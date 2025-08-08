Essay Contest 2025

ट्रंप का नवीनतम 'टैरिफ नखरा' अमेरिका-भारत साझेदारी के लिए खतरा: अमेरिकी सांसद - TRUMP TARIFF

ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे शुल्क 50 प्रतिशत हो गया.

Trump Tariff
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (दाएं) 13 फरवरी, 2025 को वॉशिंगटन में व्हॉइट हाउस के ईस्ट रूम में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते हुए. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 3:13 PM IST

न्यूयॉर्क: एक प्रमुख अमेरिकी सांसद ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नवीनतम "टैरिफ नखरा" अमेरिका-भारत साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वर्षों के सावधानीपूर्वक किए गए प्रयासों को खतरे में डालता है.

प्रतिनिधि ग्रेगरी मीक्स, एक डेमोक्रेट और हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स के रैंकिंग सदस्य ने कहा कि अमेरिका के भारत के साथ "गहरे रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंध" हैं.

मीक्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ट्रंप का नवीनतम टैरिफ नखरा अमेरिका-भारत साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वर्षों से किए गए सावधानीपूर्वक काम को खतरे में डालता है."

उन्होंने आगे कहा, "चिंताओं का समाधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पारस्परिक सम्मान के साथ किया जाना चाहिए." पिछले हफ़्ते, ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ़ लगाने की घोषणा की, जो 7 अगस्त से लागू हो गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए थे. इसमें नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया. इससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया.

इस तरह से देखें तो दुनिया में किसी भी देश पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा शुल्कों में से एक भारत पर लगा ये शुल्क है. ये अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 27 अगस्त से लागू होगा.

इस बीच, न्यूयॉर्क स्थित भारतीय-अमेरिकी उद्यमी और भू-राजनीतिक विशेषज्ञ अल मेसन ने पीटीआई को बताया कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुभवी राजनेता और कुशल रणनीतिकार हैं. उन्होंने कहाकि उन्होंने एक ऐसी दोस्ती विकसित की है जो औपचारिक कूटनीति से कहीं आगे जाती है.

मेसन ने कहा, "यह सिर्फ हाथ मिलाना और तस्वीरें खिंचवाना नहीं है. यह मानसिकताओं का संगम है. दोनों समझते हैं कि नेतृत्व का मतलब संघर्ष से बचना नहीं, बल्कि स्पष्टता और उद्देश्य के साथ उसका सामना करना है."

उन्होंने आगे कहा कि "वैश्विक राजनीति के रंगमंच पर, विश्व नेताओं के बीच सच्चे रिश्ते अक्सर ऐतिहासिक फैसलों के पीछे की खामोश शक्ति होते हैं."

मेसन ने कहा, "समय के साथ बने ये बंधन टकराव से अछूते नहीं हैं. लेकिन ये इसलिए टिके रहते हैं. क्योंकि ये आपसी सम्मान और अपने राष्ट्रों की सेवा करने की साझा इच्छा पर आधारित हैं."

उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप और मोदी "ऐसे ही दो नेता हैं." मेसन ने जोर देकर कहा कि अमेरिका और भारत एक-दूसरे के राजनीतिक दृष्टिकोण को दरकिनार नहीं कर सकते.

उन्होंने कहा, "उनके रणनीतिक हित आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, और उनकी साझेदारी सिर्फ़ सुविधा की बात नहीं है. यह एक भू-राजनीतिक जरूरत है. तेजी से ध्रुवीकृत होती दुनिया में, उनके गठबंधन की मजबूती न केवल द्विपक्षीय नतीजों को बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक आख्यान को भी आकार देगी."

