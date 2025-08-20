वाशिंगटन: अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मंगलवार (स्थानीय समय) को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन विवाद को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया है. ट्रंप ने भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया और फिर इसमें एडिशनल टैक्स जोड़कर इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया.

लेविट ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रतिबंधों के पीछे की मंशा रूस पर अतिरिक्त दबाव डालना है. उन्होंने कहा, 'देखिए, राष्ट्रपति ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जनता पर जबरदस्त दबाव डाला है. उन्होंने कदम उठाए हैं, जैसा कि आपने देखा है, भारत पर प्रतिबंध और अन्य कदम भी उठाए हैं. उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है कि वह इस युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं. उन्होंने दूसरों के इस विचार का उपहास किया है कि किसी भी बैठक के लिए हमें एक महीने और इंतजार करना चाहिए.

इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की. इसमें ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की. ट्रम्प ने कहा कि उनका दिन बहुत सफल रहा, जबकि जेलेंस्की ने कहा कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी अब तक की सबसे अच्छी बातचीत थी.

लेविट ने आगे कहा कि ट्रंप जल्द से जल्द शांति लाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति आगे बढ़ना चाहते हैं और इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं. नाटो महासचिव सहित सभी यूरोपीय नेता व्हाइट हाउस छोड़ रहे हैं. वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह एक शानदार पहला कदम है. यह अच्छी बात है कि ये दोनों नेता एक साथ बैठेंगे, और राष्ट्रपति को भी ऐसा होने की उम्मीद है.'

लेविट ने आगे कहा, 'मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि अमेरिकी सरकार और ट्रंप प्रशासन रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता को संभव बनाने के लिए काम कर रहे हैं.' लेविट ने कहा कि शांति स्थापित करने के ट्रंप के अथक प्रयासों के कारण पुतिन के साथ उनकी बैठक के 48 घंटे के भीतर यूरोपीय नेता व्हाइट हाउस में उपस्थित हो सके.

लेविट ने ये भी कहा कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक के तुरंत बाद यूरोपीय नेताओं इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई. इसका नतीजा हुआ कि यूरोपीय नेता तुरंत ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे. एक पत्रकार के पूछे गए प्रश्न पर लेविट ने दोहराया कि यदि ट्रंप राष्ट्रपति होते तो युद्ध कभी नहीं होता.

