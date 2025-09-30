ETV Bharat / international

गाजा शांति प्रस्ताव, क्या है ट्रंप का 20 सूत्रीय प्लान, जानें सबकुछ

वाशिंगटन: ट्रंप का शांति प्रस्ताव अगर हमास द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो दो सालों से जारी इजराइल हमास युद्ध 72 घंटों के भीतर समाप्त हो जाएगा. ट्रंप के 20 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव मुताबिक संघर्ष विराम तत्काल लागू होगा. इजराइल के बंधकों की रिहाई सुनिश्चत होगी. गाजा को हथियार मुक्त कर एक गैर-कट्टरपंथी, आतंक-मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा. सबसे बड़ी बात है कि इजराइल को खतरा महसूस होने पर उसे नष्ट करने का अधिकार होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक शांति प्रस्ताव तैयार किया है. इसे लेकर उन्होंने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि यदि हमास द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब है कि युद्ध पर तत्काल रोक लग जाएगी.

ये है 20 सूत्रीय युद्धविराम शांति प्रस्ताव

शांति प्रस्ताव में शेष सभी बंधकों को 72 घंटों के भीतर रिहा करने की बात कही गई है. क्षेत्र में किसी तरह की गोलीबारी नहीं होगी. हमास और अन्य सभी लड़ाकों की सैन्य क्षमता को तुरंत खत्म करना होगा. सुरंगों, हथियारों और उत्पादन सुविधाओं सहित सभी आतंकवादी ढाँचों को नष्ट किया जाएगा. हमास का नामोनिशान मिटाया जाएगा.

हमास द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए इजराइल के पास पूर्ण अधिकार होगा. गाजा से इजराइली सेना की वापसी होगी. युद्ध विराम शासन के लिए शांति बोर्ड का गठन किया जाएगा. गाजा के विकास के लिए काम किया जाएगा. हमास लड़ाकों के शांति के मार्ग पर चलने पर उसकी मदद की जाएगी. गाजा में सुरक्षा गारंटी दी जाएगी.

ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि अब और गोलीबारी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अरब और मुस्लिम देशों के बीच हमास से निपटने के लिए संभवतः एक समझ बन गई है. इसके लिए उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए. ट्रंप ने आगे कहा कि सभी पक्ष इजरायली सेनाओं की चरणबद्ध वापसी के लिए एक समय-सीमा पर सहमत होंगे.