फिलीपींस में सुपर तूफान में फंसे हजारों लोगों को निकाला गया

फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस ने कहा कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और सभी सरकारी एजेंसियां "मदद पहुंचाने के लिए सतर्क" हैं.

Supar Typhoon
22 सितंबर, 2025 को कागायन प्रांत के अपार्री शहर में सुपर टाइफून रागासा के मौसम के मिजाज़ के कारण भारी बारिश के बीच एक व्यक्ति तटवर्ती सड़क पर मलबे के पास खड़ा है. (AFP)
Published : September 22, 2025 at 11:18 AM IST

मनीला: सोमवार को फिलीपींस के सुदूर उत्तरी हिस्से में सुपर तूफान रागासा के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण 10,000 से ज़्यादा लोगों को स्कूलों और निकासी केंद्रों में शरण लेनी पड़ी. दक्षिणी चीन से टकराने के साथ-साथ यह तूफान और भी शक्तिशाली होता जा रहा है, और इसके दोपहर के आसपास फिलीपींस के बाबुयान द्वीप समूह पर पहुंचने की उम्मीद है.

ये कम आबादी वाले द्वीप ताइवान से लगभग 740 किलोमीटर (460 मील) दक्षिण में स्थित हैं, जहां छोटे पैमाने पर निकासी अभियान भी चल रहा है. राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार, सुबह 11:00 बजे (0300 GMT) तक, तूफ़ान के केंद्र में अधिकतम 215 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर हवाएं चल रही थीं, और पश्चिम की ओर बाबुयान की ओर बढ़ते हुए 265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार तक पहुंच गईं.

उत्तरी कागायन प्रांत के तटीय शहर अपार्री निवासी तिर्सो तुगागाओ ने कहा, "मैं तेज हवा के कारण जाग गया. हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन चालू हो गई हो." 45 वर्षीय शिक्षक ने कहा, "मैं यहां अपने घर से देख रहा हूं कि ऊंची लहरें किनारे पर टकरा रही हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी सुरक्षित रहें."

कागायन आपदा प्रमुख रुएली रैप्सिंग ने एएफपी को बताया कि उनकी टीम "सबसे बुरे" के लिए तैयार है. राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने फेसबुक पर कहा कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और सभी सरकारी एजेंसियां "जरूरत पड़ने पर कहीं भी मदद देने के लिए सतर्क" हैं.

ताइवान में, राज्य मौसम सेवा ने देश के पूर्वी हिस्से में "अत्यधिक मूसलाधार बारिश" की संभावना जताई है. "इस तूफ़ान का दायरा काफी बड़ा है, लगभग 320 (किलोमीटर). हालांकि तूफान का केंद्र अब भी कुछ दूरी पर है, लेकिन इसका विस्तृत, तेज हवा का क्षेत्र और बाहरी परिसंचरण ताइवान के कुछ हिस्सों को पहले ही प्रभावित कर रहा है."

स्थानीय अग्निशमन विभाग के अधिकारी जेम्स वू ने एएफपी को बताया कि पिंगतुंग के पास पहाड़ी इलाकों में लोगों को निकालने का काम जारी है. उन्होंने कहा, "हमें ज़्यादा चिंता इस बात की है कि नुकसान दो साल पहले आए तूफ़ान कोइनु के दौरान हुए नुकसान जैसा हो सकता है." उन्होंने उस तूफान का जिक्र करते हुए कहा जिसमें बिजली के खंभे गिर गए और शीट-मेटल की छतें हवा में उड़ गईं.

भारी बारिश की आशंका के चलते सोमवार को मनीला क्षेत्र और 29 फिलीपींस प्रांतों में स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए. सरकारी मौसम विशेषज्ञ जॉन ग्रेंडर अल्मारियो ने रविवार को कहा कि मुख्य द्वीप लूज़ोन के उत्तरी इलाकों में "भीषण बाढ़ और भूस्खलन" की आशंका है.

रागासा में बाढ़ का खतरा उस दिन के ठीक बाद आया है जब हजारों फिलिपीनो बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से जुड़े बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे, जिनका निर्माण या तो घटिया ढंग से किया गया था या कभी पूरा ही नहीं हुआ था.

फिलीपींस प्रशांत चक्रवात बेल्ट का सामना करने वाला पहला प्रमुख भूभाग है, और इस द्वीपसमूह पर हर साल औसतन 20 तूफान और टाइफून आते हैं, जिससे आपदा-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग लगातार गरीबी की स्थिति में रहते हैं. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण दुनिया के गर्म होने के साथ-साथ तूफ़ान और भी शक्तिशाली होते जा रहे हैं.

