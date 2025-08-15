एंकोरेज: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात न केवल यूक्रेन में युद्ध की दिशा, बल्कि यूरोपीय सुरक्षा की नियति भी तय कर सकती है. यह बैठक ट्रंप को दुनिया के सामने यह साबित करने का मौका देती है कि वह एक मास्टर डीलर और वैश्विक शांतिदूत दोनों हैं.

उन्होंने और उनके सहयोगियों ने उन्हें एक ऐसे मजबूत वार्ताकार के रूप में पेश किया है जो इस नरसंहार को समाप्त करने का रास्ता खोज सकते हैं. यह ऐसा कुछ है जिसका वह दावा करते थे कि वह इसे जल्दी कर सकते हैं.

पुतिन के लिए ट्रंप के साथ शिखर वार्ता एक ऐसा लॉन्गटर्म अवसर प्रदान कर सकती है, जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी, जिससे रूस के लाभ मजबूत होंगे, कीव के नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के प्रयास में बाधा आएगी और यूक्रेन को फिर से मास्को के प्रभाव में लाया जा सकेगा.

हालांकि, ट्रंप के लिए इसमें कई जोखिम हैं. पुतिन को अमेरिकी धरती पर लाकर राष्ट्रपति रूसी नेता को वह मान्यता दे रहे हैं, जिसकी उन्हें साढ़े तीन साल पहले यूक्रेन पर आक्रमण के बाद हुए बहिष्कार के बाद जरूरत थी.

यूक्रेन के लिए झटका

शिखर सम्मेलन से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को बाहर रखने से पश्चिम की 'यूक्रेन के बिना यूक्रेन को लेकर कुछ नहीं' की नीति को भी गहरा झटका लगा है और इस संभावना को बढ़ावा मिला है कि ट्रंप किसी ऐसे समझौते पर सहमत हो सकते हैं, जिसे यूक्रेन नहीं चाहता. किसी भी तरह की सफलता की गारंटी नहीं है, खासकर तब जब रूस और यूक्रेन शांति की अपनी मांगों को लेकर एक दूसरे से बहुत दूर हैं.

पुतिन का अस्थायी युद्ध विराम का विरोध

पुतिन लंबे समय से किसी भी अस्थायी युद्ध विराम का विरोध करते रहे हैं. इसे पश्चिमी हथियारों की सप्लाई में रुकावट और यूक्रेन के लामबंदी प्रयासों पर रोक से जोड़ते हैं. ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनकी शिखर बैठक से भी अधिक महत्वपूर्ण एक बाद की मीटिंग होगी, जिसमें जेलेंस्की भी शामिल होंगे.

उन्होंने सुझाव दिया कि अलास्का छोड़ने से पहले भी ऐसा हो सकता है . यह एक संभावना है जिस पर रूस सहमत नहीं है. ट्रंप ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज रेडियो इंटरव्यू में कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें 'तत्काल युद्ध विराम' मिलेगा या नहीं, लेकिन वह चाहते हैं कि एक व्यापक शांति समझौता जल्दी हो.

क्रेमलिन ने कहा कि ट्रंप और पुतिन पहले आमने-सामने चर्चा करेंगे, उसके बाद दोनों प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे और वर्किंग ब्रेकफास्ट पर बातचीत जारी रहेगी. इसके बाद उनके एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उम्मीद है.

ट्रंप ने भावनात्मक बैठक बताया

एंकोरेज के पास एक सैन्य अड्डे पर होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले के दिनों में ट्रंप ने इसे वास्तव में एक भावनात्मक बैठक बताया था, लेकिन उन्होंने पुतिन द्वारा युद्ध समाप्त न करने पर रूस के लिए बहुत गंभीर परिणाम की चेतावनी भी दी है और कहा है कि पुतिन भले ही अन्य नेताओं को धमकाएं, लेकिन वह मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे."

ट्रंप द्वारा बार-बार यह कहना कि समझौते में कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली शामिल हो सकती है - जिससे यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगी निराश हैं - और पुतिन के साथ उनके विवादास्पद इतिहास ने कुछ लोगों को इस बात पर संदेह में डाल दिया है कि किस तरह का समझौता हो सकता है.

'अमेरिका को कुछ फायदा नहीं'

रिटायर विदेश सेवा अधिकारी इयान केली, जिन्होंने ओबामा और पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान जॉर्जिया में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया था ने कहा कि उन्हें अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ पुतिन के लिए फायदा नजर आता है." केली ने कहा, "सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि कुछ भी न हो और सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि पुतिन, ट्रंप को जेलेंस्की पर अधिक दबाव डालने के लिए उकसाएं."

