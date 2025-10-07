ETV Bharat / international

गाजा युद्ध में हजारों लापता; सुराग ढूंढ़ रहे हैं पीड़ित परिवार

फदवा अल-ग़लबान एक मोबाइल फोन पकड़े हुए हैं जिसमें उनके बेटे मोसाब की तस्वीर दिखाई दे रही है, जो गाजा के दक्षिणी तट पर मुवासी में अपने तंबू में बैठा है (3 अक्टूबर, 2025). ( AP )

देर अल-बला: जब इजराइली बम गिरने लगे, तो मोहम्मद अल-नज्जर, उनकी पत्नी और 6 बच्चे आधी रात को दक्षिणी गाजा स्थित अपने घर से भाग निकले और अपने पड़ोस के सैकड़ों अन्य लोगों के साथ दहशत में तितर-बितर हो गए. जब धूल जम गई और अल-नज्जर अपने परिवार के साथ मीलों दूर एक आश्रय में दुबके, तो उनका 23 वर्षीय बेटा अहमद लापता था. भोर होने पर, परिवार ने आसपास के अस्पतालों में उसकी तलाश की और पड़ोसियों से पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा है. कोई सुराग नहीं मिला. लगभग दो साल बाद भी, वे अब भी उसकी तलाश कर रहे हैं. मोहम्मद अल-नज्जर ने कहा, "ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो." उन्होंने गाजा के दक्षिणी तट पर मुवासी में अपने परिवार के तंबू से बात की, जो दिसंबर 2023 की उस भयावह रात के बाद से उनका नौवा विस्थापन शिविर है. गाजा में हजारों लोग अपने उन रिश्तेदारों की तलाश कर रहे हैं, जो पिछले दशकों के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक में लापता हो गए हैं. कुछ लोग नष्ट हो चुकी इमारतों के नीचे दबे हुए हैं. अल-नज्जर के बेटे जैसे अन्य लोग, इज़राइली सैन्य अभियानों के दौरान बस गायब हो गए. अंतर्राष्ट्रीय लापता व्यक्ति आयोग की महानिदेशक कैथरीन बॉम्बरगर ने कहा, एक ऐसे युद्ध में जहाँ मृतकों की सही संख्या अज्ञात है, "(लापता व्यक्तियों की) सही संख्या क्या है, कोई नहीं जानता." अल-नज्जर परिवार ने बमबारी से तबाह अपने घर के मलबे को खंगाला है. वे मुर्दाघर गए और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति से पूछताछ की. 46 वर्षीय पिता ने कहा, "क्या वह (इजराइल में) कैदी है, क्या वह मर गया है?" "हम खो गए हैं. हम हर चीज से परेशान हैं." इजराइली जेल सेवाओं और सेना ने कहा कि वे विशिष्ट कैदियों की पहचान संबंधी जानकारी जारी नहीं कर सकते और अल-नज्जर की स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, उनके रिश्तेदारों ने बताया है कि लगभग 6,000 लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं. मंत्रालय के आंकड़ों के प्रभारी अधिकारी जहीर अल-वाहिदी ने बताया कि वास्तविक संख्या संभवतः हजारों ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ मामलों में एक ही बम विस्फोट में पूरे परिवार मारे गए. इससे लापता लोगों की सूचना देने वाला कोई नहीं बचा. अल-वाहिदी ने बताया कि इसके अलावा, मंत्रालय को लगभग 3,600 अन्य लापता लोगों के परिवारों से रिपोर्ट मिली हैं, जिनका क्या हुआ, यह अज्ञात है. अब तक, मंत्रालय ने केवल 200 से ज़्यादा मामलों की जांच की है. इनमें से 7 लोग इजराइल द्वारा हिरासत में लिए गए पाए गए. अन्य लोग उन लोगों में शामिल नहीं थे, जिनके बारे में ज्ञात था कि वे मृत हैं या मलबे में दबे हुए हैं.