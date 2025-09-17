‘आप ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं’, ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने ऐसा क्या पूछा कि गुस्सा हो गए ट्रंप
ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लियोन्स ने डोनाल्ड ट्रंप से उनकी संपत्ति और व्यापार को लेकर सवाल पूछ लिया, इस पर ट्रंप गुस्सा हो गए.
Published : September 17, 2025 at 10:59 PM IST
वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी पत्रकार पर भड़क गए. पत्रकार ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापारिक लेन-देन के बारे में सवाल पूछा था. ट्रंप ने पत्रकार से कहा कि तुम इस समय आस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचा रहे हो.
ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी न्यूज़ ) के पत्रकार जॉन लियोन्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीतकर जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद से उनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई है. ट्रंप व्हाइट हाउस के लॉन में पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे.
Reporter: Should a president in office be engaged in so much business activity?— Acyn (@Acyn) September 16, 2025
Trump: I'm not, my kids are running the business. Where are you from?
Reporter: Australian broadcasting corporation
Trump: You’re hurting Australia very much right now. And they want to get along… pic.twitter.com/KDuyJ3nFCL
ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता और बताया कि उनके बच्चे पारिवारिक व्यवसाय संभालते हैं. ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिए बनने वाले एक भव्य बॉलरूम की जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि लेकिन मैंने जो भी सौदे किए हैं,उनमें से अधिकतर पहले भी किए जा चुके हैं. मैंने ज़िंदगी भर यही किया है. उन्होंने कहा कि मैंने इमारतें बनवाई हैं.
इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकार जॉन लियोन्स की आलोचना की. साथ ही कहा कि आप आस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचा रहे हो.
द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, लियोन्स ने ट्रंप से पूछा कि क्या आफिस में रहते हुए उनके लिए ऐसा आचरण करना उचित है, जिस पर ट्रंप ने कहा कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर रहा हूं, मेरे बच्चे व्यवसाय चला रहे हैं. इसके बाद उन्होंने जॉन लियोन्स से पूछा कि वह कहां से हैं.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि मेरी राय में आप इस समय ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वे (आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री) मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं.
वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ होने वाली अपनी आगामी बैठक के बारे में जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलियाई नेता से बहुत जल्द मिलेंगे और आगे कहा कि मैं उन्हें आपके बारे में बताने वाला हूं. आपने बहुत खराब माहौल बना दिया है.
