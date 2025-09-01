ETV Bharat / international

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

एससीओ क्षेत्र में शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों ने 2035 तक की रणनीति को अपनाया.

TIANJIN DECLARATION
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन के दौरान (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025

तियानजिन: शंघाई सहयोग संगठन के घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के दृष्टिकोण को जगह मिली. सदस्य देशों द्वारा सोमवार को इसे अपनाया गया.

घोषणापत्र में सदस्य देशों ने आपसी सम्मान, न्याय, समानता और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की भावना से नए प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देने की पहल की प्रासंगिकता की पुष्टि की.

तियानजिन घोषणापत्र में मानव जाति के लिए साझा भविष्य के समुदाय के निर्माण के विचार के एक साझा दृष्टिकोण के गठन और 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के विचार पर संवाद विकसित करने की बात कही गई. इसमें सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से 'न्यायपूर्ण विश्व, सद्भाव और विकास के लिए वैश्विक एकता' की एससीओ पहल में शामिल होने का आह्वान किया.

'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की अवधारणा भारत द्वारा 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान दी गई थी. तब से इसे विभिन्न वैश्विक मंचों पर प्रतिध्वनित किया गया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में विवरण साझा करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के लीडर्स परिषद की 25वीं बैठक को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने एससीओ ढांचे के तहत सहयोग को मजबूत करने के भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और तीन स्तंभों- सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के तहत अधिक कार्रवाई की मांग की.

उन्होंने सदस्य देशों से सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के लिए दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया. पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर सदस्य देशों की एकजुटता के लिए धन्यवाद करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि आतंकवाद से लड़ने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए.

एससीओ घोषणापत्र में सदस्य देशों ने सभी मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, अविभाज्यता की पुष्टि की. साथ ही मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की. इससे भी महत्वपूर्ण अन्य देशों के आंतरिक मामलों में उनकी रक्षा के नाम पर हस्तक्षेप करने का विरोध किया.

एससीओ की गतिविधियों को और बेहतर बनाने के लिए सदस्य देशों ने 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया जो एससीओ क्षेत्र में शांति और स्थिरता, विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के हित में बहुमुखी सहयोग को गहरा करने के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों और मुख्य दिशाओं को परिभाषित करता है.

एससीओ शिखर सम्मेलन संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एससीओ के लिए भारत का दृष्टिकोण तीन स्तंभों, अर्थात् सुरक्षा, संपर्क और अवसर, द्वारा निर्देशित है. उन्होंने देशों के विकास के लिए सुरक्षा, शांति और स्थिरता के महत्व, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारत के संपर्क प्रयासों पर ध्यान आकर्षित किया. एससीओ सदस्य देशों के सांस्कृतिक पहलुओं को दुनिया के सामने लाने के लिए एक सभ्यतागत संवाद मंच के निर्माण का सुझाव दिया.

SCO SUMMIT 2025
ONE EARTH ONE FAMILY ONE FUTURE
एससीओ घोषणापत्र
चीन तियानजिन घोषणापत्र
TIANJIN DECLARATION

