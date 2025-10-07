ETV Bharat / international

गाजा युद्ध में हजारों लापता; सुराग ढूंढ़ रहे हैं पीड़ित परिवार

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, रिश्तेदारों ने बताया है कि लगभग 6,000 लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं.

Thousands Missing In Gaza
फदवा अल-ग़लबान एक मोबाइल फोन पकड़े हुए हैं जिसमें उनके बेटे मोसाब की तस्वीर दिखाई दे रही है, जो गाजा के दक्षिणी तट पर मुवासी में अपने तंबू में बैठा है (3 अक्टूबर, 2025). (AP)
By AP (Associated Press)

Published : October 7, 2025 at 11:41 AM IST

देर अल-बला: जब इजराइली बम गिरने लगे, तो मोहम्मद अल-नज्जर, उनकी पत्नी और 6 बच्चे आधी रात को दक्षिणी गाजा स्थित अपने घर से भाग निकले और अपने पड़ोस के सैकड़ों अन्य लोगों के साथ दहशत में तितर-बितर हो गए.

जब धूल जम गई और अल-नज्जर अपने परिवार के साथ मीलों दूर एक आश्रय में दुबके, तो उनका 23 वर्षीय बेटा अहमद लापता था. भोर होने पर, परिवार ने आसपास के अस्पतालों में उसकी तलाश की और पड़ोसियों से पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा है. कोई सुराग नहीं मिला. लगभग दो साल बाद भी, वे अब भी उसकी तलाश कर रहे हैं.

मोहम्मद अल-नज्जर ने कहा, "ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो." उन्होंने गाजा के दक्षिणी तट पर मुवासी में अपने परिवार के तंबू से बात की, जो दिसंबर 2023 की उस भयावह रात के बाद से उनका नौवा विस्थापन शिविर है.

गाजा में हजारों लोग अपने उन रिश्तेदारों की तलाश कर रहे हैं, जो पिछले दशकों के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक में लापता हो गए हैं. कुछ लोग नष्ट हो चुकी इमारतों के नीचे दबे हुए हैं. अल-नज्जर के बेटे जैसे अन्य लोग, इज़राइली सैन्य अभियानों के दौरान बस गायब हो गए.

अंतर्राष्ट्रीय लापता व्यक्ति आयोग की महानिदेशक कैथरीन बॉम्बरगर ने कहा, एक ऐसे युद्ध में जहाँ मृतकों की सही संख्या अज्ञात है, "(लापता व्यक्तियों की) सही संख्या क्या है, कोई नहीं जानता."

अल-नज्जर परिवार ने बमबारी से तबाह अपने घर के मलबे को खंगाला है. वे मुर्दाघर गए और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति से पूछताछ की. 46 वर्षीय पिता ने कहा, "क्या वह (इजराइल में) कैदी है, क्या वह मर गया है?" "हम खो गए हैं. हम हर चीज से परेशान हैं."

इजराइली जेल सेवाओं और सेना ने कहा कि वे विशिष्ट कैदियों की पहचान संबंधी जानकारी जारी नहीं कर सकते और अल-नज्जर की स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, उनके रिश्तेदारों ने बताया है कि लगभग 6,000 लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं. मंत्रालय के आंकड़ों के प्रभारी अधिकारी जहीर अल-वाहिदी ने बताया कि वास्तविक संख्या संभवतः हजारों ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ मामलों में एक ही बम विस्फोट में पूरे परिवार मारे गए. इससे लापता लोगों की सूचना देने वाला कोई नहीं बचा.

अल-वाहिदी ने बताया कि इसके अलावा, मंत्रालय को लगभग 3,600 अन्य लापता लोगों के परिवारों से रिपोर्ट मिली हैं, जिनका क्या हुआ, यह अज्ञात है. अब तक, मंत्रालय ने केवल 200 से ज़्यादा मामलों की जांच की है. इनमें से 7 लोग इजराइल द्वारा हिरासत में लिए गए पाए गए. अन्य लोग उन लोगों में शामिल नहीं थे, जिनके बारे में ज्ञात था कि वे मृत हैं या मलबे में दबे हुए हैं.

