हमास और तबाही के बीच मात्र 72 घंटे! ट्रंप के गाजा समझौते पर अमल करे, नहीं तो तबाही की सुनामी झेले

यरूशलम: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हमास को गाजा में युद्ध समाप्त करने की अपनी योजना को "अपने भले के लिए" स्वीकार करने या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए "तीन या चार दिन" का अल्टीमेटम दिया.

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा समर्थित ट्रंप की योजना में युद्ध विराम, 72 घंटों के भीतर हमास द्वारा बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी उग्रवादियों का निरस्त्रीकरण और गाजा से इजराइल की क्रमिक वापसी का आह्वान किया गया है.

इसके बाद युद्धोत्तर संक्रमणकालीन प्राधिकरण का गठन होगा, जिसका नेतृत्व स्वयं ट्रंप करेंगे. अरब और मुस्लिम देशों सहित विश्व शक्तियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन हमास ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है, क्योंकि वह शर्तों की समीक्षा कर रहा है. समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "हम लगभग तीन या चार दिन में ऐसा करेंगे."

बाद में उन्होंने हमास को चेतावनी दी कि अगर उसने इनकार किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. वर्जीनिया के क्वांटिको में एक सैन्य अड्डे पर एकत्रित अमेरिकी जनरलों और एडमिरल्स से ट्रंप ने कहा, "हमें एक हस्ताक्षर की आवश्यकता है, और अगर वे हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उस हस्ताक्षर की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी."

एक फिलिस्तीनी सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमास ने विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और "जटिलताओं के कारण चर्चा में कई दिन लग सकते हैं." हमास के निर्वासित नेतृत्व की मेजबानी करने वाले कतर ने कहाकि वह मंगलवार को बाद में हमास अधिकारियों और तुर्की के साथ बैठक करेगा.

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "अभी प्रतिक्रिया के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम पूरी तरह से आशावादी हैं कि यह योजना, जैसा कि हमने कहा, एक व्यापक योजना है." सोमवार को ट्रंप के साथ व्हॉइट हाउस में अपनी बैठक से लौटने पर, नेतन्याहू ने कहा कि वह अपने मंत्रिमंडल को एक ऐसे समझौते के बारे में जानकारी देंगे जो "हमारे द्वारा निर्धारित सभी युद्ध लक्ष्यों" को प्राप्त करेगा.

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजराइल ने गाजा में अपना आक्रमण जारी रखा है. इस क्षेत्र की नागरिक सुरक्षा एजेंसी और अस्पतालों ने कहा है कि 46 लोग मारे गए हैं, जिनमें गाजा शहर में 15 लोग शामिल हैं.

ट्रंप के प्रस्ताव में मांग की गई है कि हमास के उग्रवादी पूरी तरह से निरस्त्र हो जाएं और भविष्य में सरकार में किसी भी भूमिका से बाहर रखे जाएं, लेकिन जो लोग "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व" के लिए सहमत होंगे, उन्हें माफी दी जाएगी. 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए अभूतपूर्व हमले से शुरू हुए लगभग दो साल के युद्ध के बाद गाजा से इजराइल की चरणबद्ध वापसी भी इसमें शामिल होगी.

लेकिन ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पुराने वीडियो में, नेतन्याहू ने कहा कि इजराइली सेना गाजा के अधिकांश हिस्से में रहेगी, और दावा किया कि वॉशिंगटन में अपनी बातचीत के दौरान वह फिलिस्तीनी राज्य पर सहमत नहीं थे.