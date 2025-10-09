ETV Bharat / international

संकटग्रस्त प्रजातियों की नई लाल सूची जारी करेगा शीर्ष प्रकृति समूह IUCN

संकट ग्रस्त प्रजातियों की नई लाल सूची जारी करेगा शीर्ष प्रकृति समूह घङणळ. ( AFP )

अबूधाबी पर्यावरण एजेंसी की महासचिव और पश्चिम एशिया क्षेत्र की आईयूसीएन पार्षद शेखा सलेम अल धाहेरी ने कहा, "कांग्रेस का कार्यक्रम हमारे समय की तात्कालिकता और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है."

सबसे अधिक प्रभावित प्रजातियां प्रवाल और उभयचर थीं, जिनमें से प्रत्येक समूह का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संकटग्रस्त है.

पिछले साल अपनी "लाल सूची" के एक अद्यतन में, आईयूसीएन ने कहा कि अध्ययन की गई 169,420 प्रजातियों में से कुल 47,187 को संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था, एक चौथाई से भी अधिक.

आईयूसीएन सम्मेलन पिछली बार 2021 में फ्रांसीसी शहर मार्सिले में आयोजित किया गया था.

संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता विशेषज्ञ वैज्ञानिक पैनल (आईपीबीईएस) के अनुसार, पिछले 30 से 50 वर्षों में हर दशक में जैव विविधता में गिरावट आई है.

हर चार साल में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन विश्व की जैव विविधता की भयावह स्थिति पर प्रकाश डालता है. बढ़ती संख्या में जीव-जंतु अपने प्राकृतिक आवास के विनाश, जलवायु परिवर्तन, जल, वायु और मृदा प्रदूषण से पीड़ित हैं.

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन), जिसके निर्णय पर्यावरण संरक्षण पर वैश्विक एजेंडा निर्धारित करने में मदद करते हैं, शुक्रवार को संकटग्रस्त पौधों और जानवरों की प्रजातियों की "सबसे कम चिंताजनक" से "विलुप्त" तक की अपनी सूची प्रकाशित करेगा.

ग्रेट बैरियर रीफ: दुनिया का शीर्ष संरक्षण निकाय आज गुरुवार से अमीरात की राजधानी अबूधाबी में अपना विश्व सम्मेलन आयोजित कर रहा है और संकटग्रस्त प्रजातियों की अपनी अद्यतन "लाल सूची" जारी करेगा.

कोस्टा रिका की आईयूसीएन महानिदेशक ग्रेथेल एगुइलर ने कहा कि आगामी घोषणाएं "महत्वाकांक्षा के पैमाने और उन समाधानों को प्रदान करने की वास्तविक संभावना को दर्शाती हैं, जिनकी हमें एक ऐसे ग्रह के निर्माण के लिए आवश्यकता है. ताकि लोग और प्रकृति एक साथ फलफूल सकें."

आईयूसीएन कांग्रेस प्रस्तावों को अपनाने पर मतदान करती है. हालांकि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, लेकिन वे "अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को आकार दे सकते हैं" और चर्चा के तहत संधियों पर काम को "तेज़" कर सकते हैं, एक आईयूसीएन सूत्र ने इस आयोजन पर खुलकर चर्चा करने के लिए नाम न छापने का अनुरोध करते हुए एएफपी को बताया.

सबसे ज़्यादा ध्यान से देखा जाने वाला मतदान सिंथेटिक जीव विज्ञान पर दो प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों के इर्द-गिर्द घूमता है. एक विवादास्पद तकनीक जिसका व्यापक रूप से दवा उद्योग और कृषि व्यवसाय में उपयोग किया जाता है.

यह वैज्ञानिकों को जीवों को नई क्षमताए प्रदान करने के लिए उन्हें अभियांत्रिकी द्वारा पुनः डिज़ाइन करने में सक्षम बनाता है.

एक प्रस्ताव इस तकनीक पर रोक लगाने की मांग करता है, क्योंकि "प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में, संरक्षित क्षेत्रों सहित, जंगली प्रजातियों की आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रकृति संरक्षण की प्रथाओं, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है."

एक प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि सिंथेटिक जीव विज्ञान संरक्षण प्रयासों का पूरक हो सकता है, और कहा गया है कि IUCN नीति को "स्वयं सिंथेटिक जीव विज्ञान का समर्थन या विरोध करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए."

आयोजकों को 10,000 प्रतिनिधियों और 5,000 नागरिक समाज के उपस्थित होने की उम्मीद है. IUCN कांग्रेस खुद को "दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी प्रकृति संरक्षण मंच" बताती है. इसके मतदान सदस्यों में सरकारी एजेंसियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, और स्वदेशी समूह शामिल हैं.