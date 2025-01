ETV Bharat / international

अमेरिका में बंद हुआ Tik-Tok ऐप, कंपनी के मालिक को अब ट्रंप सरकार से उम्मीद - TIKTOK SHUTS DOWN IN US

टिक टॉक. (सांकेतिक तस्वीर) ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jan 19, 2025, 12:27 PM IST

ह्यूस्टनः अमेरिका में शनिवार से Tik-Tok ऐप बंद हो गया. शनिवार की शाम को, TikTok और CapCut दोनों ऐप में 9 बजे पूर्वी समय पर एक चेतावनी दिखाई दी जिसमें लिखा था कि TikTok पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिकी कानून 19 जनवरी को प्रभावी होगा, जिससे हमें अपनी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. हम जल्द से जल्द अमेरिका में अपनी सेवा बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं. टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के लागू होने से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका में लोगों ने जैसे ही ऐप खोला उन्हें एक संदेश पढ़ने को मिला "अमेरिका में TikTok पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू हो गया है. इसका मतलब है कि आप अभी TikTok का उपयोग नहीं कर सकते हैं. हम भाग्यशाली हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने संकेत दिया है कि वे पदभार ग्रहण करने के बाद TikTok को फिर से शुरू करने के समाधान पर हमारे साथ काम करेंगे." TikTok ने कहा कि स्पष्ट आश्वासन के बिना उसके पास अमेरिका में अपनी सेवाओं को निलंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक ईमेल में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद TikTok को बहाल करने के समाधान पर काम करने की मंशा व्यक्त की है. TikTok ने आश्वासन दिया कि टीमें जल्द से जल्द सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए काम कर रही हैं. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से विनिवेश-या-प्रतिबंध कानून को बरकरार रखा, जिसने TikTok की चीन स्थित मूल कंपनी ByteDance को ऐप से विनिवेश करने के लिए रविवार तक का समय दिया था. Apple और Google को ऐप स्टोर से सेवा हटाने का निर्देश दिया था. एनपीआर की रिपोर्ट के अनुसार, टिकटॉक के बैक-एंड क्लाउड प्रदाता, ओरेकल सहित वेब-होस्टिंग फर्मों को ऐप का समर्थन बंद करना होगा या अरबों डॉलर तक के दंड का सामना करना होगा.