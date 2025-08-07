Essay Contest 2025

50% टैरिफ के बाद ट्रंप ने सेकेंडरी सैंक्शन लगाने के दिए संकेत, बोले- अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा - TRUMP SECONDARY SANCTIONS

ट्रंप ने कहा अभी तो केवल 8 घंटे हुए हैं. आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा. आपको कई एडिशनल सैंक्शन देखने को मिलेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 7:37 AM IST

Updated : August 7, 2025 at 9:15 AM IST

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को संकेत दिया कि भारत के खिलाफ अतिरिक्त 25 प्रतिशत की घोषणा के तुरंत बाद अधिक सेकेंडरी बैन लगाए जा सकते हैं. भारत को इन एडिशनल सैंक्शन यानी अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए चुना गया है.

व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया, 'भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं. आप इन अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए भारत को ही क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं?' तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं. देखते हैं क्या होता है. आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा. आपको कई अतिरिक्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे.'

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी प्रशासन चीन पर 'और' ऐसे ही प्रतिबंध लगाए सकते हैं. यह पूछे जाने पर कि, 'भारतीय दंडों पर, क्या आपके पास चीन पर अधिक टैरिफ लागू करने की कोई समान योजना है', अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ऐसा हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे करते हैं. ऐसा हो सकता है.'

अमेरिका द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने जाने के कार्यकारी आदेश पर ट्रंप ने बुधवार को हस्ताक्षर किए. व्हाइट हाउस द्वारा जारी आदेश के अनुसार ट्रंप ने इस वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की चिंताओं के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक व्यापार कानूनों का हवाला दिया. साथ ही दावा किया कि भारत द्वारा रूसी तेल का आयात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के लिए असामान्य और असाधारण खतरा पैदा करता है.

ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं के आयात पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाएगा. प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से लागू होगा, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद लागू होगा और अमेरिका में आयातित सभी भारतीय वस्तुओं पर लगाया जाएगा. सिवाय उन वस्तुओं के जो पहले से ही निकल चुके हैं या जिन्हें विशिष्ट छूट प्राप्त हैं.

इस घोषणा के बाद विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका के कदम को अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया और घोषणा की कि नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी.

एक आधिकारिक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है. भारत ने इन मुद्दों पर अपना रूख साफ कर दिया है. इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार के कारकों पर आधारित है. भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किया जाता है.'

बयान में कहा गया, 'इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कदमों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण हैं. भारत अपने हितों को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.'

