तालिबान के चंगुल से रिहा हुआ अमेरिकी नागरिक, जानें अफगान जेल से कैसे हुई रिहाई

कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी इस तस्वीर में, अमेरिकी नागरिक अमीर अमीरी (बाएं) 28 सितंबर, 2025 को अफगान जेल से रिहा होने के बाद, अफ़ग़ानिस्तान के काबुल में एक विमान में एक अज्ञात महिला के साथ खड़े हैं. ( AP )

By AP (Associated Press) Published : September 29, 2025 at 10:11 AM IST 3 Min Read

इस्लामाबाद: तालिबान ने रविवार को एक अमेरिकी नागरिक को अफगान जेल से रिहा कर दिया. कुछ हफ़्ते पहले उन्होंने कहा था कि संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास के तहत कैदियों की अदला-बदली पर अमेरिकी दूतों के साथ उनका समझौता हो गया है. तालिबान विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता जिया अहमद तकाल ने उस व्यक्ति की पहचान अमीर अमीरी के रूप में की. उन्होंने यह नहीं बताया कि अमीरी को कब, क्यों और कहां हिरासत में लिया गया था. रिहाई की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि अमीरी दिसंबर 2024 से अफगानिस्तान में नजरबंद थे और अमेरिका वापस लौट रहे थे. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि उन्हें मीडिया के साथ विस्तृत जानकारी साझा करने का अधिकार नहीं था. कतर ने अमीरी की रिहाई में मदद की, जो अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी का नतीजा है और इस साल तालिबान की गिरफ़्त से चार अन्य अमेरिकियों को आजाद कराने में मदद की है. अरब प्रायद्वीप के इस ऊर्जा संपन्न देश ने महीनों से कैद एक ब्रिटिश दंपति को रिहा कराने में भी मदद की. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अमीरी की रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रशासन के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश से बल मिला है, ताकि अमेरिकी नागरिकों को विदेशों में गलत तरीके से हिरासत में रखने से बचाया जा सके. "हालांकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अफगानिस्तान में अब भी कुछ और अमेरिकी अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में हैं. राष्ट्रपति ट्रंप तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे सभी बंदी नागरिक वापस घर नहीं आ जाते."