तालिबान के चंगुल से रिहा हुआ अमेरिकी नागरिक, जानें अफगान जेल से कैसे हुई रिहाई

तालिबान विदेश मंत्रालय के उपप्रवक्ता जिया अहमद ने रविवार को अफगान जेल से रिहा हुए अमेरिकी नागरिक की पहचान अमीर अमीरी के रूप में की.

Taliban Release US Citizen
कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी इस तस्वीर में, अमेरिकी नागरिक अमीर अमीरी (बाएं) 28 सितंबर, 2025 को अफगान जेल से रिहा होने के बाद, अफ़ग़ानिस्तान के काबुल में एक विमान में एक अज्ञात महिला के साथ खड़े हैं. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 29, 2025 at 10:11 AM IST

इस्लामाबाद: तालिबान ने रविवार को एक अमेरिकी नागरिक को अफगान जेल से रिहा कर दिया. कुछ हफ़्ते पहले उन्होंने कहा था कि संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास के तहत कैदियों की अदला-बदली पर अमेरिकी दूतों के साथ उनका समझौता हो गया है.

तालिबान विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता जिया अहमद तकाल ने उस व्यक्ति की पहचान अमीर अमीरी के रूप में की. उन्होंने यह नहीं बताया कि अमीरी को कब, क्यों और कहां हिरासत में लिया गया था.

रिहाई की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि अमीरी दिसंबर 2024 से अफगानिस्तान में नजरबंद थे और अमेरिका वापस लौट रहे थे. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि उन्हें मीडिया के साथ विस्तृत जानकारी साझा करने का अधिकार नहीं था.

कतर ने अमीरी की रिहाई में मदद की, जो अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी का नतीजा है और इस साल तालिबान की गिरफ़्त से चार अन्य अमेरिकियों को आजाद कराने में मदद की है. अरब प्रायद्वीप के इस ऊर्जा संपन्न देश ने महीनों से कैद एक ब्रिटिश दंपति को रिहा कराने में भी मदद की.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अमीरी की रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रशासन के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश से बल मिला है, ताकि अमेरिकी नागरिकों को विदेशों में गलत तरीके से हिरासत में रखने से बचाया जा सके. "हालांकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अफगानिस्तान में अब भी कुछ और अमेरिकी अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में हैं. राष्ट्रपति ट्रंप तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे सभी बंदी नागरिक वापस घर नहीं आ जाते."

तीन साल से ज़्यादा समय से तालिबान की गिरफ़्त में रहे अमेरिकी नागरिक महमूद हबीबी के भाई अहमद हबीबी ने कहा कि वह और उनका परिवार अमीरी के बारे में खबर सुनकर बहुत खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि महमूद भी घर लौट आएंगे.

अफगान-अमेरिकी व्यवसायी महमूद हबीबी, काबुल स्थित एक दूरसंचार कंपनी में ठेकेदार के तौर पर काम करते थे और 2022 में लापता हो गए. एफबीआई और उनके परिवार का कहना है कि उनका मानना ​​है कि उन्हें तालिबान ने अगवा कर लिया है, हालांकि तालिबान ने उन्हें बंधक बनाने से इनकार किया.

अहमद हबीबी ने कहा, "हम आभारी हैं कि विदेश विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें बार-बार आश्वासन दिया है कि तालिबान के साथ उनका कोई भी समझौता 'या तो सब कुछ होगा या कुछ भी नहीं' होगा और उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि वे मेरे भाई को नहीं छोड़ेंगे." यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी नागरिकों को रिहा करने के बदले तालिबान को क्या मिलेगा, लेकिन अफगानिस्तान की जरूरतें बहुत हैं.

2001 में अमेरिका के नेतृत्व में हुए आक्रमण के बाद अफगानिस्तान में आने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता राशि खत्म होती जा रही है, जबकि आर्थिक और मानवीय संकट बढ़ रहे हैं, खासकर 31 अगस्त को आए 6 तीव्रता के भूकंप के बाद. लेकिन अफगानिस्तान अब भी ट्रंप के लिए केंद्र बिंदु बना हुआ है. उधर ट्रंप ने कहा है कि वह बगराम एयरबेस, जो कि एक पूर्व अमेरिकी सैन्य अड्डा था, को वापस लेना चाहते हैं, हालांकि वरिष्ठ तालिबान अधिकारियों ने इस मांग को खारिज कर दिया.

