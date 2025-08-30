हैदराबाद: दक्षिणी कैरिबियन और आसपास के जलक्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की भारी तैनाती के बीच अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ रहा है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस तैनाती का उद्देश्य लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेलों से उत्पन्न खतरों से निपटना है.

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर इनाम घोषित किया: 7 अगस्त, 2025 को यूएसए के वित्त विभाग ने घोषणा की कि इनाम की राशि को बढ़ाकर 50 मिलियन डॉलर कर दिया गया है. वित्त विभाग ने 25 जुलाई, 2025 को कार्टेल ऑफ द सन्स को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था. कार्टेल ऑफ द सन्स के नेता के रूप में, मादुरो नारकोटिक्स रिवॉर्ड प्रोग्राम के इतिहास में 25 मिलियन डॉलर से अधिक के इनाम वाले पहले व्यक्ति हैं.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

साल 2013 में ह्यूगो शावेज की मृत्यु के बाद निकोलस मादुरो मोरोस वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने और 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत की घोषणा की.

2019 में, वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा ने वेनेजुएला के संविधान का हवाला देते हुए घोषणा की कि मादुरो ने सत्ता हथिया ली है और वे वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं हैं.

वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा ने वेनेजुएला के संविधान का हवाला देते हुए घोषणा की कि मादुरो ने सत्ता हथिया ली है और वे वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं हैं. 2019 से, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों ने मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है.

जुलाई 2024 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में, मादुरो ने विपरीत सबूतों के बावजूद खुद को फिर से विजेता घोषित कर दिया.

कार्टेल ऑफ द सन्स और मादुरो के संबंधों के बारे में: अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, मादुरो ने कार्टेल ऑफ द सन्स के प्रबंधन और उसके नेतृत्व में मदद की. कार्टेल ऑफ द सन्स, वेनेज़ुएला का एक मादक पदार्थ तस्करी संगठन था, जिसमें उच्च पदस्थ वेनेजुएला के अधिकारी शामिल थे. वेनेजुएला में सत्ता हासिल करने के बाद, मादुरो ने एक विदेशी आतंकवादी संगठन, रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया (FARC) के साथ एक भ्रष्ट और हिंसक मादक पदार्थ-आतंकवाद की साजिश में भाग लिया.

मादुरो ने FARC द्वारा उत्पादित कोकीन की कई टन की खेपों के लिए बातचीत की. कार्टेल ऑफ द सन्स को FARC को सैन्य-स्तरीय हथियार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. होंडुरास और अन्य देशों में मादक पदार्थों के तस्करों के साथ समन्वय करके बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दिया. साथ ही एक गैर-स्वीकृत मिलिशिया समूह को प्रशिक्षित करने में FARC नेतृत्व से सहायता मांगी. FARC नेतृत्व मूलतः कार्टेल ऑफ़ द सन्स के लिए एक सशस्त्र बल इकाई के रूप में कार्य करता था.

अमेरिकी ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, साल 2020 में, मादुरो पर उनके कई करीबी सहयोगियों के साथ, मैनहट्टन की संघीय अदालत में नार्को-आतंकवाद और कोकीन आयात करने की साज़िश के संघीय आरोपों में अभियोग लगाया गया था.

उस समय, अमेरिका ने उनकी गिरफ़्तारी के लिए 1.5 करोड़ डॉलर का इनाम रखा था. बाद में, अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने इसे बढ़ाकर 2.5 करोड़ डॉलर कर दिया था. यही वह राशि थी, जो अमेरिका ने 11 सितंबर, 2001 के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए प्रस्तावित की थी.

दक्षिण अमेरिका में ड्रग्स कार्टेल पर डोनाल्ड ट्रंप: डोनाल्ड ट्रंप का नया निर्देश एक अलग दृष्टिकोण की कल्पना करता दिखता है. ये अमेरिकी सेना द्वारा ड्रग व्यापार में शामिल लोगों को सीधे पकड़ने या मारने पर केंद्रित है.

अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप, मेक्सिको में ड्रग लैब पर बमबारी करने के विचार से मोहित हो गए थे, जिसे उनके तत्कालीन रक्षा सचिव मार्क टी. एस्पर ने बाद में अपने संस्मरण में हास्यास्पद बताया था. इससे मैक्सिकन अधिकारी नाराज हो गए थे.

