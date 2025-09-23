संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ से भी करेंगे मुलाकात
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ आज राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर अमेरिकी हमदर्दी लेने की कोशिश करेंगे.
Published : September 23, 2025 at 7:15 AM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 80वें सत्र से इतर मंगलवार को यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे. ट्रंप मंगलवार सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस को संबोधित करेंगे. ये राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में प्रतिष्ठित यूएनजीए मंच से विश्व नेताओं को उनका पहला संबोधन होगा.
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार को दैनिक प्रेस वार्ता में कहा कि ट्रंप एक बड़ा भाषण देंगे. इसमें वे विश्व भर में अमेरिकी ताकत के नवीनीकरण, केवल आठ महीनों में अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों का बखान करेंगे. इसमें सात वैश्विक युद्धों और संघर्षों का अंत भी शामिल है.
ट्रंप ने बार-बार कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया है और उम्मीद है कि आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करते समय वह यही दावा दोहराएँगे. लीविट ने कहा कि राष्ट्रपति इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि कैसे वैश्विक संस्थाओं ने विश्व व्यवस्था को काफी हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया है. वह विश्व के लिए अपना स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण भी पेश करेंगे.
ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूक्रेन, अर्जेंटीना तथा यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. उन्होंने कहा, 'वह आज दिन में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के साथ एक बहुपक्षीय बैठक भी करेंगे.'
ट्रंप सोमवार शाम न्यूयॉर्क पहुँचे. संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी मिशन ने कहा कि शरीफ 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र के उच्च-स्तरीय खंड में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. प्रधानमंत्री के साथ उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के अलावा अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया.
पहलगाम नरसंहार के एक शक्तिशाली प्रतिशोध में भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह के गढ़ बहावलपुर सहित आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए. 10 मई को जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए.
तब से उन्होंने 40 से अधिक बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव का समाधान करने में मदद की. भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी.