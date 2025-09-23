ETV Bharat / international

गर्भवती महिलाओं के लिए "डॉक्टर" ट्रंप की सलाह; टाइलेनॉल को लेकर किया निराधार दावा, टीकों और ऑटिज्म पर भी दी राय

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को वॉशिंगटन में व्हॉइट हाउस के रूजवेल्ट कक्ष में भाषण दे रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर (बाएं) और मेडिकेयर एवं मेडिकेड सेवा केंद्र के प्रशासक डॉ. मेहमत ओज सुन रहे हैं. ( AP )

वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को राष्ट्रपति पद के मंच का इस्तेमाल टाइलेनॉल, टीकों और ऑटिज्म के बीच अप्रमाणित और कुछ मामलों में बदनाम संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया, क्योंकि उनके प्रशासन ने इस जटिल मस्तिष्क विकार के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक व्यापक प्रयास की घोषणा की। "टाइलेनॉल न लें," ट्रंप ने व्हॉइट हाउस में एक व्यस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गर्भवती महिलाओं को लगभग एक दर्जन बार निर्देश दिया. साथ ही माताओं से अपने शिशुओं को यह दवा, जिसे एसिटामिनोफेन के नाम से जाना जाता है, न देने का आग्रह भी किया. उन्होंने बिना कोई चिकित्सीय प्रमाण दिए, उन लंबे समय से खारिज किए जा चुके दावों को भी हवा दी कि टीकों में मौजूद तत्व या टीकों का एक-दूसरे के साथ समय पर इस्तेमाल अमेरिका में ऑटिज्म की बढ़ती दरों में योगदान कर सकता है. यह अस्पष्ट घोषणा, जो महत्वपूर्ण नए शोध के बजाय मौजूदा अध्ययनों पर आधारित प्रतीत होती है, ऐसे समय में आई है जब 'मेक अमेरिका हेल्दी अगेन' आंदोलन ऑटिज्म के कारणों के उत्तर खोजने पर जोर दे रहा है. स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट कैनेडी जूनियर के समर्थकों के विविध गठबंधन में कई टीकाकरण-विरोधी कार्यकर्ता शामिल हैं, जिन्होंने लंबे समय से खारिज किए गए दावों को फैलाया है कि टीकाकरण इसके लिए जिम्मेदार है. यह घोषणा ट्रंप के ऑटिज्म के प्रति लंबे समय से चले आ रहे आकर्षण और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर उनकी घबराहट पर भी प्रकाश डालती है, जबकि राष्ट्रपति ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कोविड-19 टीकों के प्रसार के अपने काम पर गर्व किया है. चिकित्सा विशेषज्ञों ने ट्रंप की टिप्पणियों को गैर-जिम्मेदाराना बताया. न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के जैव-नैतिकतावादी आर्ट कैपलन ने कहा कि यह "सबूतों की कमी, अफवाहों, पुराने मिथकों को फिर से गढ़ने, घटिया सलाह, सरासर झूठ और खतरनाक सलाह का सबसे दुखद प्रदर्शन था, जो मैंने कभी किसी अधिकारी द्वारा देखा है." ट्रंप ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉक्टरों को सूचित करना शुरू करेगा कि एसिटामिनोफेन के इस्तेमाल से ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन उन्होंने नई सिफारिश का तुरंत कोई औचित्य नहीं बताया. टाइलेनॉल और ऑटिज़्म के बीच संभावित संबंध के प्रमाण निर्णायक नहीं हैं. पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के ऑटिज़्म विशेषज्ञ डेविड मैंडेल ने कहाकि कुछ अध्ययनों ने इस संभावना को उठाया है कि गर्भावस्था के दौरान एसिटामिनोफेन लेने से ऑटिज़्म का खतरा बढ़ सकता है. लेकिन कई अन्य अध्ययनों में यह चिंताजनक बात नहीं पाई गई है. एक चुनौती यह है कि गर्भावस्था के दौरान तेज़ बुखार के प्रभावों से टाइलेनॉल के उपयोग के प्रभावों को अलग करना मुश्किल है. सोसाइटी फॉर मैटरनल-फ़ीटल मेडिसिन के अनुसार, बुखार, खासकर पहली तिमाही में, गर्भपात, समय से पहले जन्म और अन्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है. ट्रंप ने छोटे बच्चों को टाइलेनॉल न देने का भी आग्रह किया, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि शोध से संकेत मिलता है कि ऑटिज़्म भ्रूण के मस्तिष्क में विकसित होता है. ट्रंप की चेतावनियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, सोसाइटी फॉर मैटरनल-फ़ीटल मेडिसिन ने कहा कि वे अब भी गर्भावस्था के दौरान बुखार और दर्द के इलाज के लिए टाइलेनॉल को एक उपयुक्त विकल्प के रूप में सुझाते हैं. अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्सटेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स के अध्यक्ष ने सोमवार को कहा कि यह सुझाव कि गर्भावस्था में टाइलेनॉल के उपयोग से ऑटिज्म होता है, "गैर-जिम्मेदाराना है, क्योंकि इससे गर्भवती रोगियों को हानिकारक और भ्रमित करने वाला संदेश मिलता है." ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार शाम एक बयान में कहा कि प्रशासन "यह नहीं मानता कि ज़्यादा गोलियां खाना हमेशा बेहतर स्वास्थ्य का समाधान होता है" और "हम इन प्रयासों से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका भर में लाखों लोग इसके लिए आभारी हैं." टाइलेनॉल बनाने वाली कंपनी केनव्यू ने सोमवार को इस दवा और ऑटिज़्म के बीच किसी भी संबंध को खारिज कर दिया और एक बयान में कहा कि अगर गर्भवती माताएं जरूरत पड़ने पर टाइलेनॉल का इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो उन्हें बुखार या ज़्यादा जोखिम भरे दर्द निवारक विकल्पों में से एक खतरनाक विकल्प का सामना करना पड़ सकता है. केनव्यू इंक. के शेयरों में सोमवार के कारोबार में 7.5% की गिरावट आई, जिससे कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 2.6 अरब डॉलर कम हो गया.