यह मंत्रालय हमास द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा है. संयुक्त राष्ट्र और कई स्वतंत्र विशेषज्ञ इसके आंकड़ों को विश्वसनीय मानते हैं. आईसीआरसी के पास लापता लोगों की अपनी अलग सूची है. मुख्य प्रवक्ता क्रिश्चियन कार्डन ने बताया, कम से कम 7,000 मामले अब भी अनसुलझे हैं. इनमें वे लोग शामिल नहीं हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे मलबे में दबे हैं.

आक्रमण, इमारतों पर हमलों और गाजा के लगभग 23 लाख लोगों के सामूहिक विस्थापन की अराजकता के दौरान गायब होने के कई तरीके रहे हैं. सैकड़ों लोगों को इजराइली चौकियों पर हिरासत में लिया गया है या उनके परिवारों को सूचित किए बिना छापेमारी में उन्हें घेर लिया गया है.

इजराइली जमीनी हमलों के दौरान, शव सड़कों पर छोड़ दिए गए हैं. इजराइली सैन्य क्षेत्रों के बहुत करीब आने पर फिलिस्तीनियों को गोली मार दी गई है और उनके शव हफ़्तों या महीनों बाद सड़ी-गली अवस्था में पाए जाते हैं.

गाजा के अधिकांश बुलडोजर नष्ट हो जाने के कारण, परिवारों को मलबे में खुद ही तलाश करनी पड़ रही है. इस उम्मीद में कि खोए हुए अपनों की हड्डियां भी मिल जाएं.

खालिद नासर की बेटी, 28 वर्षीय दलिया और उनके बेटे, 24 वर्षीय महमूद, अलग-अलग हवाई हमलों में मारे गए, और दोनों जबालिया शरणार्थी शिविर में अपने घरों के नीचे दब गए.

बचावकर्मी जबालिया तक पहुंचने में असमर्थ रहे हैं, जो बार-बार हमलों, छापों और जमीनी हमलों का शिकार रहा है और अब इजराइली सैन्य नियंत्रण में है और सीमा से बाहर है.

9 अक्टूबर, 2023 को, युद्ध के तीसरे दिन, दलिया और उनके पति अपने घर में मारे गए. उनके बच्चे बच गए. वे अब अपने दादा के साथ रहते हैं. नासर ने कहा, "हमने बहुत खोजा, लेकिन वह हमें नहीं मिली. ऐसा लग रहा था कि वह रॉकेट के साथ ही गायब हो गई है."

एक साल बाद, इजराइल ने परिवार के घर पर हमला किया, जिसमें महमूद दफन हो गया, जो परिवार के घर खाली करने के बाद घर में नहाने के लिए लौटा था. जनवरी में जब युद्ध विराम शुरू हुआ, तो नासर और उनकी पत्नी खदरा उसे ढूंढ़ने निकल पड़े. 10 बच्चों के 60 वर्षीय पिता, जो पहले निर्माण मजदूर थे, हर रोज हथौड़े, फावड़े और छोटे-मोटे औजारों से मलबा हटाते रहे. उनकी पत्नी रेत और मलबे से भरी बाल्टियां भरकर ले जाती थीं.

उन्होंने घर का आधा हिस्सा खोद डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला. फिर मार्च में इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ दिया और उन्हें भागना पड़ा. खदरा निराश नहीं हैं. उन्होंने कहा, "अगर नया युद्ध विराम होता है, तो वह खुदाई फिर से शुरू करेंगी, चाहे मुझे (महमूद की) उंगली में सिर्फ़ अंगूठी ही क्यों न मिले या कब्र में डालने के लिए कुछ हड्डियां ही क्यों न मिलें, ताकि मैं उसे अपने बेटे की कह सकूं."

