'सेल्फी' से पता चलेगा दिल की बीमारी, खाने का स्वाद बढ़ाएगा 'इलेक्ट्रिक चम्मच' - CES 2025

लास वेगासः दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय मूल के एक उद्यमी ने एक अनूठा ऐप बनाया है. कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन (CTA) द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी शोकेस, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबिलिटी, क्वांटम, डिजिटल स्वास्थ्य, ऊर्जा संक्रमण और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित किया गया. 7-10 जनवरी तक लास वेगास कन्वेंशन सेंटर और शहर के अन्य स्थानों पर आयोजित इस व्यापार शो में 4,500 से अधिक इन्वोटेर्स ने भाग लिया.

भारत के उद्यमी ने लिया भागः यूरेका पार्क में दुनिया भर के स्टार्ट-अप द्वारा किए गए नवाचारों को प्रदर्शित किया गया. अटलांटा के भारतीय मूल के उद्यमी अंगद सहगल ने 'LET ME DO IT' का प्रदर्शन किया. यह ऐप अंगद और उनके पिता अमित सहगल द्वारा बनाया गया है. अमित सहगल ने कहा "यह पहला विकलांगता-केंद्रित निर्णय लेने वाला ऐप है, जो विकलांग लोगों को उनके देखभाल प्रदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों को "निर्णय स्वायत्तता" प्रदान करता है. चाहे वह रोजमर्रा के जीवन के निर्णयों से संबंधित हो या व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करने से."

जटिल निर्णय को सुलभ बनाया हैः डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुए अंगद सहगल ने कहा कि "यह ऐप अपनी पसंद बनाने और अपनी आवाज़ उठाने के बारे में है. मुख्य संदेश यह है कि हर किसी को एक स्वतंत्र जीवन जीना है. उनके पास चुनाव करने और निर्णय लेने की स्वायत्तता होनी चाहिए. यह पर्यवेक्षण से समर्थन की कहानी भी बदलता है. दिव्यांग या वरिष्ठों को पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारे समर्थन की आवश्यकता है." अमित सहगल ने बताया कि 'LET ME DO IT' "जटिल निर्णयों को सरल और सुलभ बनाता है.