हालांकि, सैन्य बल का उपयोग करने का विचार रिपब्लिकन के बीच जड़ जमा चुका था और साल 2024 के चुनाव चक्र में चर्चा का विषय बन गया. ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान, जैसा कि उन्होंने कहा, कार्टेलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए विशेष अभियान सैनिकों और नौसेना बलों को तैनात करने की कसम खाई थी.

ड्रग कार्टेल के खिलाफ ट्रंप की संभावित कार्रवाइयों के पीछे कानूनी आयाम: घरेलू कानूनी अड़चनें भी हैं. 11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अल-कायदा के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल को कानूनी रूप से अधिकृत किया था. हालंकि यह प्राधिकरण उन सभी समूहों पर लागू नहीं होता, जिन्हें कार्यपालिका आतंकवादी कहती है.

इसका मतलब है कि कार्टेल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, संभवतः फेंटेनाइल ओवरडोज के खिलाफ, राष्ट्रीय आत्मरक्षा में कार्रवाई करने के लिए ट्रंप के संवैधानिक अधिकार के दावे पर निर्भर करेगी. एडमिरल मैकफर्सन ने कहा कि प्रशासन ने ट्रंप की एकतरफा शक्ति की व्यापक समझ को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है.

मार्च, 2025 में ट्रंप ने मेक्सिको के ड्रग कार्टेल पर "युद्ध छेड़ने" की कसम खाई थी. उन पर बलात्कार, हत्या और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए "गंभीर खतरा" पैदा करने का आरोप लगाया था.

अप्रैल 2025 में, ट्रंप ने मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम को प्रस्ताव दिया कि वे अमेरिकी सेना को अपने देश की धरती पर ड्रग कार्टेल से लड़ने की अनुमति दें, लेकिन उन्होंने इस विचार को अस्वीकार कर दिया.

वेनेज़ुएला की प्रतिक्रिया: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पूरे देश में 45 लाख मिलिशिया सैनिकों की तैनाती की घोषणा की, और आश्वासन दिया कि "कोई भी साम्राज्य वेनेजुएला की पवित्र धरती को नहीं छूएगा."

डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को वेनेजुएला में संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया: बीते 8 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुप्त रूप से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए. इस आदेश में पेंटागन को लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश वॉशिंगटन द्वारा 2025 से पहले कई मादक पदार्थ तस्करी समूहों को "आतंकवादी" संगठनों के रूप में वर्गीकृत करने के पहले के कदम के बाद आया है.

दक्षिण अमेरिका के प्रति अमेरिकी विदेश नीति पर एक नजर: साल 1823 में हस्ताक्षरित मोनरो सिद्धांत ने अमेरिका को पश्चिमी गोलार्ध का रक्षक घोषित किया. इसने लैटिन अमेरिका को अपने प्रभाव क्षेत्र में से एक माना. लैटिन अमेरिका में अमेरिका की शुरुआती रुचि के पीछे दो कारण थे. एक साझा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और एक आर्थिक प्रोत्साहन.

इस दौरान उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दोनों ने यूरोपीय शक्तियों से जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी. अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था. हालांकि अपने प्रतिद्वंद्वी यूरोप की तुलना में पड़ोसी देशों के साथ उसका संपर्क बहुत कम था. मोनरो सिद्धांत लैटिन अमेरिका में यूरोपीय प्रभाव को सीमित करने के लिए तैयार किया गया था. यह सिद्धांत एक सदी से भी अधिक समय तक लैटिन अमेरिका के विदेशी संबंधों पर हावी रहा.

राष्ट्रपति रूजवेल्ट के कार्यकाल में, इस सिद्धांत में एक उप-अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसने अमेरिका को पश्चिमी गोलार्ध पर एक "अंतर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति" घोषित किया. लैटिन अमेरिका में अमेरिका के पारंपरिक हित सैन्य सुरक्षा, राजनीतिक एकजुटता और आर्थिक लाभ बनाए रखने में रहे हैं. 1878 के एक कानून, जिसे पॉसे कॉमिटेटस एक्ट कहा जाता है, के तहत कानून प्रवर्तन कार्यों के लिए सेना का उपयोग करना आम तौर पर अवैध है.