ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से मिलेंगे, कहा- रूस-यूक्रेन शांति समझौता 'बहुत करीब' - TRUMP PUTIN MEET

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक फिर बड़ा दावा किया है कि वह पुतिन के साथ मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराएंगे.

Trump Putin Meet
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फाइल फोटो) (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 7:36 AM IST

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह अगले शुक्रवार, 15 अगस्त, 2025 को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के प्रयासों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है.

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा अपने पोस्ट में लिखा कि आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी. इससे पहले व्हाइट हाउस में अर्मेनिया-अजरबैजान शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान ट्रंप ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर प्रगति का भी संकेत दिया.

ट्रंप ने कहा, 'मैं आया था और पूरी दुनिया आग की लपटों में थी और ये सब कुछ घटित हो रहा था. हमें यहां आए हुए सिर्फ छह महीने हुए हैं. दुनिया आग की लपटों में थी और हमने लगभग हर आग पर काबू पा लिया. हम रूस और यूक्रेन के साथ मिलकर एक और आग पर बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं. थोड़ी देर बाद हम आपके लिए कुछ और जानकारी लेकर आएंगे.'

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी आकांक्षा विश्व में शांति और स्थिरता लाना है. अर्मेनिया-अजरबैजान समझौते के दौरान रूस-यूक्रेन शांति प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं रूस ने पिछले डेढ़ महीने में लगभग 25000 लोगों को खो दिया है.

उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन में कुछ ही लोग मारे गए हैं और अभी भी बहुत से लोग मर रहे हैं. अमेरिका इस लड़ाई को रोकने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं. बाद में इसकी घोषणा करेंगे. हम रूस के साथ एक बैठक करेंगे और एक स्थान की घोषणा करेंगे. यह स्थान कई कारणों से बहुत लोकप्रिय होगा. हम इसकी घोषणा थोड़ी देर बाद करेंगे. अभी जो हमने किया है उसके महत्व के कारण हम इसे अभी नहीं करना चाहते.'

यह पूछे जाने पर कि वार्ता कितनी आगे बढ़ी है, ट्रंप ने जवाब दिया, 'हम समझौते के बहुत करीब पहुंच रहे हैं. यूरोपीय देशों के साथ काम करना जो बहुत अच्छे लोग और नेता हैं नाटो के माध्यम से एक खुशी की बात है.'

मैं उनके साथ बहुत दोस्ताना हो गया और 2 से 5 प्रतिशत तक की दर पर सहमत हो गया. उन्होंने ये पहले ही चुका दी है. हम मिलकर बहुत निकटता से काम कर रहे हैं. राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रति पूरी ईमानदारी से कहूं तो उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज मिल रही है बशर्ते हम कुछ काम कर पाएं.

मैं बहुत जल्द राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाला हूं. यह मुलाकात और भी पहले हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सुरक्षा इंतजाम हैं जो दुर्भाग्य से लोगों को करने पड़ रहे हैं.' ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के समझौते में कुछ क्षेत्रों का आदान-प्रदान शामिल होगा. यह बहुत जटिल है लेकिन हम कुछ इलाके वापस पाने जा रहे हैं और कुछ क्षेत्रों को हम बदल भी देंगे.' उन्होंने कहा, 'दोनों के हित में कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली होगी, लेकिन हम इस बारे में बाद में या कल बात करेंगे.'

