ट्रंप के जीवाश्म ईंधन एजेंडे को युवा जलवायु मुकदमे में मिली चुनौती

वॉशिंगटन: जीवन, स्वतंत्रता और स्थिर जलवायु का अधिकार? युवा अमेरिकियों के एक समूह का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीवाश्म ईंधन के लिए आक्रामक प्रचार और संघीय जलवायु विज्ञान के खिलाफ धर्मयुद्ध के माध्यम से उनके अपरिहार्य अधिकारों को कुचल रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को मिसौला, मोंटाना की एक ग्रामीण अदालत इस कड़ी टक्कर का मंच बनेगी.

लाइटहिसर बनाम ट्रंप मामला, राजनीतिक जड़ता - या प्रत्यक्ष शत्रुता - के बीच ग्रहीय तापमान वृद्धि पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने के एक साधन के रूप में कानूनी कार्रवाई के बढ़ते वैश्विक चलन का प्रतीक है.

गौर करें तो मुख्य वादी ईवा लाइटहिसर ने हाल ही में वॉशिंगटन में एएफपी को बताया, "अपने भविष्य के बारे में सोचना बहुत डराने वाला है." जहां वह और गैर-लाभकारी संस्था 'अवर चिल्ड्रन्स ट्रस्ट' द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य वादी हाल ही में सांसदों की पैरवी करने के लिए गई थीं.

लिविंगस्टन, मोंटाना की 19 वर्षीया ने धुएं से भरे आसमान, लगातार आने वाली बाढ़ और अपने परिवार के जलवायु परिवर्तन के कारण हुए स्थानांतरण को "एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिसके साथ अभी-अभी वयस्कता में प्रवेश किया है, सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल" बताया.

दो दिनों की सुनवाई में, वह और 21 सह-वादी सभी युवा या नाबालिग अपने स्वास्थ्य और ट्रंप प्रशासन के कार्यों से उन्हें हुए अन्य नुकसानों के बारे में गवाही देंगे.

मुद्दा तीन कार्यकारी आदेशों का है, जो जीवाश्म ईंधन के विकास को "अनावश्यक" बनाते हैं और इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर अंकुश लगाते हैं; ड्रिलिंग में तेजी लाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं; और कोयले को "खनिज" घोषित करते हैं, जिससे उसे निष्कर्षण में प्राथमिकता मिलती है. वादी यह भी आरोप लगाते हैं कि संघीय अनुसंधान से जलवायु विज्ञान को हटाने से ग्लोबल वॉर्मिंग के जोखिम अस्पष्ट हो गए हैं.

उनके वकीलों ने विवादित निर्देशों की वैधता पर विचार करने के लिए जलवायु वैज्ञानिकों, एक बाल रोग विशेषज्ञ और यहां तक कि व्हॉइट हाउस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जॉन पोडेस्टा सहित कई विशेषज्ञ गवाहों को बुलाया है.

आवर चिल्ड्रन्स ट्रस्ट की वकील एंड्रिया रोजर्स ने एएफपी को बताया, "यह वास्तव में पहली बार है जब वादी संघीय सरकार के खिलाफ लाइव, जिरह वाली गवाही दे पाए हैं कि कैसे यह जलवायु संकट पैदा कर रही है और युवाओं को नुकसान पहुंचा रही है."

वादी एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं, जिससे पूर्ण सुनवाई का रास्ता खुल सके. संघीय सरकार, 19 रुढ़िवादी झुकाव वाले राज्यों और गुआम क्षेत्र के साथ मिलकर, इस मामले को खारिज करना चाहती है. अधिकतर पर्यवेक्षक इन युवाओं के पक्ष में कम संभावनाएं रखते हैं. ओबामा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश डाना क्रिस्टेंसन, जिनका पर्यावरण-समर्थक फैसलों का रिकॉर्ड रहा है, अध्यक्षता कर रही हैं.