वाशिंगटन: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की नजर अब वीजा नियमों पर है. प्रशासन ने वीजा नियमों को सख्त बनाने का फैसला लिया है. इस प्रस्ताव के तहत विदेशी पत्रकार वीजा (I) छात्र वीजा(F) और एक्सचेंज वीजा(J) की समय सीमा तय होगी.

ट्रंप प्रशासन ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) अमेरिका को कवर करने वाले विदेशी पत्रकारों के लिए आई वीजा की समय सीमा तय कर दी. नये प्रस्ताव के तहत 240-दिनों तक के लिए वीजा स्वीकृत किए जाएंगे जबकि चीन के लिए ये 90 दिनों के लिए होगा. इसे बढ़ाया भी जा सकता है. पहले विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा जरूरत के हिसाब से कई सालों तक के लिए था.

इस नियम का उद्देश्य अधिकांश मीडिया प्रतिनिधियों को विदेश में रोजगार के संबंध में लंबे समय तक ठहरने की व्यवस्था को रिप्लेस करना है. यह प्रणाली 1985 में शुरू की गई थी. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का तर्क है कि अनिश्चित स्थिति की अवधि मॉडल ने निरीक्षण को कमजोर कर दिया, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को बढ़ावा दिया और सरकार के लिए सत्यापित करने के अवसरों को सीमित कर दिया.

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम के प्रस्ताव में कहा गया, 'ट्रम्प प्रशासन ने अब वीजा वर्गीकरण 'I' की अवधि पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है. ये अमेरिका को कवर करने का प्रस्ताव रखने वाले विदेशी पत्रकारों को जारी किया जाता है. वीजा विस्तार केवल तभी दिया जाएगा जब इमिग्रेशन ऑफिसर पत्रकार की गतिविधियों के बारे में आश्वस्त हो.'

वर्तमान में किसी विदेशी पत्रकार को किसी विदेशी मीडिया संस्थान में अपनी नौकरी की अवधि तक अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति दी जाती है. अब 240 दिनों की समय-सीमा प्रस्तावित है और उसके बाद केवल तभी विस्तार दिया जाएगा जब इमिग्रेशन ऑफिसर पत्रकार की गतिविधियों से संतुष्ट हों.

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस कदम को इमिग्रेशन नियंत्रणों को मजबूत करने और आई वीजा प्रवेश नियमों को अधिकांश अन्य गैर-आप्रवासी श्रेणियों पर लागू निश्चित समय-सीमा के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक बताया है. इसने कहा कि नई व्यवस्था अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि विदेशी प्रेस के प्रतिनिधि अमेरिका में रहते हुए केवल अपने स्वीकृत पेशेवर कर्तव्यों का पालन करें.

इस बीच 11 मई, 2020 को होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने एक अंतिम नियम प्रकाशित किया. इसमें आई वीजा पर चीनी पत्रकारों के लिए प्रवेश अवधि को 90 दिनों तक सीमित कर दिया गया. बजाय इसके कि उन्हें उनकी स्थिति की अवधि तक रहने की अनुमति दी जाए.

प्रस्तावित विनियमन में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एफ वीजा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विजिटर्स को अमेरिका में काम करने की अनुमति देने वाले जे वीजा तथा मीडिया के सदस्यों के लिए आई वीजा के लिए एक निश्चित समय अवधि निर्धारित की जाएगी.

आई वीजा विदेशी पत्रकारों, मीडिया पेशेवरों और अमेरिका में काम करने वाले विदेशी मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए बनाया गया है. ये विदेशी मीडिया आउटलेट्स के लिए समाचार एकत्र करने, वृत्तचित्र बनाने या घटनाओं को कवर करने के लिए काम करते हैं.

आई (I) वीजा धारकों को आम तौर पर उनकी स्थिति की अवधि के लिए प्रवेश दिया जाता है, लेकिन चीनी पत्रकारों के लिए विशिष्ट नियम लागू होते हैं. उन्हें अधिकतम 90 दिनों के लिए प्रवेश दिया जाता है. यदि वे आई (I) वर्गीकरण के अनुरूप गतिविधियां प्रदर्शित करते हैं तो 90 दिनों का विस्तार संभव है.

विदेशी पत्रकारों को अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में आई वीजा के लिए आवेदन करना होगा. इसमें विदेशी मीडिया संगठन में रोजगार का प्रमाण और अमेरिका में मीडिया गतिविधियों में शामिल होने का इरादा शामिल होगा. प्रस्ताव के अनुसार आई वीजा आवश्यकताओं में अमेरिका के बाहर मुख्यालय वाले विदेशी मीडिया संगठन में रोजगार का प्रमाण शामिल है. समाचार एकत्रीकरण, रिपोर्टिंग या वृत्तचित्र निर्माण में शामिल होने का इरादा और गतिविधियां सूचनात्मक, गैर-वाणिज्यिक और विदेशी दर्शकों के लिए होनी चाहिए.

यह कदम अमेरिका में कानूनी इमिग्रेशन नीतियों को और सख्त बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है. अंतरराष्ट्रीय छात्रों के एफ(F) वीजा के लिए प्रस्तावित विनियमन वीजा अवधि को चार वर्ष या कार्यक्रम की समाप्ति तिथि जो भी कम हो तक सीमित करेगा. साथ ही 30 दिनों की छूट अवधि भी प्रदान करेगा.

छात्रों को अपने प्रवेश की अवधि समाप्त होने से पहले विस्तार के लिए आवेदन करना होगा. एक्सचेंज विजिटर्स के जे (J) वीजा के लिए धारकों को एक निश्चित अवधि के लिए आमतौर पर चार साल तक प्रवेश दिया जाता है.

उन्हें विस्तार के लिए आवेदन करना होगा. पत्रकारों के Iवीजा के लिए वीजा अवधि 240 दिनों तक सीमित होगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है. चीनी नागरिकों के लिए यह सीमा और भी कम 90 दिनों की होगी. अमेरिका में एफ वीजा पर 16 लाख से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रभावित होंगे.

वित्तीय वर्ष 2024 में वीजा प्राप्त करने वाले लगभग 355000 एक्सचेंज विजिटर्स और 13000 मीडियाकर्मी भी प्रभावित होंगे. अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक गैर-लाभकारी संगठन ने 2020 में इसी तरह के एक प्रस्ताव का विरोध किया था. इसे वापस लेने की मांग की थी. बाइडेन प्रशासन ने 2020 के प्रस्ताव को 2021 में वापस ले लिया. संघीय रजिस्टर में प्रकाशित होने के बाद जनता के पास प्रस्तावित विनियमन पर टिप्पणी करने के लिए 30 दिन का समय होगा.