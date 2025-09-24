ETV Bharat / international

UN में ट्रंप ने कहा- भारत और चीन रूस-यूक्रेन युद्ध को कर रहे फंडिंग, युद्ध रुकवाने के लिए थपथपाई अपनी पीठ

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 80 वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( ANI )

Published : September 24, 2025

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर बिना मतलब दबाव बनाने की कोशिश की. हालांकि इस बार उन्होंने इसके साथ चीन और रूस का नाम भी लिया. ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि भारत और चीन यूक्रेन युद्ध का प्राइमरी फंडिंग करने वाला राष्ट्र है. ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अपना पुराना राग भी अलापा. उन्होंने विश्व में सात युद्ध समाप्त कराने की बात दोहराते हुए खुद अपनी पीठ थपथपाई. उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का समाप्त कराने का भी श्रेय लिया. जबकि भारत और पाकिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि इसमें किसी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान चीन और भारत पर रूसी तेल की निरंतर खरीद के माध्यम से यूक्रेन युद्ध के 'प्राइमरी फंडर' होने का आरोप लगाया. ट्रंप ने यूएनजीए की आम बहस में अपने एक घंटे से अधिक लंबे भाषण में कहा, 'चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर इस युद्ध के प्राथमिक वित्तपोषक हैं. उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष के वित्तपोषण में इन देशों की भूमिका पर प्रकाश डाला.