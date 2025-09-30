ETV Bharat / international

गाजा शांति प्रस्ताव, क्या है ट्रंप का 20 सूत्रीय प्लान, जानें सबकुछ

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइली पीएम नेतन्याहू संग गाजा शांति प्रस्ताव जारी किया. उन्हें पूरी उम्मीद है कि हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा.

GAZA PEACE PLAN
व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (बाएं) और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (AP)
वाशिंगटन: ट्रंप का शांति प्रस्ताव अगर हमास द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो दो सालों से जारी इजराइल हमास युद्ध 72 घंटों के भीतर समाप्त हो जाएगा. ट्रंप के 20 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव मुताबिक संघर्ष विराम तत्काल लागू होगा. इजराइल के बंधकों की रिहाई सुनिश्चत होगी. गाजा को हथियार मुक्त कर एक गैर-कट्टरपंथी, आतंक-मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा. सबसे बड़ी बात है कि इजराइल को खतरा महसूस होने पर उसे नष्ट करने का अधिकार होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक शांति प्रस्ताव तैयार किया है. इसे लेकर उन्होंने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि यदि हमास द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब है कि युद्ध पर तत्काल रोक लग जाएगी.

ये है 20 सूत्रीय युद्धविराम शांति प्रस्ताव
शांति प्रस्ताव में शेष सभी बंधकों को 72 घंटों के भीतर रिहा करने की बात कही गई है. क्षेत्र में किसी तरह की गोलीबारी नहीं होगी. हमास और अन्य सभी लड़ाकों की सैन्य क्षमता को तुरंत खत्म करना होगा. सुरंगों, हथियारों और उत्पादन सुविधाओं सहित सभी आतंकवादी ढाँचों को नष्ट किया जाएगा. हमास का नामोनिशान मिटाया जाएगा.

हमास द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए इजराइल के पास पूर्ण अधिकार होगा. गाजा से इजराइली सेना की वापसी होगी. युद्ध विराम शासन के लिए शांति बोर्ड का गठन किया जाएगा. गाजा के विकास के लिए काम किया जाएगा. हमास लड़ाकों के शांति के मार्ग पर चलने पर उसकी मदद की जाएगी. गाजा में सुरक्षा गारंटी दी जाएगी.

ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि अब और गोलीबारी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अरब और मुस्लिम देशों के बीच हमास से निपटने के लिए संभवतः एक समझ बन गई है. इसके लिए उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए. ट्रंप ने आगे कहा कि सभी पक्ष इजरायली सेनाओं की चरणबद्ध वापसी के लिए एक समय-सीमा पर सहमत होंगे.

उन्होंने हमास द्वारा समझौते को अस्वीकार करने की संभावना से इनकार नहीं किया और क्षेत्र में हमास द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए इजराइल को अपना पूर्ण समर्थन दोहराया. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमास इस प्रस्ताव को ठुकराता है तो इजराइल अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगा और इसमें अमेरिका का समर्थन होगा.

अंतिम परिणाम क्षेत्र में उत्पन्न किसी भी खतरे का उन्मूलन होना चाहिए. और यह खतरा हमास के कारण है. आतंक के अत्याचार को समाप्त करना होगा. इस प्रयास की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण निकाय, 'शांति बोर्ड' की गठित किया जाएगा.

इससे पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक हुई. इस दौरान शांति प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई. बाद में दोनों नेताओं ने इस प्रस्ताव की घोषणा की. बाद में ट्रंप ने दो साल पुराने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति योजना जारी की.

शांति योजना में कहा गया है कि इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर, सभी बंधकों, जीवित और मृत, को वापस कर दिया जाएगा. सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों को रिहा करेगा. इनमें उस संदर्भ में हिरासत में लिए गए सभी महिलाएं और बच्चे भी शामिल है. प्रत्येक इजराइली बंधक के अवशेषों की रिहाई के बदले, इजराइल 15 मृत गाजावासियों के अवशेष रिहा करेगा.

