ETV Bharat / international

पहले ट्रंप पर जानलेवा हमला, फिर प्रेसिडेंट के दोस्त चार्ली किर्क का कत्ल, अब जानिए यूएस में खूनी खेल की दास्तां

अमेरिका में राजनीतिक हिंसा पर एक नजर दौड़ाते हैं. कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

POLITICAL VIOLENCE IN USA
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी चार्ली किर्क (दाएं) की गोली मारकर हत्या. (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2025 at 4:52 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 4:58 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और प्रभावशाली रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की यूटा के एक विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बोलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई. अब हम अमेरिका में राजनीतिक हिंसा पर एक नजर डालते हैं.

अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का इतिहास: अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है. इसमें 1800 के दशक की शुरुआत में नो नथिंग पार्टी द्वारा कैथोलिकों और अप्रवासियों के खिलाफ हिंसा से लेकर 1850 के दशक में दास प्रथा उन्मूलन और संघर्षों के दौरान रक्तरंजित कंसास-मिसौरी सीमावर्ती क्षेत्रों, गृहयुद्ध और फिर 1950 से 1960 के दशक में नागरिक अधिकारों के खिलाफ लड़ाई शामिल है.

1960 के दशक में 1968 में मेम्फिस में नागरिक अधिकारों के प्रतीक मार्टिन लूथर किंग जूनियर और 1965 में न्यूयॉर्क शहर में कार्यकर्ता मैल्कम एक्स जैसे प्रमुख नेताओं की हत्याएं भी हुईं.

अमेरिकी राष्ट्रपतियों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा की शुरुआत 1865 में अब्राहम लिंकन से हुई. उसके बाद 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैककिनले और 1963 में जॉन एफ. कैनेडी की हत्याएं हुईं. इनमें से प्रत्येक की गोली लगने से मृत्यु हो गई.

राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड 1975 में हुए दो हमलों में बाल-बाल बच गए थे. गवर्नर जॉर्ज वालेस 1972 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते समय हुई गोलीबारी में बच गए थे. 1981 में, रीगन घायल हो गए थे.

सीनेटर रॉबर्ट एफ. कैनेडी, डी.एन.-एन.वाई. की जून 1968 में राष्ट्रपति पद के लिए प्रचार करते समय हत्या कर दी गई थी. ये सभी गोलीबारी या गोलीबारी के प्रयास थे.

अमेरिकी कैपिटल पुलिस के आंकड़ों से पता चला है कि कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ धमकियों की संख्या 2016 में 902 से बढ़कर 2021 में 9,625 हो गई. ये लगभग दस गुना वृद्धि है. साल 2022 में इसमें मामूली गिरावट आई.

कैपिटल पुलिस द्वारा जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में 7,501 और 2023 में 8,008 मामले सामने आए.

हाल के दिनों में अमेरिका में हुई कुछ प्रमुख राजनीतिक गोलीबारी और हमलों पर एक नजर डालते हैं.

मेलिसा हॉर्टमैन (जून 2025): 57 वर्षीय वेंस बोल्टर नामक व्यक्ति ने राजनीति से प्रेरित होकर गोलीबारी की. इसमें डेमोक्रेटिक राज्य प्रतिनिधि मेलिसा हॉर्टमैन और उनके पति की मौत हो गई. इसके साथ ही राज्य सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी घायल हो गए.

इस मामले में कई दिनों की तलाशी के बाद, बोल्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास 45 डेमोक्रेटिक अधिकारियों के नामों वाली एक "हिट लिस्ट" पाई गई.

जोश शापिरो (अप्रैल 2025): अप्रैल में, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो के आवास में आग लगा दी गई. संदिग्ध ने शापिरो को हथौड़े से पीटने की योजना बनाना स्वीकार किया.

डोनाल्ड ट्रंप (2024): 2024 में, ट्रंप पर अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान दो बार हत्या के प्रयास किए गए. 13 जुलाई को, पेंसिल्वेनिया में एक रैली में 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने 400 फीट (122 मीटर) दूर एक छत से AR-15 शैली की राइफल से गोली चलाई. गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई. इसमें एक दर्शक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. इसमें सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर क्रूक्स को मार गिराया.

सितंबर 2024: दूसरा प्रयास 15 सितंबर को हुआ, जब 58 वर्षीय रयान वेस्ली राउथ फ्लोरिडा के एक गोल्फ कोर्स में ट्रंप से 300-500 गज (274-457 मीटर) दूर झाड़ियों में एक SKS राइफल के साथ छिप गया. एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने राइफल देखी और गोली चला दी, जिससे राउथ बिना गोली चलाए भाग गया.

क्रेग ग्रीनबर्ग (फरवरी 2022): 2022 में, लुइसविले के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग अपने मेयर पद के चुनाव अभियान के दौरान एक हत्या के प्रयास में गंभीर रूप से घायल हुए थे. उस समय एक संदिग्ध ने उनके चुनाव कार्यालय में 6 गोलियां चलाईं.

