हमास और तबाही के बीच मात्र 72 घंटे! ट्रंप के गाजा समझौते पर अमल करे, नहीं तो तबाही की सुनामी झेले
अरब और मुस्लिम देशों सहित विश्व शक्तियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन हमास ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है.
By AFP
Published : October 1, 2025 at 11:40 AM IST
यरूशलम: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हमास को गाजा में युद्ध समाप्त करने की अपनी योजना को "अपने भले के लिए" स्वीकार करने या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए "तीन या चार दिन" का अल्टीमेटम दिया.
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा समर्थित ट्रंप की योजना में युद्ध विराम, 72 घंटों के भीतर हमास द्वारा बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी उग्रवादियों का निरस्त्रीकरण और गाजा से इजराइल की क्रमिक वापसी का आह्वान किया गया है.
इसके बाद युद्धोत्तर संक्रमणकालीन प्राधिकरण का गठन होगा, जिसका नेतृत्व स्वयं ट्रंप करेंगे.
इसके बाद युद्धोत्तर संक्रमणकालीन प्राधिकरण का गठन होगा, जिसका नेतृत्व स्वयं ट्रंप करेंगे. अरब और मुस्लिम देशों सहित विश्व शक्तियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन हमास ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है, क्योंकि वह शर्तों की समीक्षा कर रहा है. समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "हम लगभग तीन या चार दिन में ऐसा करेंगे."
बाद में उन्होंने हमास को चेतावनी दी कि अगर उसने इनकार किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. वर्जीनिया के क्वांटिको में एक सैन्य अड्डे पर एकत्रित अमेरिकी जनरलों और एडमिरल्स से ट्रंप ने कहा, "हमें एक हस्ताक्षर की आवश्यकता है, और अगर वे हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उस हस्ताक्षर की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी."
एक फिलिस्तीनी सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमास ने विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और "जटिलताओं के कारण चर्चा में कई दिन लग सकते हैं." हमास के निर्वासित नेतृत्व की मेजबानी करने वाले कतर ने कहाकि वह मंगलवार को बाद में हमास अधिकारियों और तुर्की के साथ बैठक करेगा.
कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "अभी प्रतिक्रिया के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम पूरी तरह से आशावादी हैं कि यह योजना, जैसा कि हमने कहा, एक व्यापक योजना है." सोमवार को ट्रंप के साथ व्हॉइट हाउस में अपनी बैठक से लौटने पर, नेतन्याहू ने कहा कि वह अपने मंत्रिमंडल को एक ऐसे समझौते के बारे में जानकारी देंगे जो "हमारे द्वारा निर्धारित सभी युद्ध लक्ष्यों" को प्राप्त करेगा.
उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजराइल ने गाजा में अपना आक्रमण जारी रखा है. इस क्षेत्र की नागरिक सुरक्षा एजेंसी और अस्पतालों ने कहा है कि 46 लोग मारे गए हैं, जिनमें गाजा शहर में 15 लोग शामिल हैं.
ट्रंप के प्रस्ताव में मांग की गई है कि हमास के उग्रवादी पूरी तरह से निरस्त्र हो जाएं और भविष्य में सरकार में किसी भी भूमिका से बाहर रखे जाएं, लेकिन जो लोग "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व" के लिए सहमत होंगे, उन्हें माफी दी जाएगी. 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए अभूतपूर्व हमले से शुरू हुए लगभग दो साल के युद्ध के बाद गाजा से इजराइल की चरणबद्ध वापसी भी इसमें शामिल होगी.
लेकिन ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पुराने वीडियो में, नेतन्याहू ने कहा कि इजराइली सेना गाजा के अधिकांश हिस्से में रहेगी, और दावा किया कि वॉशिंगटन में अपनी बातचीत के दौरान वह फिलिस्तीनी राज्य पर सहमत नहीं थे.
फिर भी, नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के सदस्य, इजराइल के अति-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने इस योजना की निंदा करते हुए इसे "एक जबरदस्त कूटनीतिक विफलता" बताया. स्मोट्रिच ने कहा, "मेरे अनुमान से, इसका अंत भी आंसुओं के साथ होगा। हमारे बच्चों को फिर से गाजा में लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा."
ट्रंप की योजना में एक "अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल" की तैनाती और एक संक्रमणकालीन प्राधिकरण का गठन शामिल है, जिसका नेतृत्व खुद ट्रंप करेंगे और जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे.
लेकिन ट्रंप के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, नेतन्याहू ने इस बात पर संदेह जताया कि क्या फिलिस्तीनी प्राधिकरण, जो नाममात्र रूप से क़ब्ज़े वाले पश्चिमी तट में जनसंख्या केंद्रों का संचालन करता है, को गाजा के शासन में कोई भूमिका दी जाएगी.
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि "राष्ट्रपति महोदय, अगर हमास आपकी योजना को अस्वीकार कर देता है, या अगर वे कथित तौर पर इसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर मूल रूप से इसका विरोध करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तो इजराइल खुद ही यह काम पूरा कर लेगा." ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इस समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा करने के लिए इज़राइल को उनका "पूरा समर्थन" प्राप्त होगा.
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली सहित वॉशिंगटन के यूरोपीय सहयोगियों ने पुरजोर समर्थन व्यक्त किया. वहीं चीन और रूस ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया. लेकिन गाजा में लोग संशय में थे. 39 वर्षीय कंप्यूटर प्रोग्रामर इब्राहिम जौदेह ने दक्षिणी गाजा के तथाकथित मानवीय क्षेत्र अल-मवासी में अपने आश्रय से एएफपी को बताया, "यह स्पष्ट है कि यह योजना अवास्तविक है."
उन्होंने कहा, "इसमें ऐसी शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें अमेरिका और इजराइल जानते हैं कि हमास कभी स्वीकार नहीं करेगा. हमारे लिए, इसका मतलब है कि युद्ध और पीड़ा जारी रहेगी." फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने ट्रंप के "ईमानदार और दृढ़ प्रयासों" का स्वागत किया. लेकिन हमास के सहयोगी इस्लामिक जिहाद ने कहाकि यह योजना फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ और आक्रामकता को बढ़ावा देगी.
समूह ने कहा, "इसके जरिए, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से वह थोपने की कोशिश कर रहा है जो वह युद्ध के जरिए हासिल नहीं कर सकता." गाजा युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से हुई थी. इसमें 1,219 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर नागरिक थे. जैसा कि इज़राइली आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित एएफपी की गणना से पता चलता है.
हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है, इजराइल के हमले ने गाजा के अधिकांश हिस्से को मलबे में बदल दिया है और 66,097 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर नागरिक थे.
