US में टिकटॉक के दिन बहुरेंगे, ओरेकल और सिल्वर लेक को मिल सकता है TIKTOK एल्गोरिदम का लाइसेंस
TIKTOK की मूल कंपनी बाइटडांस के इस अमेरिकी संयुक्त उद्यम में 20 प्रतिशत या उससे कम हिस्सेदारी रखने की उम्मीद है.
Published : September 23, 2025 at 3:44 PM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा सोमवार को किए गए एक समझौते के तहत, तकनीकी दिग्गज ओरेकल, टिकटॉक के लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम और सुरक्षा की अमेरिकी निगरानी का नेतृत्व करेगा.
कई संयुक्त उद्यम साझेदारों के बीच सभी अंतिम विवरणों पर अब भी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, जिनमें ओरेकल, निवेश फर्म सिल्वर लेक पार्टनर्स और संभवतः दो अरबपति, मीडिया दिग्गज रूपर्ट मर्डोक और पर्सनल कंप्यूटर के अग्रणी माइकल डेल शामिल होंगे. व्हॉइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन की इस संयुक्त उद्यम में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी और न ही वह इसके बोर्ड का हिस्सा होगा.
व्हॉइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस सप्ताह के अंत में एक कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं. इस आदेश में ये घोषणा की जाएगी कि सौदे की शर्तें कानून द्वारा निर्धारित सुरक्षा चिंताओं को पूरा करती हैं. चीन को अब भी रूपरेखा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने हैं, और किसी भी अंतिम सौदे के लिए नियामक अनुमोदन की आवश्यकता होगी.
इस प्रस्ताव का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण बीजिंग स्थित मूल कंपनी, बाइटडांस से टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन को छीनने के लंबे समय से चल रहे प्रयास का समाधान करना है. ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत के दौरान टिकटॉक एक हाई-प्रोफाइल विषय बन गया है, क्योंकि वे एक व्यापार युद्ध में उलझे हुए हैं, जिसने इस साल के अधिकांश समय वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है.
फिलहाल, दोनों पक्ष एक रूपरेखा समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत ओरेकल और सिल्वर लेक सहित निवेशकों के एक संघ को टिकटॉक के अमेरिकी संचालन का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है. यह प्रक्रिया ट्रंप प्रशासन द्वारा सोमवार को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अगले साल की शुरुआत तक पूरी नहीं हो पाएगी.
इसका मतलब यह हो सकता है कि टिकटॉक का विनिवेश एक साल बाद तक पूरा नहीं हो पाएगा, जब इसे एक ऐसे कानून के तहत प्रतिबंधित किया जाना था, जिसे दोनों दलों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन ट्रंप द्वारा बार-बार दरकिनार कर दिया गया था.
प्रस्ताव की मौजूदा शर्तों के तहत, नए अमेरिकी संयुक्त उद्यम को उस अनुशंसा एल्गोरिदम की एक लाइसेंस प्राप्त प्रति प्राप्त होगी, जो TikTok उपयोगकर्ताओं को उनके स्मार्टफ़ोन पर क्लिप्स को लगातार स्क्रॉल करने के लिए प्रेरित करता है. Oracle इस सेवा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले अमेरिकी डेटा की समीक्षा, निगरानी और सुरक्षा करेगा.
अमेरिकी अधिकारियों ने पहले चेतावनी दी थी कि बाइटडांस का एल्गोरिथ्म चीनी अधिकारियों द्वारा हेरफेर के लिए असुरक्षित है, जो इसका उपयोग प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री को इस तरह से आकार देने के लिए कर सकते हैं, जिसका पता लगाना मुश्किल हो.
चीन पर हाउस सेलेक्ट कमेटी के एक प्रवक्ता ने कहा, "अगर एल्गोरिदम चीनी है, तो यह अनुपालन के अनुरूप नहीं होगा. बाइटडांस के साथ कोई साझा एल्गोरिदम नहीं हो सकता."
TikTok पर सुरक्षा बहस में एल्गोरिदम एक केंद्रीय मुद्दा रहा है. चीन ने पहले कहा था कि एल्गोरिदम को कानूनन चीनी नियंत्रण में रहना चाहिए, लेकिन द्विदलीय समर्थन से पारित एक अमेरिकी विनियमन में कहा गया है कि TikTok के किसी भी विनिवेश का मतलब होगा कि प्लेटफॉर्म को बाइटडांस के साथ संबंध, विशेष रूप से एल्गोरिदम को समाप्त करना होगा.
