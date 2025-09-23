गर्भवती महिलाओं के लिए "डॉक्टर" ट्रंप की सलाह; टाइलेनॉल को लेकर किया निराधार दावा, टीकों और ऑटिज्म पर भी दी राय
ट्रंप ने कहाकि वे टीकों में विश्वास रखते हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के दावा किया कि एक साथ टीके लगवाने से ऑटिज्म होता है.
Published : September 23, 2025 at 12:05 PM IST
वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को राष्ट्रपति पद के मंच का इस्तेमाल टाइलेनॉल, टीकों और ऑटिज्म के बीच अप्रमाणित और कुछ मामलों में बदनाम संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया, क्योंकि उनके प्रशासन ने इस जटिल मस्तिष्क विकार के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक व्यापक प्रयास की घोषणा की।
"टाइलेनॉल न लें," ट्रंप ने व्हॉइट हाउस में एक व्यस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गर्भवती महिलाओं को लगभग एक दर्जन बार निर्देश दिया. साथ ही माताओं से अपने शिशुओं को यह दवा, जिसे एसिटामिनोफेन के नाम से जाना जाता है, न देने का आग्रह भी किया. उन्होंने बिना कोई चिकित्सीय प्रमाण दिए, उन लंबे समय से खारिज किए जा चुके दावों को भी हवा दी कि टीकों में मौजूद तत्व या टीकों का एक-दूसरे के साथ समय पर इस्तेमाल अमेरिका में ऑटिज्म की बढ़ती दरों में योगदान कर सकता है.
यह अस्पष्ट घोषणा, जो महत्वपूर्ण नए शोध के बजाय मौजूदा अध्ययनों पर आधारित प्रतीत होती है, ऐसे समय में आई है जब 'मेक अमेरिका हेल्दी अगेन' आंदोलन ऑटिज्म के कारणों के उत्तर खोजने पर जोर दे रहा है. स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट कैनेडी जूनियर के समर्थकों के विविध गठबंधन में कई टीकाकरण-विरोधी कार्यकर्ता शामिल हैं, जिन्होंने लंबे समय से खारिज किए गए दावों को फैलाया है कि टीकाकरण इसके लिए जिम्मेदार है.
यह घोषणा ट्रंप के ऑटिज्म के प्रति लंबे समय से चले आ रहे आकर्षण और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर उनकी घबराहट पर भी प्रकाश डालती है, जबकि राष्ट्रपति ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कोविड-19 टीकों के प्रसार के अपने काम पर गर्व किया है.
चिकित्सा विशेषज्ञों ने ट्रंप की टिप्पणियों को गैर-जिम्मेदाराना बताया. न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के जैव-नैतिकतावादी आर्ट कैपलन ने कहा कि यह "सबूतों की कमी, अफवाहों, पुराने मिथकों को फिर से गढ़ने, घटिया सलाह, सरासर झूठ और खतरनाक सलाह का सबसे दुखद प्रदर्शन था, जो मैंने कभी किसी अधिकारी द्वारा देखा है."
ट्रंप ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉक्टरों को सूचित करना शुरू करेगा कि एसिटामिनोफेन के इस्तेमाल से ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन उन्होंने नई सिफारिश का तुरंत कोई औचित्य नहीं बताया.
टाइलेनॉल और ऑटिज़्म के बीच संभावित संबंध के प्रमाण निर्णायक नहीं हैं. पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के ऑटिज़्म विशेषज्ञ डेविड मैंडेल ने कहाकि कुछ अध्ययनों ने इस संभावना को उठाया है कि गर्भावस्था के दौरान एसिटामिनोफेन लेने से ऑटिज़्म का खतरा बढ़ सकता है. लेकिन कई अन्य अध्ययनों में यह चिंताजनक बात नहीं पाई गई है.
एक चुनौती यह है कि गर्भावस्था के दौरान तेज़ बुखार के प्रभावों से टाइलेनॉल के उपयोग के प्रभावों को अलग करना मुश्किल है. सोसाइटी फॉर मैटरनल-फ़ीटल मेडिसिन के अनुसार, बुखार, खासकर पहली तिमाही में, गर्भपात, समय से पहले जन्म और अन्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है. ट्रंप ने छोटे बच्चों को टाइलेनॉल न देने का भी आग्रह किया, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि शोध से संकेत मिलता है कि ऑटिज़्म भ्रूण के मस्तिष्क में विकसित होता है.
ट्रंप की चेतावनियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, सोसाइटी फॉर मैटरनल-फ़ीटल मेडिसिन ने कहा कि वे अब भी गर्भावस्था के दौरान बुखार और दर्द के इलाज के लिए टाइलेनॉल को एक उपयुक्त विकल्प के रूप में सुझाते हैं. अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्सटेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स के अध्यक्ष ने सोमवार को कहा कि यह सुझाव कि गर्भावस्था में टाइलेनॉल के उपयोग से ऑटिज्म होता है, "गैर-जिम्मेदाराना है, क्योंकि इससे गर्भवती रोगियों को हानिकारक और भ्रमित करने वाला संदेश मिलता है."
ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार शाम एक बयान में कहा कि प्रशासन "यह नहीं मानता कि ज़्यादा गोलियां खाना हमेशा बेहतर स्वास्थ्य का समाधान होता है" और "हम इन प्रयासों से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका भर में लाखों लोग इसके लिए आभारी हैं."
