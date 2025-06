ETV Bharat / international

ईरान पर हमले के बाद इजरायल में युद्ध स्तर की तैयारी, नेतन्याहू ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

डोनाल्ड ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू ( ani )

Published : June 22, 2025 at 10:59 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 11:24 AM IST

तेल अवीव: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत की. इस हमले के बाद इजरायल ने सुरक्षा कारणों से अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा की कड़ी सतर्कता का संकेत मिलता है. इजरायल की टीपीएस समाचार एजेंसी के अनुसार, व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच यह संवाद अमेरिकी ऑपरेशन के सफल निष्पादन के तुरंत बाद हुआ. एबीसी की रिपोर्ट बताती है कि यह हमला लगभग एक साल पहले अमेरिका और इजरायल द्वारा मिलकर किए गए सैन्य अभ्यास का हिस्सा था, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लक्ष्य बनाया गया था. नेतन्याहू ने एक हिब्रू वीडियो बयान में कहा कि अमेरिकी ऑपरेशन पूरी तरह से इजरायल रक्षा बलों (IDF) के साथ समन्वय में किया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने का वादा पूरा किया है. उनकी यह प्रतिक्रिया उस वादे की पूर्ति के रूप में देखी जा रही है जो उन्होंने ईरान के परमाणु हथियार बनने से रोकने के लिए दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने हमले के दौरान और उसके बाद पांच घंटे तक शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सेना प्रमुख और मोसाद के प्रमुख मौजूद थे. यह बैठक रणनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी.

राष्ट्रपति ट्रम्प ने व्हाइट हाउस से दिए अपने संबोधन में इस सैन्य हमले को "शानदार सफलता" बताया और कहा कि ईरान के तीन प्रमुख परमाणु स्थलों — फोर्डो, नतांज और इस्फ़हान — को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है. उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि यदि वह शांति बनाए रखने में विफल रहता है तो अमेरिका उसके अन्य ठिकानों पर भी हमले कर सकता है. ट्रम्प ने कहा, "हमारा लक्ष्य था ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को समाप्त करना और दुनिया में आतंक के सबसे बड़े प्रायोजकों में से एक द्वारा उत्पन्न खतरे को रोकना." दूसरी ओर, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस हमले को कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यदि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप जारी रखा तो इससे "निस्संदेह अपूरणीय क्षति" होगी. इस बयान ने मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है. इस घटना से स्पष्ट होता है कि मध्य पूर्व में सुरक्षा और कूटनीति दोनों ही स्तर पर तनाव बढ़ रहा है, और अमेरिकी-इजरायल सहयोग ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला, ट्रंप ने कहा- प्रमुख एटमी ठिकानों को तबाह किया