इससे यह स्पष्ट नहीं है कि TikTok का अमेरिकी संस्करण दुनिया के बाकी हिस्सों में उपयोगकर्ताओं द्वारा देखे जा रहे संस्करण से अलग होगा या नहीं. शोध फर्म ईमार्केटर की विश्लेषक जैस्मीन एनबर्ग ने कहा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की सेवा में किए गए किसी भी उल्लेखनीय बदलाव से उसके दर्शकों के अलग-थलग पड़ने का खतरा बढ़ जाता है.
एनबर्ग ने कहा, "सोशल मीडिया जितना तकनीक से जुड़ा है, उतना ही संस्कृति से भी जुड़ा है, और उपयोगकर्ता नए स्वामित्व और संभवतः ऐप के नए संस्करण को कैसे स्वीकार करेंगे, यह अब भी एक खुला प्रश्न है."
सोमवार को एक ब्रीफिंग में, व्हॉइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि नियंत्रण में बदलाव से अनुभव में कोई बदलाव नहीं आएगा. लेविट ने कहा, "अमेरिका में TikTok उपयोगकर्ता अन्य देशों के उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो देख पाएंगे और अमेरिका में TikTok उपयोगकर्ता अन्य देशों के उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो भी देख पाएंगे."
नियंत्रण में बदलाव कैसे एक बार लोकप्रिय रहे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को नया रूप दे सकता है, इसका एक प्रमुख उदाहरण अरबपति एलन मस्क द्वारा लगभग तीन साल पहले ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण पूरा करने के बाद लगभग तुरंत ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.
लेकिन एलन मस्क ने बेहद स्पष्ट बदलाव किए, जिनमें अंततः ट्विटर ब्रांड को हटाना और उसका नाम बदल कर X करना शामिल है. टिकटॉक के एल्गोरिदम की अमेरिकी कॉपी में अलग-अलग डेटा डालने के दौरान धीरे-धीरे होने वाले ये बदलाव ज़्यादातर दर्शकों के लिए सूक्ष्म और ध्यान देने योग्य नहीं हो सकते हैं.
फिलहाल, यह स्पष्ट है कि अगर ट्रंप प्रशासन इस सौदे को अंतिम रूप देता है, तो अमेरिका में टिकटॉक के भविष्य में ओरेकल और सिल्वर लेक दोनों ही प्रमुख भूमिकाएं निभाएंगे.
लगभग 50 साल पहले स्थापित, ओरेकल की सफलता डेटाबेस सॉफ़्टवेयर पर आधारित थी, जो व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण विविध प्रकार की सूचनाओं के प्रबंधन में मदद करता है, और तब से इसका विस्तार हार्डवेयर में भी हुआ है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने वाले डेटा सेंटर भी शामिल हैं.
हालांकि अब वह ओरेकल के सीईओ के रूप में नहीं चलते, कंपनी के सह-संस्थापक लैरी एलिसन एक शीर्ष कार्यकारी बने हुए हैं और साथ ही 390 अरब डॉलर की अनुमानित निजी संपत्ति की देखरेख भी करते हैं. 81 वर्षीय एलिसन अब मीडिया में पर्दे के पीछे से एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्काईडांस के हाल ही में संपन्न 8 अरब डॉलर के पैरामाउंट विलय के वित्त पोषण में मदद की है, जो उनके बेटे डेविड द्वारा तैयार किया गया एक सौदा है.
सिल्वर लेक लंबे समय से तकनीकी सौदों पर केंद्रित रहा है, जिसमें डेल कंप्यूटर और अब बंद हो चुकी वीडियो कॉलिंग सेवा स्काइप का अधिग्रहण भी शामिल है. ट्रंप ने हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि डेल कंप्यूटर के संस्थापक माइकल डेल अब टिकटॉक की देखरेख करने वाले अमेरिकी संयुक्त उद्यम के निवेशकों में से एक हो सकते हैं. ट्रंप ने मर्डोक का भी उल्लेख किया, जिनकी कंपनी फॉक्स न्यूज की मालिक है, जो इस संयुक्त उद्यम में एक संभावित निवेशक हैं.
अन्य मीडिया संस्थानों ने बताया है कि एक अन्य अरबपति, वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क आंद्रेसेन, इस निवेशक समूह में शामिल होने की होड़ में हैं. आंद्रेसेन 2009 में सिल्वर लेक द्वारा स्काइप के अधिग्रहण में भी शामिल थे.
बाइटडांस की इस अमेरिकी संयुक्त उद्यम में 20 प्रतिशत या उससे कम हिस्सेदारी होने की उम्मीद है, जिसके बोर्ड का नियंत्रण अमेरिकी निवेशकों के पास होगा. बोर्ड में बाइटडांस का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को टिकटॉक की सुरक्षा समिति से बाहर रखा जाएगा.