पॉल पेलोसी (अक्टूबर 2022): 28 अक्टूबर, 2022 को, तत्कालीन हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी (डेमोक्रेट-कैलिफोर्निया) के पति पेलोसी पर उनके सैन फ्रांसिस्को स्थित घर में एक घुसपैठिए ने हमला किया.

डेविड डेपेप, जो नैन्सी पेलोसी का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था, ने पॉल पेलोसी के सिर पर हथौड़े से वार किया. डेपेप को हमले और अपहरण के प्रयास के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद मई में 30 साल जेल की सजा सुनाई गई थी.

अमेरिकी कैपिटल पर हमला (जनवरी 2021): सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हुआ हमला था. डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के एक समूह ने 2020 के चुनाव को प्रमाणित होने से रोकने के लिए इमारत पर धावा बोल दिया. हमले वाले दिन 5 लोगों की मौत हो गई, और अगले दिनों में 4 पुलिस अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली. 6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले में 1,400 से ज़्यादा अभियुक्तों पर आरोप लगाए गए हैं.

स्टीव स्कैलिस (जून 2017): प्रतिनिधि स्टीव स्कैलिस को एक बंदूकधारी ने गोली मार दी थी, जो राजनेताओं के चैरिटी बेसबॉल खेल के अभ्यास के दौरान रिपब्लिकन सांसदों को निशाना बना रहा था.

गैब्रिएल गिफोर्ड्स (जनवरी 2011): प्रतिनिधि गैबी गिफोर्ड्स उस गोलीबारी में बच गईं जिसमें 6 लोग मारे गए थे. इनमें एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश और कांग्रेस सदस्य के स्टाफ का एक सदस्य भी शामिल था. वह अब बंदूक हिंसा की रोकथाम की एक प्रमुख पैरोकार हैं.

रोनाल्ड रीगन (मार्च 1981): अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में एक कार्यक्रम से निकलते समय गोली मार दी गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए. हमलावर जॉन हिंकले जूनियर थे, जिन्हें 2022 में बिना शर्त रिहाई दी गई. रीगन ने 12 दिन अस्पताल में बिताए. इस घटना ने उनकी लोकप्रियता में इजाफा किया, क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान हास्य और दृढ़ता का परिचय दिया.

हार्वे मिल्क (नवंबर 1978): समलैंगिक अधिकारों के प्रतीक और सैन फ्रांसिस्को के राजनेता हार्वे मिल्क की, मेयर जॉर्ज मोस्कोन के साथ, एक असंतुष्ट पूर्व नगर पर्यवेक्षक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. अमेरिका के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राजनेताओं में से एक, मिल्क सैन फ्रांसिस्को के पर्यवेक्षक मंडल के लिए चुने गए थे, जहां उन्होंने यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

जॉर्ज वालेस (मई 1972): डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रचार करते समय, मैरीलैंड के लॉरेल स्थित एक शॉपिंग मॉल में वालेस को 4 बार गोली मारी गई और वे जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गए. अपने अलगाववादी विचारों और लोकलुभावन अपील के लिए जाने जाने वाले वालेस पर हुए हत्या के प्रयास ने वियतनाम युद्ध काल के तनाव को उजागर किया.

रॉबर्ट एफ. कैनेडी (जून 1968): अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रचार के दौरान, वालेस को मैरीलैंड के लॉरेल स्थित एक शॉपिंग मॉल में 4 बार गोली मारी गई और वे जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गए.

राष्ट्रपति जॉन एफ़. कैनेडी के भाई रॉबर्ट, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, की कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स स्थित एम्बेसडर होटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई. फिलिस्तीनी मूल के जॉर्डन निवासी सिरहान सिरहान को उनकी हत्या का दोषी ठहराया गया और वह कैलिफोर्निया की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

मार्टिन लूथर किंग (अप्रैल 1968): नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की टेनेसी के मेम्फिस में हत्या कर दी गई थी. जेम्स अर्ल रे को हत्या का दोषी ठहराया गया और 1998 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन किंग के बच्चों ने संदेह व्यक्त किया है कि किंग ही हत्यारे थे.

मैल्कम एक्स (फरवरी 1965): नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रतीक मैल्कम एक्स को न्यूयॉर्क में गोलियों की बौछार में मार दिया गया. उन्हें उनके प्रभाव के चरम पर और नस्लीय अलगाव को प्रभावी रूप से समाप्त करने वाले संघीय कानून के पारित होने के कुछ ही महीनों के भीतर गोली मार दी गई थी.

ये भी पढ़ें -

डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गर्दन में मारी गई गोली, यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई हत्या

Last Updated : September 11, 2025 at 4:58 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

A LOOK AT THE POLITICALVIOLENCE IN USAPOLITICAL VIOLENCE IN USA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.