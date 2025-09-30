ETV Bharat / international

गाजा शांति योजना पर PM Modi की बैकिंग पर इजराइल खुश, भारतीय सपोर्ट को सराहा

नई दिल्ली/ यरुशलम: भारत में इजराइली राजदूत रूवेन अजार ने मंगलवार को गाजा में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति योजना का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. साथ ही अन्य देशों से इस पहल का समर्थन करने का आग्रह किया है. यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उपस्थिति में अपनी 20-सूत्रीय शांति योजना का अनावरण करने के एक दिन बाद की गई. उधर इजराइली सरकार की ओर से गाजा में शांति वापसी की योजना पर भारत के रुख को सराहा गया है.

नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अजार ने इस घटनाक्रम को "ऐतिहासिक" बताया. उन्होंने आगे कहा, "कल व्हॉइट हाउस में हमने जो देखा, वह गाजा में युद्ध समाप्त करने की एक व्यापक योजना का प्रस्तुतीकरण था. साथ ही एक दृष्टिकोण, भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण भी था." इससे पहले मंगलवार को, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के प्रस्ताव का स्वागत किया और इसे क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में एक कदम बताया.

एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा, "हम राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं. यह फिलिस्तीनी और इजराइली लोगों के साथ-साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है."

अजार ने कहा कि इस योजना को व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है. उन्होंने कहा, "इस योजना को अरब देशों का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की इस योजना के लिए प्रशंसा की है. इसे मुस्लिम देशों का समर्थन प्राप्त है. इसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है. इसे प्रधानमंत्री मोदी का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने अभी-अभी अपने समर्थन के बारे में ट्वीट किया है. हम इस योजना के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के बहुत आभारी हैं." उन्होंने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे साथ जुड़ सकते हैं."

प्रस्तावित ढांचे के तहत फिलिस्तीनी स्वशासन की पूर्व शर्तों को रेखांकित करते हुए, अजार ने शासन और कानून के शासन को महत्वपूर्ण तत्व बताया. उन्होंने कहा कि इन आवश्यकताओं में एक संविधान या समकक्ष ढांचा, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने वाली एक स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल हैं.