US में टिकटॉक के दिन बहुरेंगे, ओरेकल और सिल्वर लेक को मिल सकता है TIKTOK एल्गोरिदम का लाइसेंस

टिकटॉक के एल्गोरिदम का लाइसेंस ओरेकल और सिल्वर लेक के नेतृत्व वाले अमेरिकी संयुक्त उद्यम को दिया जाएगा. ( AP )

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा सोमवार को किए गए एक समझौते के तहत, तकनीकी दिग्गज ओरेकल, टिकटॉक के लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम और सुरक्षा की अमेरिकी निगरानी का नेतृत्व करेगा. कई संयुक्त उद्यम साझेदारों के बीच सभी अंतिम विवरणों पर अब भी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, जिनमें ओरेकल, निवेश फर्म सिल्वर लेक पार्टनर्स और संभवतः दो अरबपति, मीडिया दिग्गज रूपर्ट मर्डोक और पर्सनल कंप्यूटर के अग्रणी माइकल डेल शामिल होंगे. व्हॉइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन की इस संयुक्त उद्यम में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी और न ही वह इसके बोर्ड का हिस्सा होगा. व्हॉइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस सप्ताह के अंत में एक कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं. इस आदेश में ये घोषणा की जाएगी कि सौदे की शर्तें कानून द्वारा निर्धारित सुरक्षा चिंताओं को पूरा करती हैं. चीन को अब भी रूपरेखा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने हैं, और किसी भी अंतिम सौदे के लिए नियामक अनुमोदन की आवश्यकता होगी. इस प्रस्ताव का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण बीजिंग स्थित मूल कंपनी, बाइटडांस से टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन को छीनने के लंबे समय से चल रहे प्रयास का समाधान करना है. ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत के दौरान टिकटॉक एक हाई-प्रोफाइल विषय बन गया है, क्योंकि वे एक व्यापार युद्ध में उलझे हुए हैं, जिसने इस साल के अधिकांश समय वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. फिलहाल, दोनों पक्ष एक रूपरेखा समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत ओरेकल और सिल्वर लेक सहित निवेशकों के एक संघ को टिकटॉक के अमेरिकी संचालन का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है. यह प्रक्रिया ट्रंप प्रशासन द्वारा सोमवार को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अगले साल की शुरुआत तक पूरी नहीं हो पाएगी. इसका मतलब यह हो सकता है कि टिकटॉक का विनिवेश एक साल बाद तक पूरा नहीं हो पाएगा, जब इसे एक ऐसे कानून के तहत प्रतिबंधित किया जाना था, जिसे दोनों दलों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन ट्रंप द्वारा बार-बार दरकिनार कर दिया गया था. प्रस्ताव की मौजूदा शर्तों के तहत, नए अमेरिकी संयुक्त उद्यम को उस अनुशंसा एल्गोरिदम की एक लाइसेंस प्राप्त प्रति प्राप्त होगी, जो TikTok उपयोगकर्ताओं को उनके स्मार्टफ़ोन पर क्लिप्स को लगातार स्क्रॉल करने के लिए प्रेरित करता है. Oracle इस सेवा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले अमेरिकी डेटा की समीक्षा, निगरानी और सुरक्षा करेगा. अमेरिकी अधिकारियों ने पहले चेतावनी दी थी कि बाइटडांस का एल्गोरिथ्म चीनी अधिकारियों द्वारा हेरफेर के लिए असुरक्षित है, जो इसका उपयोग प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री को इस तरह से आकार देने के लिए कर सकते हैं, जिसका पता लगाना मुश्किल हो. चीन पर हाउस सेलेक्ट कमेटी के एक प्रवक्ता ने कहा, "अगर एल्गोरिदम चीनी है, तो यह अनुपालन के अनुरूप नहीं होगा. बाइटडांस के साथ कोई साझा एल्गोरिदम नहीं हो सकता." TikTok पर सुरक्षा बहस में एल्गोरिदम एक केंद्रीय मुद्दा रहा है. चीन ने पहले कहा था कि एल्गोरिदम को कानूनन चीनी नियंत्रण में रहना चाहिए, लेकिन द्विदलीय समर्थन से पारित एक अमेरिकी विनियमन में कहा गया है कि TikTok के किसी भी विनिवेश का मतलब होगा कि प्लेटफॉर्म को बाइटडांस के साथ संबंध, विशेष रूप से एल्गोरिदम को समाप्त करना होगा. इससे यह स्पष्ट नहीं है कि TikTok का अमेरिकी संस्करण दुनिया के बाकी हिस्सों में उपयोगकर्ताओं द्वारा देखे जा रहे संस्करण से अलग होगा या नहीं. शोध फर्म ईमार्केटर की विश्लेषक जैस्मीन एनबर्ग ने कहा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की सेवा में किए गए किसी भी उल्लेखनीय बदलाव से उसके दर्शकों के अलग-थलग पड़ने का खतरा बढ़ जाता है.