सर्जियो गोर होंगे भारत के अगले अमेरिकी राजदूत, पूरा करेंगे ट्रंप का एजेंडा - US AMBASSADOR TO INDIA

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया.

US AMBASSADOR TO INDIA
भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गोर (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 8:46 AM IST

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को अपने विश्वासपात्र सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया है. इसी के साथ ही सर्जियो गोर को दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत की भी जिम्मेदारी दी गई है. ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. इसमें रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है.

ट्रुथ सोशल पर घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं सर्जियो गोर को भारत हमारे अगले अमेरिका के राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में प्रमोट कर रहा हूं.

डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल के रूप में सर्जियो और उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में हमारी संघीय सरकार के हर विभाग में लगभग 4000 अमेरिका-प्रथम देशभक्तों को नियुक्त किया है. हमारे विभागों और एजेंसियों में 95फीसदी से अधिक पद भरे हुए हैं! सर्जियो अपनी नियुक्ति की पुष्टि होने तक व्हाइट हाउस में अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे.

गोर को 'ग्रेट फ्रेंड' कहकर संबोधित करते हुए ट्रंप ने उन पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया तथा व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय में उनके योगदान का उल्लेख किया. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा,'सर्जियो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कई सालों से मेरे साथ हैं. उन्होंने मेरे ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव अभियानों में काम किया, मेरी सबसे अधिक बिकने वाली किताबें प्रकाशित की और हमारे आंदोलन को समर्थन देने वाले सबसे बड़े सुपर पीएसी में से एक का संचालन किया.

राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक के रूप में सर्जियो की भूमिका अमेरिकी जनता से मिले अभूतपूर्व जनादेश को पूरा करने में महत्वपूर्ण रही है. दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए यह जरूरी है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं अपने एजेंडे को पूरा करने और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद को लेकर उनपर भरोसा कर सकूँ. सर्जियो एक अद्भुत राजदूत साबित होंगे. बधाई हो सर्जियो!'

सर्जियो गोर एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे. गार्सेटी 11 मई, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक सेवा में रहे. एरिक गार्सेटी से पहले केनेथ जस्टर ने 23 नवंबर 2017 से 20 जनवरी, 2021 तक पद संभाला था. गार्सेटी के जाने के बाद से भारत में अमेरिकी दूतावास का नेतृत्व अंतरिम चार्ज डी'एफेयर जोर्गन के. एंड्रयूज कर रहे हैं. उन्होंने 20 जनवरी 2025 को पदभार संभाला. गार्सेटी ने अपनी सेवा के आखिरी समय में कई भाषण दिए. इनमें उन्होंने पृथ्वी, समृद्धि और शांति के लिए अमेरिका और भारत द्वारा की गई ऐतिहासिक प्रगति का जश्न मनाया.

