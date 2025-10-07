भारतीय छात्र की अमेरिका में हत्या मामले में आरोपी टेक्सास से गिरफ्तार
रिचर्ड फ्लोरेज नाम के संदिग्ध को ईस्टचेस पार्कवे स्थित एक पेट्रोल पंप पर चंद्रशेखर की कथित गोलीबारी के बाद गिरफ्तार किया गया है.
Published : October 7, 2025 at 11:13 AM IST
ह्यूस्टन: यूएस में शुक्रवार रात फोर्ट वर्थ के एक पेट्रोल पंप पर एक भारतीय छात्र की हत्या के मामले में टेक्सास के एक 23 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. इससे स्थानीय भारतीय-अमेरिकी समुदाय स्तब्ध और भयभीत हैं.
पुलिस ने बताया कि संदिग्ध ने कथित तौर पर 28 वर्षीय चंद्रशेखर पोल को उस समय गोली मारी जब वह पार्ट-टाइम शिफ्ट में काम कर रहा था. वहीं आरोपी पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले ही फरार हो गया.
नॉर्थ रिचलैंड हिल्स निवासी रिचर्ड फ्लोरेज नामक संदिग्ध ने ईस्टचेस पार्कवे स्थित एक पेट्रोल पंप पर चंद्रशेखर को कथित तौर पर गोली मारी. पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के बाद, फ्लोरेज ने लगभग एक मील दूर एक अन्य वाहन पर बिना किसी को घायल किए गोली चलाई और बाद में मीडोब्रुक ड्राइव पर एक नजदीकी घर में घुसने की कोशिश करते हुए एक गेट से टकरा गया.
अधिकारियों ने कुछ ही देर बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके वाहन से एक बंदूक बरामद की. फोर्ट वर्थ पुलिस के प्रवक्ता, अधिकारी ब्रैड पेरेज ने सोमवार को एनबीसीडीएफडब्ल्यू को बताया. "उन्होंने घटनास्थल पर वाहन के अंदर एक बंदूक भी बरामद की... संदिग्ध फिलहाल अस्पताल में है, लेकिन उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है."
टारेंट काउंटी मेडिकल परीक्षक कार्यालय ने पोल की पहचान की पुष्टि की और कहा कि उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था. फोर्ट वर्थ और टारेंट काउंटी के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय सरकार के बंद होने के कारण औपचारिक बयान और आगे की जांच-पड़ताल में देरी हुई है. अधिकारियों ने कहा कि जाँच जारी है और गोलीबारी के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है.
ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वे चंद्रशेखर के अवशेषों को स्वदेश वापस लाने में सहायता के लिए उनके परिवार के संपर्क में हैं. कई भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों और छात्रों ने इस हत्या पर स्तब्धता व्यक्त की है और कहा है कि अमेरिका में भारतीय छात्रों को निशाना बनाकर हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं ने उन्हें भयभीत और शोकाकुल कर दिया है.
चंद्रशेखर पोल के अवशेषों को भारत वापस लाने और उनके शोकाकुल परिवार की सहायता के लिए एक GoFundMe अभियान शुरू किया गया है.
घटना के बाद पत्रकारों को बताया कि चंद्रशेखर ने हैदराबाद से डेंटल सर्जरी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और दो साल पहले एमएस करने के लिए अमेरिका गए थे. उन्होंने डेंटन स्थित नॉर्थ टेक्सास विश्वविद्यालय में डेटा एनालिटिक्स में मास्टर डिग्री के लिए दाखिला लिया था.
उनके भाई ने बताया कि उन्होंने छह महीने पहले डिग्री पूरी की थी और नौकरी की तलाश में थे. उन्होंने आगे बताया कि चंद्रशेखर अपना गुज़ारा चलाने के लिए पेट्रोल पंप पर पार्ट-टाइम काम कर रहे थे.
इस घटना ने अमेरिका में पार्ट-टाइम नौकरी करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है. खासकर ऐसी नौकरियों में जो उन्हें देर रात के समय जोखिम में डाल सकती हैं. अमेरिका में भारतीय छात्रों से जुड़ी पिछली घटनाओं, जिनमें गोलीबारी और अज्ञात मौतें शामिल हैं, ने सुरक्षा चिंताओं और प्रत्यावर्तन से जुड़ी जटिलताओं को रेखांकित किया है.
इस साल जनवरी में, अमेरिका के कनेक्टिकट में रहने वाले तेलंगाना के एक 26 वर्षीय छात्र की कथित तौर पर अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि रंगा रेड्डी जिले का एक अन्य व्यक्ति अमेरिका में गोली लगने से मृत पाया गया था.
सितंबर में, महबूबनगर ज़िले के एक 30 वर्षीय व्यक्ति की कैलिफोर्निया में अपने रूममेट के साथ हाथापाई के बाद पुलिस की कथित गोली लगने से मौत हो गई. कई मामलों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों ने लंबी कानूनी और नौकरशाही प्रक्रियाओं के बाद, अक्सर परिवारों की सक्रिय रूप से सहायता की है.
