा कि उनका स्वास्थ्य "कुल मिलाकर उत्कृष्ट" है. ट्रंप ने दिन में पहले राजधानी वॉशिंगटन के बाहरी इलाके में स्थित वाल्टर रीड सैन्य अस्पताल में चिकित्सकों से मुलाकात की.
व्हॉइट हाउस लौटने पर जब पत्रकारों ने पूछा कि उनकी जांच कैसी रही, तो उन्होंने उन्हें अपनी सहमति दे दी. व्हॉइट हाउस द्वारा जारी एक पत्र में उनके डॉक्टर, सी, ने लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप का समग्र स्वास्थ्य उत्कृष्ट बना हुआ है."
"उनकी हृदय आयु - ईसीजी के माध्यम से हृदय की जीवन शक्ति का एक मान्य माप - उनकी कालानुक्रमिक आयु से लगभग 14 वर्ष कम पाई गई. वह बिना किसी प्रतिबंध के एक व्यस्त दैनिक दिनचर्या का पालन कर रहे हैं."
बारबेला ने बताया कि नियमित जांचों की एक श्रृंखला की गई और ट्रंप को एक अद्यतन कोविड बूस्टर शॉट और उनका वार्षिक फ्लू शॉट दिया गया. यह जांच व्हॉइट हाउस द्वारा यह घोषणा करने के तीन महीने बाद हुई है कि ट्रंप को नसों की बीमारी का पता चला है, क्योंकि उनके हाथ पर बार-बार चोट लगने और उनके पैरों में सूजन की अटकलें लगाई जा रही थीं.
व्हॉइट हाउस ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि शुक्रवार की जांच एक "वार्षिक" जांच होगी. इस तथ्य के बावजूद कि ट्रंप अप्रैल में ऐसी ही एक जांच करवा चुके थे. ट्रंप ने गुरुवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों को बताया कि वह "एक तरह की अर्ध-वार्षिक शारीरिक जांच करवाने जा रहे हैं."
"मैं बहुत अच्छी हालत में हूं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा. लेकिन नहीं, मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है... शारीरिक रूप से, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं. मानसिक रूप से, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं" इसके बाद रिपब्लिकन अरबपति ने अपने चिरपरिचित तीखे प्रहारों में से एक शुरू किया और अपने स्वास्थ्य की तुलना पूर्व राष्ट्रपतियों, खासकर अपने डेमोक्रेटिक पूर्ववर्ती जो बाइडेन से की.
ट्रंप ने कहा कि अपनी आखिरी जांच के दौरान, "मैंने एक संज्ञानात्मक परीक्षा भी दी थी जो हमेशा बहुत जोखिम भरी होती है, क्योंकि अगर मैं अच्छा नहीं करता, तो आप सबसे पहले उसे लेकर चिल्लाते, और मेरे अंक पूरे होते." फिर ट्रंप ने कहा: "क्या ओबामा ने ऐसा किया था? नहीं. क्या बुश ने ऐसा किया था? नहीं। क्या बाइडेन ने ऐसा किया था? मैंने जरूर किया था. बाइडेन पहले तीन सवालों के सही जवाब नहीं दे पाते."
चोटिल हाथ: अमेरिकी कमांडर-इन-चीफ के स्वास्थ्य में भारी रुचि के बावजूद, ट्रंप पर बार-बार उनके स्वास्थ्य के बारे में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया गया है. सितंबर में, उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया था, जिसमें उनकी मृत्यु की झूठी पोस्ट भी शामिल थी.
जुलाई में, व्हॉइट हाउस ने कहा था कि ट्रंप को एक पुरानी लेकिन सौम्य शिरा संबंधी बीमारी, क्रोनिक वेनस इनसफीशिएंसी का पता चला है. इसके बाद उनके चोटिल हाथ और सूजे हुए पैरों की अटकलें लगाई गईं. हाथ की यह समस्या, जैसा कि बताया गया है, उस एस्पिरिन से जुड़ी थी, जो वह एक "मानक" हृदय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लेते हैं.
ट्रंप अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में चोट के निशान को छिपाने के लिए अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर भारी मेकअप लगाए हुए दिखाई देते हैं. उनकी आखिरी जांच के दौरान, व्हॉइट हाउस ने कहा था कि ट्रंप का स्वास्थ्य अच्छा है. साथ ही ये कहा था कि उनकी "हृदय संरचना और कार्यप्रणाली सामान्य है. हृदय गति रुकने, गुर्दे की खराबी या प्रणालीगत बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं."
