'ट्रंप की 20 सूत्री गाजा योजना हमारी नहीं है', नेशनल असेंबली में बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बताया कि आठ देशों के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में एक बैठक बुलाई थी.
Published : October 3, 2025 at 7:39 PM IST
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश की गई 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना हमारी नहीं है. साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है.
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार डार ने इस्लामाबाद में अपनी पिछली प्रेस वार्ता का जिक्र करते हुए कहा, "मैंने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सार्वजनिक किए गए 20 सूत्रीय प्रस्ताव हमारे नहीं हैं. हमारे मसौदे में बदलाव किए गए थे. मेरे पास इसका रिकॉर्ड है." उन्होंने आगे कहा, "यह अंतिम परिणाम है और इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है."
डॉन के अनुसार डार ने बताया कि आठ मुस्लिम और अरब देशों - जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान ट्रंप के साथ बैठक की थी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पर इजराइल के हमले को रोकने की अपनी योजना पेश की थी.
'चर्चा जानबूझकर गुप्त रखी गई'
डार ने बताया कि मुख्य सत्र से पहले आठ देशों के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में एक बैठक बुलाई थी. उन्होंने कहा, "बैठक के दौरान, कोई और एजेंडा नहीं था. आज मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं." उन्होंने यह भी बताया कि चर्चा जानबूझकर गुप्त रखी गई थी.
उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आश्वासन दिया कि उनकी टीम मंत्रियों के साथ मिलकर एक व्यावहारिक समाधान पर काम करेगी. डार ने आगे बताया कि ट्रंप ने बताया कि वह जल्द ही इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने वाले हैं और गाजा पर बमबारी रोकने का प्रयास करना चाहते हैं.
मांगों पर खुली बातचीत
डार ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की समिति भी आई और उनकी मांगों पर खुली बातचीत हुई. उन्होंने हमें एक 20-सूत्रीय प्रस्ताव दिया." उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रियों ने उसी ढांचे के भीतर काम करने का फैसला किया और जरूरत पड़ने पर कुछ बिंदुओं में संशोधन या कटौती की.उन्होंने आगे कहा, "अगले 24 घंटों में हमारी अलग-अलग बैठकें हुईं. हम होटल के कमरों में हार्ड कॉपी का आदान-प्रदान कर रहे थे."
आठ देशों ने एक मसौदा तैयार किया
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार डार ने बताया कि कैसे आठ देशों ने एक मसौदा तैयार किया और उसे आगे भेजा. न्यूयॉर्क से निकलने के कुछ ही समय बाद उन्हें खबर मिली कि कुछ देश चाहते थे कि सभी आठ मंत्री हस्ताक्षर करें, जबकि कुछ ने कहा कि यह जरूरी नहीं है. डार ने कहा, "मेरी नजर में यह एक छोटी सी बात थी."
उन्होंने कहा, "जब तक हम अपने अगले गंतव्य पर पहुंचे, मुझे बताया गया कि अमेरिकी पक्ष को मसौदा मिल चुका है." जब ट्रंप ने बाद में 29 सितंबर को नेतन्याहू से मुलाकात की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने 20-सूत्रीय योजना की घोषणा की. डार ने कहा कि उन्होंने बाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि आठ देशों द्वारा प्रस्तावित कुछ जरूरी बिंदुओं को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि अन्य पर आगे चर्चा की आवश्यकता है.
डार ने कहा, "जब अन्य सभी मंच विफल हो गए थे, तो गाजा पर इजरायल की बमबारी को समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका था. बयानबाजी पर्याप्त नहीं होगी. हमें व्यावहारिक कार्य की आवश्यकता है." उन्होंने इसमें शामिल अन्य देशों के प्रति आभार व्यक्त किया.
