ट्रंप के जीवाश्म ईंधन एजेंडे को युवा जलवायु मुकदमे में मिली चुनौती

वादी यह भी आरोप लगाते हैं कि संघीय अनुसंधान से जलवायु विज्ञान को हटाने से ग्लोबल वॉर्मिंग के खतरे अस्पष्ट हो गए हैं.

Trump Fossil Fuel Agenda
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 3:06 PM IST

5 Min Read
वॉशिंगटन: जीवन, स्वतंत्रता और स्थिर जलवायु का अधिकार? युवा अमेरिकियों के एक समूह का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीवाश्म ईंधन के लिए आक्रामक प्रचार और संघीय जलवायु विज्ञान के खिलाफ धर्मयुद्ध के माध्यम से उनके अपरिहार्य अधिकारों को कुचल रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को मिसौला, मोंटाना की एक ग्रामीण अदालत इस कड़ी टक्कर का मंच बनेगी.

लाइटहिसर बनाम ट्रंप मामला, राजनीतिक जड़ता - या प्रत्यक्ष शत्रुता - के बीच ग्रहीय तापमान वृद्धि पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने के एक साधन के रूप में कानूनी कार्रवाई के बढ़ते वैश्विक चलन का प्रतीक है.

गौर करें तो मुख्य वादी ईवा लाइटहिसर ने हाल ही में वॉशिंगटन में एएफपी को बताया, "अपने भविष्य के बारे में सोचना बहुत डराने वाला है." जहां वह और गैर-लाभकारी संस्था 'अवर चिल्ड्रन्स ट्रस्ट' द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य वादी हाल ही में सांसदों की पैरवी करने के लिए गई थीं.

लिविंगस्टन, मोंटाना की 19 वर्षीया ने धुएं से भरे आसमान, लगातार आने वाली बाढ़ और अपने परिवार के जलवायु परिवर्तन के कारण हुए स्थानांतरण को "एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिसके साथ अभी-अभी वयस्कता में प्रवेश किया है, सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल" बताया.

दो दिनों की सुनवाई में, वह और 21 सह-वादी सभी युवा या नाबालिग अपने स्वास्थ्य और ट्रंप प्रशासन के कार्यों से उन्हें हुए अन्य नुकसानों के बारे में गवाही देंगे.

मुद्दा तीन कार्यकारी आदेशों का है, जो जीवाश्म ईंधन के विकास को "अनावश्यक" बनाते हैं और इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर अंकुश लगाते हैं; ड्रिलिंग में तेजी लाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं; और कोयले को "खनिज" घोषित करते हैं, जिससे उसे निष्कर्षण में प्राथमिकता मिलती है. वादी यह भी आरोप लगाते हैं कि संघीय अनुसंधान से जलवायु विज्ञान को हटाने से ग्लोबल वॉर्मिंग के जोखिम अस्पष्ट हो गए हैं.

उनके वकीलों ने विवादित निर्देशों की वैधता पर विचार करने के लिए जलवायु वैज्ञानिकों, एक बाल रोग विशेषज्ञ और यहां तक कि व्हॉइट हाउस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जॉन पोडेस्टा सहित कई विशेषज्ञ गवाहों को बुलाया है.

आवर चिल्ड्रन्स ट्रस्ट की वकील एंड्रिया रोजर्स ने एएफपी को बताया, "यह वास्तव में पहली बार है जब वादी संघीय सरकार के खिलाफ लाइव, जिरह वाली गवाही दे पाए हैं कि कैसे यह जलवायु संकट पैदा कर रही है और युवाओं को नुकसान पहुंचा रही है."

वादी एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं, जिससे पूर्ण सुनवाई का रास्ता खुल सके. संघीय सरकार, 19 रुढ़िवादी झुकाव वाले राज्यों और गुआम क्षेत्र के साथ मिलकर, इस मामले को खारिज करना चाहती है. अधिकतर पर्यवेक्षक इन युवाओं के पक्ष में कम संभावनाएं रखते हैं. ओबामा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश डाना क्रिस्टेंसन, जिनका पर्यावरण-समर्थक फैसलों का रिकॉर्ड रहा है, अध्यक्षता कर रही हैं.

लेकिन अगर वादी जीत भी जाते हैं, तो भी मामला लगभग निश्चित रूप से रुढ़िवादी-प्रभुत्व वाले सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा. कोलंबिया विश्वविद्यालय में पर्यावरण कानून के प्रोफेसर माइकल गेरार्ड ने एएफपी को बताया, "संघीय स्तर पर स्वच्छ पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार के लिए हमारे पास कोई ठोस न्यायिक मिसाल नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "वे इसे एक सार या उचित प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जलवायु परिवर्तन पर लागू करने के लिए अदालतों के नए फैसलों की आवश्यकता होगी."

उन्होंने आगे कहा, "यह सर्वोच्च न्यायालय अधिकार देने के बजाय उन्हें छीनने के बारे में ज़्यादा है, जब तक कि आप बंदूक के मालिक न हों." फिर भी, कानूनी टीम को उम्मीद है कि हाल ही में राज्य स्तर पर मिली जीत के बाद गति पकड़ रही है.

2023 में, मोंटाना के एक न्यायाधीश ने उन युवा वादियों का पक्ष लिया, जिन्होंने तर्क दिया था कि तेल और गैस परमिट जारी करते समय जलवायु प्रभावों की अनदेखी करना उनके स्वच्छ पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

एक साल बाद, हवाई में युवा कार्यकर्ताओं ने एक समझौते पर पहुंच कर राज्य को अपने परिवहन क्षेत्र के कार्बन-मुक्तीकरण में तेजी लाने के लिए बाध्य किया.

लेकिन संघीय स्तर पर रिकॉर्ड निराशाजनक साबित हुआ है. सबसे प्रमुख मामला 2015 में दायर किया गया था, जुलियाना बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, और अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साल की शुरुआत में एक अपील पर सुनवाई करने से इनकार करने के बाद खारिज कर दिया गया.

नए मुकदमे में तर्क दिया गया है कि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनकर, स्वच्छ वायु अधिनियम जैसे कानूनों के तहत कार्यकारी अधिकार का अतिक्रमण करके, और जानबूझकर जलवायु जोखिमों को बढ़ाकर चौदहवें संशोधन के तहत अपने कर्तव्य का उल्लंघन करके उचित प्रक्रिया का उल्लंघन कर रही है.

गेरार्ड ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार वादी द्वारा लाए गए तथ्यात्मक दावों का विरोध करने की कोशिश करेगी, या कानूनी तर्कों पर ध्यान केंद्रित करेगी. सरकार से यह तर्क देने की उम्मीद की जाती है कि ये निर्वाचित अधिकारियों के लिए नीतिगत प्रश्न हैं, अदालतों के लिए नहीं. लेकिन रोजर्स ने तर्क दिया कि सरकार अपने रास्ते से भटक रही है.

"क्या कार्यपालिका युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है. यह ठीक वैसा ही प्रश्न है जिसका समाधान अदालतें दशकों से करती आ रही हैं."