टाइलेनॉल बनाने वाली कंपनी केनव्यू ने सोमवार को इस दवा और ऑटिज़्म के बीच किसी भी संबंध को खारिज कर दिया और एक बयान में कहा कि अगर गर्भवती माताएं जरूरत पड़ने पर टाइलेनॉल का इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो उन्हें बुखार या ज़्यादा जोखिम भरे दर्द निवारक विकल्पों में से एक खतरनाक विकल्प का सामना करना पड़ सकता है. केनव्यू इंक. के शेयरों में सोमवार के कारोबार में 7.5% की गिरावट आई, जिससे कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 2.6 अरब डॉलर कम हो गया.
केनेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि ट्रंप के आग्रह पर, वह ऑटिज़्म में योगदान देने वाले सभी कारकों का पता लगाने के लिए एक नया, सर्व-एजेंसी प्रयास शुरू कर रहे हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर वैज्ञानिक दशकों से शोध कर रहे हैं.
ट्रंप प्रशासन फोलेट की संभावित भूमिका का पता लगा रहा है. एफडीए आयुक्त डॉ. मार्टी मकेरी ने भी मंच पर घोषणा की कि वे ल्यूकोवोरिन नामक एक फोलिक एसिड मेटाबोलाइट को उन रोगियों के लिए उपचार के विकल्प के रूप में अनुमोदित करने के लिए पहला कदम उठा रहे हैं जिनके मस्तिष्क में फोलेट का स्तर कम माना जाता है. इसमें ऑटिज़्म से पीड़ित कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं.
ल्यूकोवोरिन का उपयोग विभिन्न दवाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए किया जाता है, जिनमें कीमोथेरेपी और अन्य उच्च-खुराक वाली दवाएं शामिल हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं. यह फोलेट के स्तर को बढ़ाकर काम करता है, जो विटामिन बी का एक रूप है और शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है. महिलाओं को गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह न्यूरल ट्यूब दोष नामक कुछ जन्म दोषों की संभावना को कम करता है.
हाल के वर्षों में कुछ अध्ययनों ने ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए उच्च-खुराक वाले फोलिक एसिड के उपयोग से सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, चीन और अन्य देशों के शोधकर्ताओं ने सामाजिक कौशल और अन्य मानकों में सुधार की सूचना दी है. उन छोटे अध्ययनों को ऑनलाइन ऑटिज़्म समुदाय के कुछ हिस्सों द्वारा शीघ्रता से अपना लिया गया.
मैंडेल ने कहा कि सिद्धांत यह है कि ऑटिज़्म से पीड़ित कुछ, सभी नहीं, बच्चे फोलेट का ठीक से चयापचय नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने कहा कि हालिया अध्ययन "बहुत छोटे हैं." किसी प्रभाव को साबित करने के लिए, "हमें एक स्वतंत्र, बड़े, कड़ाई से नियंत्रित यादृच्छिक परीक्षण की आवश्यकता होगी." दशकों के अध्ययनों से टीकों और ऑटिज़्म के बीच कोई संबंध नहीं दिखता है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रंप ने कहाकि वे टीकों में विश्वास रखते हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के दावा किया कि अनुशंसित उम्र में एक ही समय पर टीके लगवाने से ऑटिज़्म से संबंध है. उनके सुझाव के अनुसार, टीकों के बीच अंतराल रखने से बच्चों के दोबारा टीकाकरण से पहले ही टीके से रोके जा सकने वाली बीमारी से संक्रमित होने का खतरा बढ़ सकता है.
हालांकि कैनेडी सहित टीकाकरण-विरोधी कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से टीकों और ऑटिज़्म के बीच संबंध का सुझाव दिया है, व्यापक वैज्ञानिक सहमति और दशकों के अध्ययनों ने दृढ़ता से निष्कर्ष निकाला है कि ऐसा कोई संबंध नहीं है.
ऑटिज़्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जटिल विकासात्मक स्थिति है जो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है. इसमें भाषा, सीखने या सामाजिक और भावनात्मक कौशल में देरी शामिल हो सकती है. कुछ लोगों के लिए, गंभीर ऑटिज़्म का अर्थ है अशाब्दिक होना और बौद्धिक अक्षमता होना, लेकिन ऑटिज़्म से पीड़ित अधिकांश लोगों में इसके प्रभाव कहीं अधिक हल्के होते हैं.
सीडीसी के अनुसार, आज यह विकार 31 में से 1 अमेरिकी बच्चे को प्रभावित करता है, जो कुछ साल पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से इस विकार की नई परिभाषा के कारण है, जिसमें अब "स्पेक्ट्रम" पर हल्के मामले और बेहतर निदान शामिल हैं. उनका कहना है कि इस विकार का कोई एक कारण नहीं है और ऐसा लगता है कि यह बयानबाज़ी दशकों से आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों पर किए जा रहे शोध को नज़रअंदाज़ और कमज़ोर करती है, जो इसमें भूमिका निभा सकते हैं.
यह घोषणा कैनेडी और उनके समर्थकों द्वारा संचालित प्रशासन द्वारा अमेरिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिदृश्य को नया रूप देने के लिए उठाया गया नवीनतम कदम है.
संघीय स्वास्थ्य एजेंसियों में कटौती के अलावा, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र कैनेडी की टीकाकरण नीतियों पर असहमति से भी जूझ रहा है. कैनेडी द्वारा गठित एक प्रभावशाली टीकाकरण पैनल, जिसमें वे लोग शामिल थे जो टीकों के आलोचक रहे हैं, ने पिछले हफ़्ते COVID-19 और अन्य बीमारियों के लिए टीकाकरण संबंधी दिशानिर्देशों में बदलाव किया.
