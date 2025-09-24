UN में ट्रंप ने कहा- भारत और चीन रूस-यूक्रेन युद्ध को कर रहे फंडिंग, युद्ध रुकवाने के लिए थपथपाई अपनी पीठ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूसी तेल खरीद को लेकर भारत, चीन और रूस के खिलाफ जमकर अपनी खीझ निकाली.
Published : September 24, 2025 at 7:31 AM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर बिना मतलब दबाव बनाने की कोशिश की. हालांकि इस बार उन्होंने इसके साथ चीन और रूस का नाम भी लिया. ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि भारत और चीन यूक्रेन युद्ध का प्राइमरी फंडिंग करने वाला राष्ट्र है.
ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अपना पुराना राग भी अलापा. उन्होंने विश्व में सात युद्ध समाप्त कराने की बात दोहराते हुए खुद अपनी पीठ थपथपाई. उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का समाप्त कराने का भी श्रेय लिया. जबकि भारत और पाकिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि इसमें किसी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप नहीं है.
#WATCH | At the 80th session of the United Nations General Assembly (UNGA), US President Donald Trump says, " ...china and india are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase russian oil. but inexcusably, even nato countries have not cut off much russian… pic.twitter.com/Cy2cDhwfg6— ANI (@ANI) September 23, 2025
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान चीन और भारत पर रूसी तेल की निरंतर खरीद के माध्यम से यूक्रेन युद्ध के 'प्राइमरी फंडर' होने का आरोप लगाया. ट्रंप ने यूएनजीए की आम बहस में अपने एक घंटे से अधिक लंबे भाषण में कहा, 'चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर इस युद्ध के प्राथमिक वित्तपोषक हैं. उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष के वित्तपोषण में इन देशों की भूमिका पर प्रकाश डाला.
यह टिप्पणी यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न संघर्षों पर केंद्रित वैश्विक चर्चाओं के बीच आई. ट्रंप की यह टिप्पणी उनके प्रशासन द्वारा हाल ही में भारत द्वारा रूसी तेल आयात पर शुल्क बढ़ाने के निर्णय के बाद आई. अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क के कारण भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक शुल्कों में से एक है.
भारत और अमेरिका ने इससे पहले व्यापार समझौते के लिए पाँच दौर की बातचीत की थी, लेकिन अगस्त में प्रस्तावित अंतिम दौर की वार्ता स्थगित कर दी गई. पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं. जुलाई में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जबकि भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की उम्मीद थी, जिससे टैरिफ में वृद्धि से बचा जा सकता था.
कुछ दिनों बाद उन्होंने भारत द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात का हवाला देते हुए, 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया. ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गए. भारत ने अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने की अमेरिकी मांग पर अपनी आपत्तियाँ व्यक्त की थी.
ये महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है और आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका प्रदान करता है. इस वर्ष की शुरुआत में मार्च में भारत और अमेरिका ने एक न्यायसंगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत शुरू की थी. इसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था.