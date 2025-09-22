ETV Bharat / international

फिलीपींस में सुपर तूफान में फंसे हजारों लोगों को निकाला गया

22 सितंबर, 2025 को कागायन प्रांत के अपार्री शहर में सुपर टाइफून रागासा के मौसम के मिजाज़ के कारण भारी बारिश के बीच एक व्यक्ति तटवर्ती सड़क पर मलबे के पास खड़ा है. ( AFP )

मनीला: सोमवार को फिलीपींस के सुदूर उत्तरी हिस्से में सुपर तूफान रागासा के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण 10,000 से ज़्यादा लोगों को स्कूलों और निकासी केंद्रों में शरण लेनी पड़ी. दक्षिणी चीन से टकराने के साथ-साथ यह तूफान और भी शक्तिशाली होता जा रहा है, और इसके दोपहर के आसपास फिलीपींस के बाबुयान द्वीप समूह पर पहुंचने की उम्मीद है.

ये कम आबादी वाले द्वीप ताइवान से लगभग 740 किलोमीटर (460 मील) दक्षिण में स्थित हैं, जहां छोटे पैमाने पर निकासी अभियान भी चल रहा है. राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार, सुबह 11:00 बजे (0300 GMT) तक, तूफ़ान के केंद्र में अधिकतम 215 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर हवाएं चल रही थीं, और पश्चिम की ओर बाबुयान की ओर बढ़ते हुए 265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार तक पहुंच गईं.

उत्तरी कागायन प्रांत के तटीय शहर अपार्री निवासी तिर्सो तुगागाओ ने कहा, "मैं तेज हवा के कारण जाग गया. हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन चालू हो गई हो." 45 वर्षीय शिक्षक ने कहा, "मैं यहां अपने घर से देख रहा हूं कि ऊंची लहरें किनारे पर टकरा रही हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी सुरक्षित रहें."

कागायन आपदा प्रमुख रुएली रैप्सिंग ने एएफपी को बताया कि उनकी टीम "सबसे बुरे" के लिए तैयार है. राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने फेसबुक पर कहा कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और सभी सरकारी एजेंसियां "जरूरत पड़ने पर कहीं भी मदद देने के लिए सतर्क" हैं.

ताइवान में, राज्य मौसम सेवा ने देश के पूर्वी हिस्से में "अत्यधिक मूसलाधार बारिश" की संभावना जताई है. "इस तूफ़ान का दायरा काफी बड़ा है, लगभग 320 (किलोमीटर). हालांकि तूफान का केंद्र अब भी कुछ दूरी पर है, लेकिन इसका विस्तृत, तेज हवा का क्षेत्र और बाहरी परिसंचरण ताइवान के कुछ हिस्सों को पहले ही प्रभावित कर रहा है."