ETV Bharat / international

नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से कहा, फिलिस्तीन नहीं होगा आजाद मुल्क

तेल अवीव: ब्रिटेन समेत तीन देशों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के कुछ देर बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है. उन्होंने कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा.

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कदम का कड़ा विरोध किया. पीएमओ में प्रकाशित एक कड़े शब्दों वाले बयान में इस कदम की निंदा करते हुए पीएम नेतन्याहू ने अपनी अमेरिकी यात्रा के बाद देशों को जवाब देने की ठानी. नेतन्याहू ने कहा, 'कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा. हमारी भूमि के मध्य में आतंकवादी राज्य स्थापित करने के नवीनतम प्रयास का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा.'

नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन को मान्यता देकर वे आतंकवाद को भारी इनाम दे रहे हैं और ऐसा न होने देने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया. उन्होंने कहा, '7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद जो नेता फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे रहे हैं, उनके लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है.

आप आतंक को भारी इनाम दे रहे हैं. और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है. ऐसा नहीं होने वाला है. जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा. वर्षों से मैंने घरेलू और विदेशी दोनों तरह के भारी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी राष्ट्र के निर्माण को रोका है.'