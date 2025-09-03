वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका को महान बनाने को लेकर टैरिफ का बचाव किया. यही नहीं दावा किया कि टैरिफ के चलते सात युद्ध को समाप्त कराया. टैरिफ को बातचीत का बहुत बड़ा हथियार भी करार दिया.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समय) को पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष कमान मुख्यालय को हंट्सविले, अलबामा में स्थानांतरित करने की घोषणा की. साथ ही टैरिफ को बातचीत का एक जादुई उपकरण करार दिया.
What few people understand is that we do very little business with India, but they do a tremendous amount of business with us. In other words, they sell us massive amounts of goods, their biggest “client,” but we sell them very little - Until now a totally one sided relationship,…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 1, 2025
उन्होंने दावा किया कि टैरिफ ने न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्हें 'सात युद्धों को खत्म करने' में भी मदद की. उन्होंने वैश्विक स्तर पर कुछ देशों के साथ उत्पन्न आर्थिक तनाव को आसानी से नजरअंदाज कर दिया, जबकि अपनी टैरिफ नीति को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर एक और हमला किया.
ट्रंप बोले- अमेरिका के बिना दुनिया में सब कुछ मर जाएगा
ट्रंप ने बातों में ये भी कहा दिया कि अमेरिका के बिना दुनिया में सब कुछ मर जाएगा. यह सच है. यह बहुत शक्तिशाली है. यह बहुत बड़ा है. ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने इसे पहले चार वर्षों में वास्तव में बड़ा बनाया. फिर यह बाइडेन प्रशासन के समय बिगड़ने लगा. लेकिन उन्होंने इसे उस स्तर तक बनाया है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी पहुंच सकते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका हॉट और बेस्ट है. ये आर्थिक रूप से सबसे अच्छा है.
टैरिफ से बड़ी रकम आ रही है: ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि टैरिफ और दूसरी चीजों की वजह से ही इतनी बड़ी रकम आ रही है, लेकिन टैरिफ की वजह से ही. टैरिफ से हमें ये दूसरी चीजे भी मिलती हैं. इसके अलावा यह हमें बेहतरीन वार्ताकार भी बनाता है.
टैरिफ से सात युद्धों का निपटारा किया: ट्रंप
ट्रंप ने कहा, 'मैंने सात युद्धों का निपटारा किया और उनमें से कई युद्ध व्यापार के कारण थे. और मैंने जो कई व्यापार सौदे किए, वे टैरिफ के कारण थे. यह आपको एक बेहतरीन बातचीत करने की क्षमता देता है.'
ट्रंप ने भारत 50 प्रतिशत टैरिफ को भी उचित ठहराया
ट्रंप ने भारतीय आयातों पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को भी उचित ठहराया है. यह दावा करते हुए कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध कई वर्षों से 'एकतरफा' थे, जबकि उन्होंने कहा कि नई दिल्ली वाशिंगटन के साथ 'बहुत अच्छी तरह' चल रही है.
व्हाइट हाउस में भारत पर टैरिफ पर पुनर्विचार के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिका पर दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगा रहा है, जिससे असंतुलित व्यापार परिदृश्य पैदा हो रहा है. उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका से बहुत अधिक टैरिफ वसूल रहा था.
ट्रंप बोले- हार्ले डेविडसन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तर्क दिया कि भारत ने अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाया. इसलिए हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटरसाइकिल नहीं बेच सकती थी. फिर हार्ले डेविडसन भारत गई और वहां मोटरसाइकिल प्लांट बनाया और अब उन्हें टैरिफ नहीं देना पड़ता. आगे तर्क दिया कि भारत ने जो भी बनाया उसे अमेरिका भेज दिया लेकिन अमेरिका कुछ भी नहीं भेजा.
अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद आर्थिक तनाव बढ़ने के कारण भारत को वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, तथा रूसी कच्चे तेल की खरीद के कारण अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ भी लगाया गया है.