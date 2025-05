ETV Bharat / international

अफगानिस्तान में चेस 'हराम', तालिबान ने शतरंज पर लगाया बैन - TALIBAN BANS CHESS IN AFGHANISTAN

Published : May 12, 2025 at 11:27 AM IST

काबुल: तालिबान ने धार्मिक चिंताओं के चलते अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया. साथ ही, उसने मनोरंजन और खेल के विभिन्न रूपों का विरोध जारी रखा है.

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय "धार्मिक विचारों" और तालिबान के पुण्य संवर्धन और दुराचार निवारण मंत्रालय (Ministry of Promotion of Virtue and Prevention of Vice) द्वारा घोषित प्रतिबंधों के कारण लिया गया है.

इस निर्णय से अफगानिस्तान में शतरंज से जुड़ी गतिविधियों पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लग गई. तालिबान के नेतृत्व वाले खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने 11 मई को शतरंज की गतिविधियों के सस्पेंशन की पुष्टि की. धार्मिक चिंताओं की वजह से देश में इस खेल पर प्रतिबंध लगा रहेगा.

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान के सद्गुण संवर्धन और दुराचार निवारण मंत्रालय ने भी अफगानिस्तान शतरंज संघ को भंग कर दिया है. इसके साथ ही इस्लामी कानून की व्याख्या के अनुसार खेल को "हराम" करार दिया है.

गौर करें तो यह निर्णय तालिबान के अफ़गानिस्तान में सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद से द्वारा सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल आयोजनों पर लगाए गए प्रतिबंधों की बढ़ती टेंडेंसी के बाद लिया गया है.

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, शतरंज, जिसे कभी अफ़गानिस्तान में एक बौद्धिक खेल माना जाता था, ने हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में फिर से वापसी की थी. ये राष्ट्रीय महासंघ तालिबान के नेतृत्व वाले खेल मंत्रालय के अधीन काम कर रहा था.