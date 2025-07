ETV Bharat / international

ट्रंप ने अब कनाडा पर फोड़ा टैरिफ बम, लगाया 35 फीसदी टैक्स, कहा- इस वजह से लिया फैसला - 35 PERCENT TARIFFS ON CANADA

ट्रंप ने अब कनाडा पर फोड़ा टैरिफ बम ( AP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 11, 2025 at 7:04 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 7:10 AM IST 4 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को कहा कि अमेरिका कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 35 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा. ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को पत्र भेजकर इस टैरिफ की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा. ट्रंप ने कार्नी को भेजे गए पत्र को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि फेंटेनाइल को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने में कनाडा की विफलता ने इस टैरिफ नीति को बढ़ावा दिया है. अपने लेटर में ट्रंप ने लिखा कि जैसा कि आपको याद होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारे देश के फेंटेनाइल संकट से निपटने के लिए कनाडा पर टैरिफ लगाया था, जो आंशिक रूप से कनाडा द्वारा हमारे देश में दवाओं के आने को रोकने में विफलता के कारण हुआ था. संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम करने के बजाय, कनाडा ने अपने टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई की. 1 अगस्त, 2025 से, हम संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजे जाने वाले कनाडाई उत्पादों पर कनाडा से 35 फीसदी का टैरिफ वसूलेंगे, जो सभी क्षेत्रीय टैरिफ से अलग होगा. उन्होंने आगे कहा कि इस उच्च टैरिफ से बचने के लिए ट्रांसशिप किए गए सामान पर भी उच्च टैरिफ लागू होगा. जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कनाडा या आपके देश की कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पाद बनाने या निर्माण करने का निर्णय लेती हैं, तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा. इसके साथ-साथ उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई कनाडाई कंपनी इस शुल्क से बचने के लिए किसी तीसरे देश के जरिए उत्पाद भेजती है तो उस पर भी यह टैरिफ लागू किया जाएगा. पत्र में, ट्रंप ने धमकी दी कि अगर कनाडा अमेरिकी उत्पादों के आयात पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला करता है, तो वह टैरिफ दर में भी उतनी ही वृद्धि करेंगे. उन्होंने अमेरिकी डेयरी निर्यात पर कनाडा के टैरिफ पर भी निशाना साधा और व्यापार घाटे को अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया. ट्रंप ने कहा कि मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि फेंटेनाइल का प्रवाह कनाडा के साथ हमारी एकमात्र चुनौती नहीं है, जिसके पास कई टैरिफ और गैर-टैरिफ नीतियां और व्यापार बाधाएं हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अस्थिर व्यापार घाटे का कारण बनती हैं. कनाडा हमारे डेयरी किसानों पर 400 फीसदी तक असाधारण टैरिफ लगाता है और यह भी मानते हुए कि हमारे डेयरी किसानों को कनाडा के लोगों को अपने उत्पाद बेचने की भी सुविधा है. व्यापार घाटा हमारी अर्थव्यवस्था और वास्तव में, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है.

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को कहा कि अमेरिका कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 35 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा. ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को पत्र भेजकर इस टैरिफ की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा. ट्रंप ने कार्नी को भेजे गए पत्र को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि फेंटेनाइल को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने में कनाडा की विफलता ने इस टैरिफ नीति को बढ़ावा दिया है. अपने लेटर में ट्रंप ने लिखा कि जैसा कि आपको याद होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारे देश के फेंटेनाइल संकट से निपटने के लिए कनाडा पर टैरिफ लगाया था, जो आंशिक रूप से कनाडा द्वारा हमारे देश में दवाओं के आने को रोकने में विफलता के कारण हुआ था. संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम करने के बजाय, कनाडा ने अपने टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई की. 1 अगस्त, 2025 से, हम संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजे जाने वाले कनाडाई उत्पादों पर कनाडा से 35 फीसदी का टैरिफ वसूलेंगे, जो सभी क्षेत्रीय टैरिफ से अलग होगा. उन्होंने आगे कहा कि इस उच्च टैरिफ से बचने के लिए ट्रांसशिप किए गए सामान पर भी उच्च टैरिफ लागू होगा. जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कनाडा या आपके देश की कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पाद बनाने या निर्माण करने का निर्णय लेती हैं, तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा. इसके साथ-साथ उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई कनाडाई कंपनी इस शुल्क से बचने के लिए किसी तीसरे देश के जरिए उत्पाद भेजती है तो उस पर भी यह टैरिफ लागू किया जाएगा. पत्र में, ट्रंप ने धमकी दी कि अगर कनाडा अमेरिकी उत्पादों के आयात पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला करता है, तो वह टैरिफ दर में भी उतनी ही वृद्धि करेंगे. उन्होंने अमेरिकी डेयरी निर्यात पर कनाडा के टैरिफ पर भी निशाना साधा और व्यापार घाटे को अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया. ट्रंप ने कहा कि मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि फेंटेनाइल का प्रवाह कनाडा के साथ हमारी एकमात्र चुनौती नहीं है, जिसके पास कई टैरिफ और गैर-टैरिफ नीतियां और व्यापार बाधाएं हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अस्थिर व्यापार घाटे का कारण बनती हैं. कनाडा हमारे डेयरी किसानों पर 400 फीसदी तक असाधारण टैरिफ लगाता है और यह भी मानते हुए कि हमारे डेयरी किसानों को कनाडा के लोगों को अपने उत्पाद बेचने की भी सुविधा है. व्यापार घाटा हमारी अर्थव्यवस्था और वास्तव में, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कनाडा हमारे साथ मिलकर काम करता है, तो हम शायद इस पत्र में बदलाव पर विचार करेंगे. आपके देश के साथ हमारे संबंधों के आधार पर, इन शुल्कों में वृद्धि या कमी की जा सकती है. आप संयुक्त राज्य अमेरिका से कभी निराश नहीं होंगे. इससे पहले बुधवार को (स्थानीय समयानुसार) ट्रंप ने 1 अगस्त से ब्राजील से आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के मुकदमे को 'डायन हंट' कहा था और कहा था कि 'मुकदमा नहीं होना चाहिए.' ट्रंप ने सात देशों श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक, लीबिया, फिलीपींस, मोल्दोवा और ब्रुनेई - से आयात पर नए टैरिफ लगाने की भी घोषणा की. ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे. व्हाइट हाउस ने ट्रंप द्वारा इन सात देशों के नेताओं को भेजे गए पत्र साझा किए हैं, जिनमें अमेरिका को माल निर्यात करते समय उन पर लगने वाले टैरिफ का उल्लेख है. पढ़ें: ट्रंप ने ब्राजील पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ, भड़के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने किया पलटवार ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ के खिलाफ ब्राजील ने आर्थिक समझौतों को सस्पेंड करने की दी धमकी

Last Updated : July 11, 2025 at 7:10 AM IST