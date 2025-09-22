नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से कहा, फिलिस्तीन नहीं होगा आजाद मुल्क
फिलिस्तीन को आजाद देश के रूप में मान्यता देने का मुद्दा और गरमा गया है. नेतन्याहू ने इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
Published : September 22, 2025 at 8:44 AM IST
तेल अवीव: ब्रिटेन समेत तीन देशों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के कुछ देर बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है. उन्होंने कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा.
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कदम का कड़ा विरोध किया. पीएमओ में प्रकाशित एक कड़े शब्दों वाले बयान में इस कदम की निंदा करते हुए पीएम नेतन्याहू ने अपनी अमेरिकी यात्रा के बाद देशों को जवाब देने की ठानी. नेतन्याहू ने कहा, 'कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा. हमारी भूमि के मध्य में आतंकवादी राज्य स्थापित करने के नवीनतम प्रयास का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा.'
नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन को मान्यता देकर वे आतंकवाद को भारी इनाम दे रहे हैं और ऐसा न होने देने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया. उन्होंने कहा, '7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद जो नेता फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे रहे हैं, उनके लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है.
आप आतंक को भारी इनाम दे रहे हैं. और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है. ऐसा नहीं होने वाला है. जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा. वर्षों से मैंने घरेलू और विदेशी दोनों तरह के भारी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी राष्ट्र के निर्माण को रोका है.'
उन्होंने आगे कहा, 'हमने यह दृढ़ संकल्प और चतुर कूटनीति के साथ किया है. इसके अलावा, हमने यहूदिया और सामरिया में यहूदी बस्तियों की संख्या दोगुनी कर दी है. हम इसी राह पर चलते रहेंगे.' ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने रविवार को एक समन्वित प्रयास के तहत फिलिस्तीनी को मान्यता दी और द्वि-राष्ट्र समाधान का आह्वान किया.
हालाँकि, तीनों पक्षों ने कहा कि हमास को तुरंत अपना अस्तित्व समाप्त करना होगा. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, 'ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देता है. ऐसा करके ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन के लोगों की अपने स्वयं के राष्ट्र की वैध और लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को मान्यता देता है.'
इजरायल के विदेश मंत्रालय ने इन देशों की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और यह उसके लक्ष्य के विपरीत है. इजराइल, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों द्वारा फिलिस्तीनी राष्ट्र की मान्यता की एकतरफा घोषणा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है.
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा,'यह घोषणा शांति को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि इसके विपरीत - क्षेत्र को और अस्थिर करती है और भविष्य में शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने की संभावनाओं को कमजोर करती है.'